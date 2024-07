¿Qué me pongo para ir a un festival? Guía para no desentonar en ningún ambiente Los festivales de música son los eventos del verano. ¿Cómo hay que ir vestido a uno de rock, de jazz o de reguetón? Como quieras, por supuesto. Pero si tienes dudas, te proponemos algunos 'looks' para triunfar en el momento estelar del verano

María de Maintenant Martes, 9 de julio 2024

El verano es la época más golosa para realizar todos esos planes que no has podido hacer durante el año: irte de vacaciones, viajar sin hoja de ruta, tomar cañas con los amigos en un chiringuito, ir al pueblo con la familia, disfrutar de atardeceres en la playa… Y también para ir de festival: el evento estrella para ver y dejarse ver. Hay centenares en España, de todo tipo de música y para todas las tribus urbanas.

Además de dejarte la voz y saltar al ritmo de buena música, estas citas se han convertido en un momento clave para poner a prueba la creatividad y jugar con las diferentes prendas del armario. ¿Cómo hay que ir vestido a cada uno de ellos? ¿Cómo no desentonar? Cada cual es libre de vestir como quiera, faltaría más, pero para quienes quieren acertar y ser fieles a la estética del festival en cuestión la asesora de imagen y 'personal shopper' María Uranga ofrece una serie de recomendaciones para triunfar con el 'look' perfecto sin dejar de lado la comodidad.

Cómo ir a un festival de música rock

Si eres fan del rock, ya sea clásico, duro, metal, hardcore o cualquier otra etiqueta similar, María Uranga lo tiene claro: recomienda ponerse «una camiseta de tu grupo favorito combinada con unos vaqueros cortos, medias de rejilla o botines Dr. Martens», en el caso de las chicas. Es un look que nunca va a fallar. Si te apetece ir más a lo cómodo y lucir un estilo old school, también puedes llevar el conjunto con unas Vans, ya sean las clásicas o las de bota. Para conseguir el 'look' completo, se puede apostar por unas gafas con los cristales tintados y una riñonera.

Y para los más indecisos, también es buena opción elegir un look total black. Es decir, llevar toda la ropa de color negro. Nunca falla y va acorde al estilo de este tipo de festivales. ¿Y si no quieres exagerar? Se puede jugar con pequeños detalles sin arriesgar demasiado. Para ello, un vaquero con una camiseta básica negra y un cinturón con tachuelas resulta un acierto. Cualquiera de estas opciones es perfecta para el Azkena Rock Festival de Vitoria, que fue el pasado mes de junio, o para algún concierto del BBK Live.

Cómo ir a un festival pop

Los festivales son una oportunidad para deslumbrar con el 'look'. Por eso, un poco de brilli-brilli nunca viene mal. A un festival donde predomine el pop, lo mismo que a los conciertos de las principales estrellas del estilo, no está de más llevar un top corto con lentejuelas o destellos combinado con una falda skater para conseguir un conjunto divertido y femenino. Y de calzado, unas zapatillas cómodas que vayan a juego. También es una buena opción lucir la melena suelta con alguna trenza a los lados y con horquillas decorativas, con ese rollo pop que siempre es un acierto en este tipo de ocasiones.

Para las que no quieran ir muy llamativas, también se puede apostar por los clásicos vaqueros y experimentar con los estampados en la parte de arriba: una camiseta o un top de animal print o de crochet, por ejemplo. Y si ya queremos rematar, la manicura 'mermaid core' sería la guinda del pastel. Se trata de tonos aguamarina mezclados con el zafiro y el púrpura que le darán el toque divertido al conjunto total.

Cómo ir a un festival indie

El indie nacional está de moda. Y los festivales de todo el país tiene un espacio reservado para las bandas que están marcando el paso. ¿Cómo lucir en este tipo de eventor? Las flores, el crochet y las prendas 'vintage' son algunas de las características del estilo indie. Un 'look' bohemio puede resultar un gran acierto. Según la experta en moda, «los vestidos baby-doll son perfectos para esta ocasión». Se pueden acompañar de medias con estampados liberty. Los kimonos de estilo boho también son una prenda muy acertada en este tipo de festivales.

Bailar al ritmo de tu canción favorita siempre resulta estiloso si lo haces con esta vestimenta. Tiene ese rollo hippie y llamativo, con estampados y tejidos que no pasan desapercibidos. Se pueden llevar con ropa más básica por debajo, como es el caso de un vaquero y una camiseta blanca. Las más divertidas también pueden probar con el 'twinning'. El término proviene del inglés 'twin' (gemelo). Consiste en vestir igual que un amigo, familiar o pareja. Es una tendencia que nos hace acordarnos de la cuadrilla.

Cómo ir a un festival exclusivo

Los festivales de 'alto standing', exclusivos, donde lo importante es dejarse ver más allá de la calidad musical, como el Starlite Marbella, tienen un registro más formal y elegante. Hay prendas y colores que siempre son un acierto. Por ejemplo, los vestidos negros de encaje o pedrería que aportan ese toque femenino, fino y sensual. En este escenario de sofisticación, cada detalle es importante, desde la elección de la tela hasta los accesorios que adornan el 'outfit'.

Se puede combinar con unos bonitos stilettos, esos zapatos cómodos y elegantes para las que no quieran renunciar a los tacones. Y como complemento, unos pendientes largos. Los chicos pueden lucir un traje en tonos oscuros con una camisa blanca y unos zapatos.

Cómo ir a un festival de jazz

Se puede lucir un estilo que camina entre lo arreglado y lo más informal. ¿Cómo? Apostando por un 'look' casual. Las chicas pueden elegir un vestido de punto, una blazer y unos botines.

Es la opción perfecta para salir del paso cuando no sabes qué ponerte. Y en el caso de los chicos, un polo, unos chinos y unas zapatillas blancas, por ejemplo, serían un 'look' perfecto.

Cómo ir a un festival de reguetón

En un festival es importante que la música vaya acorde al estilo. Y uno de reguetón pide un 'outfit' que esté a la altura de la energía del evento. Para ello, un conjunto urbano y un estilo 'streetwear' son la mejor opción. María Uranga apuesta por el pantalón cargo y top corto. Eso sí, explica que, «en caso de llevar una prenda floja por abajo, se puede compensar con la de arriba para que no resulte demasiado oversize y pueda resaltar la figura». Pero, como todo, es cuestión de gustos. Las sudaderas, las camisetas anchas, los pantalones amplios y las zapatillas son algunas de las propuestas para conseguir la combinación ideal para el Reggaeton Beach Festival, por ejemplo.

¿Y si no me gusta la ropa ancha? Para las que prefieren ponerse prendas acorde a su talla, una camiseta con transparencias con un mom jean y una camisa anudada a la cintura siempre es un acierto. Es una alternativa cómoda, actual y que nunca pasa de moda. Vamos, un fondo de armario para cualquier tipo de festival.

Cómo ir a un festival techno

Este tipo de eventos son una oportunidad para arriesgar con el 'outfit' y jugar con las luces y los colores. Se puede lucir un conjunto con calcetines altos con detalles neón y zapatillas que tengan destellos reflectantes. También es buena posibilidad probar con complementos grandes, como pendientes o collares XL coloridos y llamativos… ¡Viva la diversión! María Uranga apuesta por llevar mallas metalizadas o faldas de seda largas color neón, entre otras opciones.

Si alguna quiere sacar a relucir su parte más creativa y artística, puede llevar prendas cut out, es decir, aquellas con aberturas que unifican la ropa con la piel. En los años 90 esta moda mostraba hombros descubiertos y zonas de la espalda, y ha vuelto a hacerse un hueco entre las tendencias actuales. Para las que no quieran complicarse mucho la vida, se puede optar por un pantalón baggy con un top de un color llamativo (naranja, verde, rosa flúor…).

Kit básico: nunca te olvides de...

Más allá de los estilos y las tendencias... ¿cómo sobrevivir a un festival? La experta en moda ofrece una serie de recomendaciones generales:

Zapatos cómodos y cubiertos

Depende de la zona en la que se celebre el festival, puede haber barros, arena e incluso rocas, y se recomienda llevar el pie protegido con un calzado cómodo. Para ello, señala que las mejores opciones son las playeras o los botines estilo Dr. Martens. Es fundamental que el pie esté bien sujeto.

Superposiciones

Estar pendiente del tiempo en un festival supone un quebradero de cabeza. Para evitarlo, es importante tener varias prendas extra acordes al 'look'. Se puede llevar una pequeña mochila de tela con varias alternativas para ir añadiendo o quitando ropa en función de las temperaturas. Por ejemplo, alguna sobrecamisa o jersey de punto.

Visera o gorro si hace sol

Dos complementos que se suelen olvidar con las prisas. En los festivales estamos mucho tiempo bajo el sol y es importante proteger la cabeza.

Las riñoneras, mejor de tela

La opción más acertada para guardar todo lo necesario en un festival es la riñonera, pero no cualquiera. La experta recomienda las de tela «porque pesan menos y resultan más cómodas».

Paquete de toallitas húmedas

Se convierte en un 'must have' en el bolso en este tipo de eventos. Si se cae la bebida, se desdibuja el maquillaje o no hay papel en los baños, son un gran recurso.

Echarse crema aunque no haya sol

A veces, tendemos a relajarnos cuando sale un día nublado y no nos echamos crema, pero… ¡error! En verano y durante todo el año hay que protegerse de los rayos UVA. Las nubes son traicioneras y también podemos quemarnos.

Ilustraciones Las ilustraciones de este reportaje han sido creadas con la asistencia de herramientas de IA