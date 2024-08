Cómo detectar cámaras ocultas en tu apartamento de vacaciones

J. Castillo Viernes, 16 de agosto 2024, 23:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Alquilar un alojamiento para estas vacaciones no es nada fácil: hay que encontrar disponibilidad, que se ajuste a nuestro presupuesto, que cuente con los servicios que necesitamos... y, sobre todo, que no tenga cámaras de vigilancia ilegales. Algunos propietarios, recelosos de lo que hacen sus huéspedes, instalan estos elementos para 'vigilar' lo que ocurre en sus propiedades, pero no se puede. Por un lado, no es del todo legal. Y por otro, ¿qué uso se hace de esas imágenes?

Hace unas semanas detuvieron al dueño de una casa en Mallorca por esto. Sus inquilinas detectaron dispositivos de grabación en el baño y las habitaciones, y lo denunciaron. El hombre está acusado de un supuesto delito contra la libertad e indemnidad sexual. Y los agentes también revisaron su teléfono móvil en busca de grabaciones adicionales a otras víctimas.

El fenómeno tiene más precedentes y ya en 2019 una encuesta de la firma de inversión IPX1031 mostró que a 6 de cada diez participantes les preocupaba que hubiera cámaras ocultas en las casas ofertadas a través del portal Airbnb. Y es más: un 11% confesó haber descubierto alguna durante su estancia, lo que infringe las normas de la plataforma.

La cifra 60 % de los encuestados por la firma IPX1031 está preocupado porque haya cámaras en la residencia que alquila.

Según los términos y condiciones de Airbnb (vigentes desde el pasado 30 de abril), «no se permite que los anfitriones tengan cámaras de seguridad ni dispositivos de grabación que vigilen los espacios interiores, aunque estén apagados». Además, «las cámaras ocultas siempre han estado prohibidas y seguirán estándolo».

¿Y qué pasa con las cámaras de seguridad exteriores? La plataforma asegura que se pueden tener «siempre que respeten la legislación aplicable». Lo que significa que el propietario debe indicar claramente en la descripción de la residencia que las tiene instaladas. Eso sí, queda prohibido que enfoquen a espacios en los que se presuponga la intimidad del inquilino («como dentro de una ducha exterior cerrada o en una sauna»).

No está de más que cuando alquilemos un alojamiento tengamos ciertas precauciones y conozcamos los trucos más eficaces para detectarlas. El investigador privado Aaron Bond, que asesora al diario británico 'The Mirror' en estos asuntos, aconseja «sospechar de cualquier objeto que parezca fuera de lugar, especialmente si está ubicado muy cerca del techo o del suelo, dado que en estas posiciones se obtienen los mejores ángulos».

Más concretamente, Bond recomienda inspeccionar con detenimiento todas las lámparas, relojes despertadores, espejos, detectores de humo, rejillas de aire acondicionado, televisores e, incluso, el lomo de aquellos libros dispuestos de un modo extraño: «Tampoco es mala idea buscar pequeños agujeros en puertas y paredes», concluye.

En caso de duda, hay otro método sencillo para detectar estos dispositivos. Consiste en encender la linterna de nuestro teléfono móvil con la habitación a oscuras, enfocando a los puntos de interés para comprobar si apreciamos el destello de una lente o el típico piloto rojo.

El modo correcto de actuar

Otra opción es recurrir a alguna de las aplicaciones móviles diseñadas para detectar aquellos dispositivos que se encuentran conectados a la misma red wifi que nosotros (la del alojamiento en cuestión). De este modo, podremos identificar la presencia de aparatos inusuales, como una cámara lista para transmitir imágenes al 'voyeur' de turno. Esto es así porque la mayoría de ópticas en miniatura disponen ya de conexión a internet.

Algunas de las apps más recomendadas son 'Fing', 'Smart WiFi' o 'Linksys Apps', capaces de bloquear al instante los 'gadgets' que no reconozcamos. Esto, siempre que el casero no esté utilizando una red secundaria a la que no nos haya dado acceso. En este caso, no queda otra que recurrir a un detector de cámaras o radiofrecuencia. ¿El problema? Los modelos más fiables no están al alcance de todos los bolsillos.

Hay un método sencillo para detectar estos dispositivos. Consiste en encender la linterna de nuestro teléfono móvil con la habitación a oscuras

La otra gran duda que podemos tener es qué hacer si descubrimos que realmente nos están grabando. Lo primero es de lógica: hay que bloquear la conexión a la red de la cámara (siempre que sea posible). ¿Cómo? Dseconectándola y sacándola del escondite. Otra opción menos radical es simplemente bloqueando su visión con cualquier objeto .

Pero en todo caso, conviene informar a Airbnb para que tome las medidas oportunas contra el casero, quien, seguramente, será expulsado de la plataforma. También hay que denunciar lo ocurrido ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una vez comunicada la situación al anfitrión en busca de explicaciones, por si éste no fuese el responsable directo.

Y una última precaución para proteger nuestra intimidad: pon cinta aislante encima de las cámaras integradas en ciertos electrodomésticos: ordenadores de sobremesa, televisores, altavoces inteligentes con pantalla... Y es que el espía puede resultar, en efecto, un ciberdelincuente sin parentesco alguno con quien nos ha abierto (previo pago) las puertas de su hogar.

Temas

Internet

Turismo