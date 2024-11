Las señales de que llega la menopausia

Julia Fernández y Josemi Benítez Domingo, 24 de noviembre 2024, 23:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Sobre la menopausia todavía hay mucho desconocimiento en la población. Incluso entre las propias mujeres. «Siempre ha habido mucho tabú», reconoce Mónica Blas, matrona de IMQ. No se hablaba en público, pero tampoco en la intimidad. Sin embargo, esto está cambiando. Este periodo que hasta ahora se consideraba como algo secundario y que incluso se relacionaba con la decadencia por la pérdida de fertilidad está cobrando protagonismo para que las mujeres lo vivan como lo que es: una etapa más en la que vamos a estar entre 30 y 35 años, es decir, un tercio de nuestra vida. ¿Y por qué hay que hablar de él? Pues porque la menopausia no es solo que no tengas la regla y que ya no puedas quedarte embarazada, implica muchas más cosas que hay que saber para vivir con plenitud y no para sufrirla a escondidas.

¿QUÉ NOS PASA CUANDO LLEGAMOS A LOS 50? A esta edad, en el cuerpo de hombres y mujeres se produce una alteración hormonal que tiene efectos fisiológicos. Ellos sufren un descenso de producción de la testosterona y se traduce sobre todo en un bajón físico y del deseo sexual. Ellas producen menos progesterona y estrógenos, y llega el fin de su periodo fértil al desaparecer la menstruación. 25-35 años En la juventud, las hormonas viven su momento de plenitud. Mujeres y hombres están en el máximo de su capacidad reproductiva y de su deseo sexual. Las posibilidad de un embarazo durante el ciclo de la mujer es del 40%. La grasa en ellas se acumula en caderas y cartucheras. 45-55 años Es la época del climaterio o perimenopausia. Se producen menos hormonas en los ovarios y empiezan algunos cambios físicos por esta alteración hormonal. La grasa se coloca en la zona de la tripa. Se produce, asimismo, una pérdida de masa ósea del 30%. También empezamos a perder estatura: hasta 5 centímetros de aquí al final de la vida. 75-85 años Es la época en la que se presentan problemas cognitivos. El tamaño del cerebro se reduce un 10%, nuestra memoria falla más, la regulación de la temperatura corporal es difícil… Y continúa la pérdida de masa ósea y muscular. Al producir menos neurotransmisores también tenemos más dificultades en la coordinación y el equilibrio, y nuestra postura se resiente. Se va acumulando grasa en las ‘cartucheras’ En esta década a los hombres les crece la próstata. Las mujeres suelen tener la menopausia y esto se traduce en que el útero y la vagina se reducen, lo mismo que los pechos (aunque en una pequeña proporción de las mujeres, crece). A los 20 años A los 50 años ¿QUÉ ES LA MENOPAUSIA? La menopausia se produce cuando la mujer lleva doce meses sin menstruación. Lo que sucede antes es “el climaterio, aunque a veces los términos se confunden”, precisa la matrona Mónica Blas. Este periodo abarca aproximadamente de los 45 a los 55 años y se caracteriza por el descenso hormonal, los periodos irregulares y la aparición de algunos síntomas relacionados con ello. Estrógeno Progesterona Pese a todo, aún hay posibilidades de quedarse embarazada. Estas no desaparecen hasta que se llega a la menopausia propiamente dicha. “Es un proceso natural y normal”, señala la profesional sanitaria. También ocurre que hay mujeres que llegan a la menopausia antes, a veces, incluso de forma quirúrgica y prematura. APARATO REPRODUCTOR DE UNA PERSONA JOVEN El endometrio es la capa mucosa que reviste internamente el útero. Su función es engrosarse durante el ciclo menstrual para permitir que el embrión implante y que pueda tener lugar un embarazo. Útero Ovario Cuello uterino Vagina El revestimiento vaginal es espeso y húmedo Presencia de pliegues vaginales Buen flujo sanguíneo en el tejido Las paredes vaginales son elásticas y ricas en colágeno pH vaginal ácido Al inicio de cada ciclo menstrual, si no ha tenido lugar el embarazo, el endometrio se desprende con la menstruación para volver a proliferar y renovarse de nuevo. MUJER CON MENOPAUSIA Se segrega menos líquido vaginal durante la actividad sexual. Mayor sequedad en vulva y vagina Trompas de falopio Útero Ovario Cuello uterino Vagina Cérvix Disminuye la elasticidad vaginal La vagina se estrecha y acorta El revestimiento vaginal se vuelve más fino y seco Se reducen los pliegues vaginales Se reduce el flujo sanguíneo a los tejidos vaginales pH vaginal menos ácido OVARIOS Dejan de producir óvulos. Los periodos se presentan “con menos frecuencia, de manera irregular, hasta que desaparecen”, explica Blas. Suele ser progresivo, aunque también puede pasar de repente. Producen estrógenos y progesterona Con la menopausia se encogen y producen menos hormonas CICLO MENSTRUAL El ciclo menstrual dura de media 28 días, aunque varía entre los 23 y los 35 de manera natural en función de cada mujer. La producción de hormonas fluctúa durante este periodo y la mujer experimenta cambios en su cuerpo por ello. Especialmente en el útero y los ovarios. Progesterona Estrógeno CRECIMIENTO DEL ENDOMETRIO MENSTRUACIÓN OVULACIÓN DÍA 5 DÍA 14 DÍA 28 Durante este tiempo, el cuerpo se prepara para recibir los espermatozoides que fecunden el óvulo. Hay cuatro fases. Si no hay embarazo, la producción de estrógenos y progesterona disminuye, el endometrio se descama y se produce la menstruación. SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA Pueden durar 5 o más años 5 Los síntomas del climaterio y la menopausia varían de una mujer a otra. Algunas los sufren con intensidad y otras no. Aunque cuando estamos ante una menopausia quirúrgica los expertos coinciden en que son más fuertes. NIVEL HORMONAS Estrógeno Progesterona 20 50 70 FERTILIDAD MENOPAUSIA POSTM. “El síntoma estrella son los sofocos”, apunta la matrona Mónica Blas. Tanto de día como de noche. E incluso ahora “pillan a algunas mujeres de sorpresa. No los relacionan con que están en el climaterio”. No todas las mujeres los sufren, pero si son muy intensos repercuten mucho en la calidad de vida. “Tienen una duración determinada”, que puede ir entre uno y cinco años. Otro de los efectos que se refieren tienen que ver con “la irritabilidad y “loa cambios en el estado de ánimo. “Hay quienes se sienten más tristes y menos pacientes. También porque a estas edades empiezan a ponerse ellas en el centro de todo, a darse la importancia que hasta ahora no se daban”, señala la experta. Periodos irregulares hasta su desaparición Latidos cardíacos fuertes o acelerados Niebla mental y olvidos Insomnio Sofocos Envejecimiento de la piel Sequedad en la zona genital Dolores articulares Descenso de la libido (aunque este aspecto “es tan variable como mujeres en menopausia hay”, señala la matrona) EFECTOS A LARGO PLAZO La disminución de estrógenos se relaciona con mayor posibilidad de sufrir: Enfermedades cardiovasculares “Al descender su producción, descienden también sus efectos protectores. Las mujeres nos igualamos en riesgo a los hombres”, señala Blas. La grasa que antes se acumulaba en caderas y cartucheras se coloca en la zona de la cintura. “Esto también ocurre porque esa grasa también produce cierta cantidad de estrógenos”, explica. Y busca compensar lo que no pueden generar los ovarios colocándose ahí, cerca de ellos. El problema es que a mayor perímetro abdominal, mayor riesgo de sufrir un evento cardiovascular. «Si los síntomas te impiden llevar una vida normal es el momento de consultar con un profesional médico para encontrar soluciones», destaca Blas. Y ese primer profesional al que recurrir «puede ser el médico de cabecera, pero también las matronas».

