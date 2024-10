¡SOS! Mi pareja es muy desordenada

Viernes, 4 de octubre 2024, 23:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Suele ocurrir que lo que al principio te hace gracia de tu pareja, con el paso del tiempo –y, sobre todo, de la convivencia– se acaba convirtiendo en uno de los rasgos de su personalidad que más le echas en cara. Y el desorden es una de esas criptonitas que pueden terminar dinamitando una relación. Los zapatos tirados en mitad del pasillo durante días, el nórdico de la cama hecho un ovillo, una pila de platos sucios acumulados en el fregadero, el tubo de la pasta de dientes tirado en el lavabo, camisas arrugadas, la bolsa del gimnasio por cualquier parte, cajones llenos de papeles y recibos ya caducados... Los motivos que desencadenan una discusión de pareja porque una de las partes considera a la otra un caos con patas son infinitos.

«Tanto el desorden como el exceso de orden son una fuente inagotable de conflicto en muchos hogares. Lo ideal en estos casos es llegar a un acuerdo equilibrado y armónico, de manera que la organización de la casa no sea una causa de desavenencia con la pareja», adelantan en The Home Academy. Las expertas de esta escuela, pionera en la formación de organizadores profesionales, proponen una serie de 'tips' para evitar, en la medida de lo posible, que el desorden afecte a la relación de pareja.

1 Reflexiona sobre tu relación con el orden

«El orden es una cualidad interna y una necesidad, pero es diferente en cada una de las personas. Y esto es así porque en nuestra relación con la organización influye mucho la vivencia que hayamos tenido en nuestro hogar durante la infancia, la educación, incluso nuestra edad y profesión. Es conveniente que cada parte de la pareja reflexione de dónde le viene su relación con el orden y por qué es tan importante para él o para ella. La idea es compartir esas impresiones con la pareja para tratar de entender las distintas posiciones», argumentan en The Home Academy.

2 Relativiza y haz una lista de innegociables

Intentar cambiar los hábitos de una persona de un día para otro está condenado al fracaso, así que elige bien las batallas para no desgastarte. Se puede empezar por hacer una lista con los espacios en los que no quieres renunciar al orden (la encimera de la cocina, la silla de la habitación, los zapatos, la mesa del comedor...) y otra con las zonas de la casa en las que no te importa tanto que haya un cierto desorden, cada familia debe elegir las suyas. Por ejemplo, el interior de los armarios, los cajones de la cocina, el escritorio de los niños.... Una vez elaborado el listado, establece tus prioridades en cuanto al orden y céntrate en cumplirlas.

3 Identifica el origen del caos

A veces no se trata de que la persona sea una desordenada de manual sino que no sabe cómo gestionar la organización de una casa. En este sentido, las expertas aconsejan identificar el origen del desorden. «Revisa si ese caos proviene de tener demasiadas cosas o de que no están definidos los lugares apropiados para ordenarlas cada vez que se usen».

4 Busca un consenso

El siguiente paso es «decidir entre los dos cuáles son los lugares idóneos para guardar y ordenar cada cosa y evitar así que estén fuera de su sitio constantemente». Por ejemplo, si la manta del sofá está siempre tirada por el suelo, pon una cesta y coge la costumbre de guardarla dentro cada vez que te vas a la cama. Puedes hacer lo mismo con la ropa sucia. Si su gestión se te hace bola, coloca un cestón o una bolsa en cada dormitorio para ir metiéndola dentro en lugar de acumularla en la silla de la habitación.

5 Crea sistemas de orden y organización

«Una vez que tengáis definidos los lugares donde dejar las cosas, estableced hábitos y dinámicas que se repitan en el tiempo: guardar los zapatos y abrigos de diario en su armario al llegar a casa; dejar recogida la cocina nada más cenar; llevar la ropa sucia a su lugar hasta su lavado; dedicar diez minutos al día a recoger todo lo que esté fuera de su sitio…», proponen las expertas en organización del hogar.

6 Usa accesorios que te faciliten la organización

Para ser ordenado es importante disponer de herramientas que te faciliten la organización. Puedes utilizar separadores para los cajones de las cómodas y los armarios, cajas y cestas para guardar juguetes y todo tipo de objetos, archivadores para el papeleo, frascos y botes para la cocina, zapateros, colgadores...

7 Revisa los logros y fracasos

Las expertas de The Home Academy son partidarias de «analizar una vez al mes las dinámicas que no estén funcionando respecto al orden para buscarles soluciones conjuntas y fáciles de llevar a cabo por ambas partes».

8 Si te supera, recurre a una organizadora profesional

«Si tu pareja es un caso perdido, confía en una organizadora profesional para que os ayude a establecer hábitos y rutinas para mejorar el orden en casa».

