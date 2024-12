La 'teoría de los sobres', el truco para frenar la sangría de los gastos navideños

Carmen Barreiro Viernes, 13 de diciembre 2024, 18:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La cena con los amigos, la comida con los compañeros del gimnasio, la quedada –o quedadas–después del trabajo, los regalos para la familia, el amigo invisible con la cuadrilla, el modelito de Nochevieja, la entrada para el cotillón, comprar la lotería, las chuletas de cordero, los turrones, el marisco, el vino, el cava, un plan de tarde con los más pequeños de la casa... A estas alturas del mes de diciembre, el agujero que le hemos hecho al bolsillo ya empieza a ser de proporciones bíblicas. Y todavía nos quedan tres semanas por delante de compromisos sociales, reuniones familiares... Y gastos, muchos gastos.

La tarjeta echa humo y eso que la última encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que este año nos apretaremos un poco más el cinturón y gastaremos un 8% menos que las pasadas fiestas navideñas: el desembolso medio será de 683 euros, según los datos que maneja la asociación. Aún así, la mitad de las personas consultadas considera que terminará pasando por caja más veces de las previstas. Otro clásico de la Navidad.

El método

Para evitar que los gastos en regalos, alimentación o cenas se nos vayan de las manos y que la cuesta de enero no se nos atragante antes de empezar a subirla, los expertos en economía doméstica aconsejan recurrir a la llamada 'teoría de los sobres', el truco que arrasa en redes sociales para no pasarse con las compras y mantener el presupuesto navideño a raya. La fórmula es muy sencilla. Lo primero que se debe hacer es establecer la cantidad máxima que queremos o podemos gastar «siendo realistas con nuestros ingresos y necesidades», insisten los expertos. Imaginemos que hemos decidido que nuestro presupuesto para estas navidades son esos 683 euros a los que se refiere la encuesta de la OCU.

Pues bien, lo siguiente que vamos a hacer es acercarnos a un cajero o a nuestra oficina bancaria para retirar esa cantidad en efectivo. Después, asignamos un dinero a cada partida (alimentación, regalos, cenas, lotería, ocio...) y lo metemos en un sobre. Uno diferente para cada gasto. También existen en el mercado agendas y carteras diseñadas especialmente para poner en práctica este sistema de ahorro, muy popular en redes sociales como Tiktok, donde se pueden ver miles de vídeos con ejemplos reales de personas que lo utilizan.

Ni un euro más

Vamos a hacer una simulación tipo con nuestro presupuesto. Se trata solo de un ejemplo y cada cada uno debe adaptarlo a sus rutinas y necesidades. Habrá quien tiene muchos compromisos sociales, pero apenas compra regalos y quien se tiene que dejar toda la paga en el supermercado porque es el anfitrión varios días.

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta sobre consumo navideño, los regalos se comen prácticamente la mitad del presupuesto, así que destinaremos 300 euros a esta partida. Para comidas y celebraciones reservaremos 150 euros; 60 euros para comprar lotería; otros 100 para fiestas, cotillones; y el resto (73 euros) para comprar ropa y accesorios.

Una vez repartido el dinero en los sobres correspondientes, nos olvidamos de pagar con tarjeta y tiramos siempre del efectivo. Que nos vamos de cena y después a tomar unas copas con los amigos, pues cogemos de los sobres asignados a esas partidas la cantidad que consideremos necesaria. Por ejemplo, 50 euros para pagar en el restaurante y 20 para la discoteca. Y ese es el presupuesto al que nos tendremos que ceñir, ni un euro más. Las vueltas, si nos sobra algo, las meteremos de nuevo en el sobre y así con todos los gastos.

«De esta manera no solo llevamos las cuentas al día sino que nos evitamos sorpresas porque sabemos en todo momento el dinero exacto que nos queda. Cuando utilizamos con tarjeta perdemos la noción de los gastos y casi siempre terminamos pagando más que si lo hacemos en efectivo», argumenta Pepe Macià, experto en finanzas personales.

¿Cuánto gastamos en Navidad? 683 euros es la cantidad que desembolsaremos de media en estas fiestas, 62 menos que las pasadas Navidades, según la encuesta realizada por la OCU. Dos de cada diez participantes reconocen abiertamente que gastarán menos que el año pasado debido a que su situación económica ha empeorado.

359 euros es el dinero que dedicaremos de media a comprar los regalos de Navidad y Reyes, la partida más abultada de todo el presupuesto. Las compras online se han impuesto como el canal prioritario (37%), sobre todo entre jóvenes y hombres, frente al 30% que prefiere las tiendas físicas. El tercio restante combinará ambas opciones.

104 euros es lo que emplearemos este año en las comidas y celebraciones con la familia y amigos, una cantidad similar a la desembolsada en 2023. De hecho, esta partida es en la que menos recortamos.

39 euros es la cantidad que destinaremos a comidas y quedadas con los compañeros de trabajo, uno de los planes clásicos de estas fechas.

64 euros es el dinero que nos gastaremos de media en lotería, según la encuesta de la OCU. Los datos que maneja la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) son más optimistas al fijar el desembolso en esta partida en 73,84 euros, siendo los castellano-leoneses los que más gastan, con un gasto de 117,76 euros por habitante.

86 euros es el presupuesto medio en viajes. La mayoría de ellos son para «visitar mercadillos, ver cabalgatas o simplemente para disfrutar de la iluminación navideña en las diferentes localidades», precisan en la OCU. No obstante, una cuarta parte de los encuestados planea salir de vacaciones unos días.

30 euros es la cantidad media que dedicaremos a las fiestas: cotillones, discotecas... Tres de cada diez encuestados planea asistir a un evento de este tipo durante la fiestas navideñas.

No te pases con la comida

Además de la teoría de los sobres, existen otras fórmulas para no gastar de más en estas fechas, «que no deja de ser también una manera de ahorrar». El supermercado, por ejemplo, es una de las partidas que más dinero se llevan, pero también en las que más se puede recortar si se hace una buena planificación. «En la medida que estés a tiempo, compra con antelación y congela los productos frescos de mayor coste y que más se encarecen durante las fiestas: pescados, mariscos, ciertas carnes... También es importante tener claro lo que vas a comprar e incluso sus posibles alternativas. No improvises en el supermercado porque sale caro. Y, por supuesto, aprovecha las ofertas. Aunque se trate de unas fechas especiales no es necesario llevarse los productos más caros ya que se pueden preparar platos exquisitos con ingredientes asequibles», proponen los especialistas financieros del BBVA.

Controlar las cantidades que se sirven también nos ayuda a ahorrar porque la mayoría de veces sobra comida y mucha termina en la basura. «Otra fórmula para contener la factura del supermercado cuando eres el anfitrión, es organizar reuniones familiares en las que cada invitado lleve algo: uno se encarga de las bebidas, otro de los postres, otro de los entrantes, otro del plato principal...», concluyen los expertos en economía doméstica.

¿Pido un préstamo personal o mejor pago con tarjeta de crédito? Pasar la tarjeta de crédito no requiere de ningún esfuerzo, pero las consecuencias de financiar todas las compras navideñas con este método puede tener un efecto demoledor en nuestras finanzas si no tenemos un poco de cuidado. Otra alternativa son los préstamos personales. «De hecho, se trata de la opción más barata, ya que las tarjetas de crédito cobran, de media, más del doble de intereses. En concreto, un usuario que quisiera financiar los gastos de las próximas fiestas –1.000 euros, por ejemplo– a 12 meses, pagaría un interés promedio del 7,44% con un préstamo personal, mientras que tendría que asumir un Tipo de Interés Nomina (TIN) del 18,12% con una tarjeta de crédito: es decir, pagaría un 144% más», advierten los expertos del portal Kelisto.es.