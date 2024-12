En qué invierto el dinero si me toca la lotería de Navidad Haz bien las cuentas porque el 70% de los premiados con el Gordo terminan en la ruina

Carmen Barreiro Sábado, 7 de diciembre 2024 | Actualizado 08/12/2024 06:48h.

¡Ay, la Lotería de Navidad! Cuántas veces habremos soñado que nos toca el Gordo y somos una de esas personas que protagonizan las primeras páginas de los periódicos y salen en la tele eufóricos explicando todo lo que van a hacer con el dinero del premio mientras sus familiares y amigos dan saltos de alegría y los sumergen en una lluvia de cava y confeti. Y tú, ¿qué harías si el próximo 22 de diciembre los niños de San Ildefonso cantan uno de los números que guardas en la cartera como oro en paño? Aunque las posibilidades de que esto ocurra son realmente bajas, para qué engañarnos, vamos a dejar a un lado las estadísticas y soñemos.

Con los 400.000 euros del primer premio –328.000 después de pagar los impuestos– podemos amortizar la hipoteca, cambiar la cocina, ahorrar para la jubilación, pero también comprar el coche que siempre hemos querido, hacer un viajazo en familia, celebrarlo en el restaurante de moda, prestar un pellizquito a un familiar, invitar a los amigos, comprar ropa de marca, el último modelo de móvil... ¡¡Stop!! porque, llegados a este punto de euforia, de emoción desatada por la cantidad de dinero que nos ha caído del cielo, es cuando empiezan a aflorar los problemas... económicos.

Sin blanca en 5 años

Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que siete de cada diez personas a las que les ha tocado el Gordo de Navidad terminan arruinadas a los cinco años. Sí, has leído bien, arruinadas. Para no formar parte de esa lista sino del 30% restante es «importante invertir con cabeza. Lo que suele ocurrir en estos casos es que al tratarse de un dinero que no es fruto de nuestro esfuerzo sino de la suerte parece que se gasta con más alegría, como que nos cuesta menos. Y esto es un gran error», advierte la economista Sara Muñoz.

Lo recomendación de los expertos es mantener la calma y tomarse «un pequeño tiempo de reflexión de dos o tres semanas» para analizar nuestra situación financiera antes de decidir en qué vamos a gastar el dinero del premio. «Es muy común que las personas a las que les toca la lotería se dejen llevar por la emoción del momento y terminen haciendo una mala inversión. La alegría puede volverse en nuestra contra si no se administra bien el dinero», añaden en Abante Asesores.

El 5% para un capricho

Esto no quiere decir que no podamos darnos un caprichito. «Por supuesto que sí. De hecho, podemos dedicar un 5% del premio a comprar algo que nos haga mucha ilusión: un viaje, una moto, un bolso de firma... Imaginemos, por ejemplo, que nos toca el Gordo. En ese caso, nos podríamos gastar un máximo de 18.000 euros en esa ilusión, mientras que si es el segundo premio, nuestro presupuesto máximo sería de 5.000 euros, si fuese el tercero, 2.400 y así sucesivamente», enumera Sara Muñoz.

73,84 euros euros es la cantidad media que gastaremos este año en la lotería, según la cifra de consignación por habitante publicada por la Sociedad Estatal de Loterías y apuestas del Estado (SELAE). 117,76 euros euros es lo que invertirá cada castellano-leonés en el sorteo del próximo 22 de diciembre, la comunidad que más dinero gasta, seguida de Asturias (115,43) y La Rioja (112,84).

Una vez celebrado el premio y satisfecho el capricho, toca sentarse a hacer números. En este sentido, la economista aconseja destinar un pequeño porcentaje del premio para contratar un asesoramiento profesional que nos permita sacarle chispas al dinero que nos acaba de tocar y por el que no tenemos que hacer ningún trámite a la hora de presentar la declaración. «Y no vamos a a dejarnos aconsejar solo por el profesional del banco, porque evidentemente va a barrer para casa. La idea es reservar un 1% del premio en un buen asesoramiento profesional que analice nuestra situación financiera, nuestras necesidades presentes y futuras y también nuestro perfil inversor porque no es lo mismo necesitar el dinero para la jubilación que para comprarnos nuestra primera casa, pagar los estudios de los hijos en el extranjero o tapara agujeros», insiste Sara Muñoz.

¿Amortizar? hipoteca

«Puede que al pensar en nuestras circunstancias y necesidades a corto plazo lo primero que se nos ocurra sea amortizar las deudas que tenemos y aprovechar esa liquidez que nos da el premio para cancelar la hipoteca Pues bien, esta decisión no siempre es la más adecuada para todos los premiados», adelantan en Abante Asesores. «Antes de lanzarnos a tapar agujeros, tenemos que valorar diferentes escenarios. Es cierto que invertir parte del premio en finalizar nuestro préstamo hipotecario siempre es positivo, pero hay que tener en cuenta que también tiene unos costes: el pago de los trámites para dejar la vivienda libre de cargas, la comisión por amortización anticipada... La comisión de amortización de préstamos en firmas posteriores a junio 2019 es del 2%, de los 10 primeros años y del 1,5% de ahí en adelante», explica Muñoz.

¿Cuánto toca? Dinero en juego: 2.702 millones de euros, 112 más que el año pasado.

Décimos a la venta: 193 millones.

El Gordo: 400.000 euros al décimo. Los primeros 40.000 están exentos de impuestos y el resto tributará al 20%. El premiado ingresara 328.000 euros.

Segundo premio: 125.000 por décimo (108.000 tras impuestos).

Tercer premio: 50.000 euros (48.000 limpios).

Cuarto premio: 20.000 euros.

Quinto premio: 6.000 euros.

Otra salida intermedia y también muy habitual es reducir la hipoteca de forma parcial. «Podemos rebajar tanto la cuota como el plazo. En este caso no hay una opción mejor que otra. Reducir el importe nos permitirá afrontar las mensualidades de manera más holgada y pagar menos intereses durante el tiempo que nos quede de préstamo, mientras que si rebajamos el plazo, asumiremos las mismas cuotas, pero en menos tiempo».

Ojo con la inflación

Las cifras que manejan los grupos de inversión reflejan que los españoles tienen un perfil bastante conservador en este sentido. De hecho, lo más habitual cuando reciben un pellizco de la lotería –la ley da un plazo máximo de tres meses para cobrar el décimo– es dejar el dinero inmóvil en cuentas corrientes. Y eso tiene un peligro, sobre todo en épocas de inflación como la que atravesamos. «Si no se mueve, la subida de precios se lo va comiendo. Los 328.000 euros del Gordo se pueden quedar en poco más de 220.000 en unos años», advierten los economistas.

Un 20% para la jubilación

Los expertos también aconsejan pensar a largo plazo, estudiar cómo podrá ser nuestra situación económica en el futuro. «Si todavía me quedan unos cuantos años parala jubilación, la recomendación es destinar al menos un 20% del premio para este fin. Y si ya lo estoy o me queda poco, dedicar esa cantidad a un producto con el que pueda complementar mi pensión pública para disfrutar de un retiro más cómodo».

Los huevos en distintas cestas

«Si no tenemos una necesidad inmediata de liquidez y queremos sacarle partido al dinero del premio, podemos acudir a los mercados financieros. En este caso es importante que un asesor financiero analice nuestra situación financiera y patrimonial para saber cuál es nuestro punto de partida y cómo podemos poner a trabajar nuestro dinero teniendo en cuenta qué objetivos y preocupaciones tenemos», insisten en Abente Asesores.

Las opciones de inversión son muchas, pero depende del riesgo que quiera y pueda asumir cada persona. «Con independencia de cuál sea nuestro objetivo inversor, debemos reservar un 10% del premio como colchoncito para poder afrontar imprevistos. Sería conveniente tener ese dinero seguro, garantizado y disponible para cualquier eventualidad: Los productos más interesantes en este sentido serían las cuentas remuneradas, depósitos bancarios, deuda pública, plazo fijo... No rentan mucho, pero tampoco vamos a perder poder adquisitivo y tenemos liquidez. Además, con la subida de los tipos de interés de los últimos meses, se abre un cambio de ciclo en el que estas opciones de menor riesgo ganan atractivo», conviene la economista.

Aunque si hay una regla económica que nunca falla es que a más riesgo, mayor rentabilidad. «En cualquier caso, debemos diversificar. No es conveniente apostar por un mismo propducto ni por una misma entidad bancaria más de 100.000 euros. Hay que repartir los huevos en diferentes cestas. Dicho esto, ojalá el 22 de diciembre tengáis que sentaros a hacer números para decidir en qué invertir el dinero», desea Sara Muñoz.

90.505, 37.952, 15.640... la IA no se pone de acuerdo con el número ganador De un tiempo a esta parte, no hay acontecimiento, suceso o circunstancia en la que no intervenga la Inteligencia Artificial. Y el sorteo de la Lotería de Navidad tampoco se escapa a esta moda. La gran capacidad de estos sistemas para analizar datos ha hecho que miles de personas recurran a este tipo de herramientas para elegir los números que jugarán el próximo 22 de diciembre. Los sistemas de inteligencia artificial son capaces de identificar patrones en los números que históricamente han sido agraciados con el Gordo e identificar los que tienen más probabilidades de salir, pero de ahí a acertar el ganador va un abismo. De hecho, cada vez que se le pregunta a una inteligencia artificial (ChatGPT, OpenAI, 20bits...), el número que devuelve es diferente: 90.505, 37.952, 15.640, 06.565... Según un estudio realizado por la plataforma Betsson, la terminación que más veces ha salido en la historia del Gordo es el 0, con 154 apariciones desde 1812. Le sigue el 5, con 124, y el 2 y el 4, con 110. En el otro lado de la balanza se encuentra el 8, que 'solo' ha salido en 75 ocasiones, y el 7, con 85 terminaciones.

