'Sonny Angel': la fiebre por los querubines sigue creciendo

¿Quién no ha comprado un huevo Kinder para descubrir el regalo que había dentro, ha partido una galleta de la fortuna para conocer qué le iba a deparar el futuro o se ha llevado un sobre sorpresa en el mercadillo del pueblo donde veranea? La adrenalina de tener algo que, sin duda, te va a dejar boquiabierto ha hecho que la venta de los 'Sonny Angel' se haya disparado entre los más jóvenes.

En 2004, inspirándose en las muñecas Kewpie, Toru Soeya creó estos muñecos con la idea de que fuesen figuras amables, que aportasen alegría y aliviasen a las trabajadoras jóvenes japonesas. Sin embargo, la iniciativa comenzó a tener éxito cuando el angelito contó con la opción adhesiva para el móvil. Rose O'Neill, ilustradora norteamericana del siglo XX, utilizaba para sus viñetas un dibujo que recordaba a cupido Ilustración de la sufragista Rose O'Neill publicada en 1915. Missouri History Museum / National Woman Suffrage Publishing Co. Fue tal su éxito que, en 1912, se crearon unos muñecos bajo el nombre de Kewpie, quienes inspiraron a Soeya Los primeros 'Sonny Angel' que fabricaron en Dreams Inc. medían 18 cm Empresa que fundó Toru Soeya en 1996 El modelo que se ha viralizado en 2024 mide entre 8 y 10 cm

Pero Rosalía es la verdadera impulsora de esta moda en España. La artista catalana posó con el modelo melón de estos 'Sonny Angel' pegado en su móvil. A raíz de la foto que publicó, las redes se inundaron de vídeos en los que los usuarios jugaban a desvelar qué 'angelito' había en su caja. Todo el mundo quería sentir la adrenalina de la sorpresa.

El 2 de octubre de 2024 Rosalía publicó en su perfil de Instagram un carrusel de fotos y en dos de ellas se le puede ver con un 'Sonny Angel' pegado al móvil El ministro Óscar Puente apareció el 6 de diciembre con el angelito de moda EFE/Borja Sanchez-Trillo

La versión que más se ha popularizado hasta el momento en España es la de los 'Sonny Angel Hippers'. En lugar de tener una barriga redonda, tienen un adhesivo con el que poder engancharlo al móvil, ordenador o, incluso, en el coche. La gente ha llegado a pegarlos en los sitios más recónditos, como en calculadoras.

Estos muñecos angelicales, de entre 8 y 10 centímetros de altura, se caracterizan por tener unos rasgos que despiertan ternura.

Cabeza grande, ojos redondos y cuerpos pequeños con unas alas que salen de la espalda El modelo 'Hippers' tiene un adhesivo en la barriga para poder engancharlo a una superficie Lo único que viste a la figurita de moda es un sombrero de diferentes temáticas

Animales, dulces o frutas son las series más amplias y populares, aunque también hay ediciones especiales de razas perros, gatos disfrazados o, incluso, cenas navideñas.

Tres modelos de 'Sonny Angel Hippers', con adhesivo para decorar una superficie. Sutthisak

El precio oficial de estos accesorios con forma de querubín oscila entre los 13 euros, en las ediciones estándar, y los 50, en las ediciones limitadas. Sin embargo, los que ya se consideran expertos en 'Sonny Angel' recomiendan optar por marcas más baratas, en las que el precio es de menos de 5 euros, y cuyo aspecto es tan parecido al original que es difícil diferenciar si es de verdad o una falsificación.

Los precios en el mercado Un 'Sonny Angel' falso comprado en un bazar puede costar 3,99€ La versión oficial de la serie regular, unos 13€ Un 'angelito' de edición limitada alcanza los 50€

No obstante, hay formas de distinguir unos modelos de otros. Para saber si lo comprado es un auténtico 'Sonny Angel', debe fijarse, primero, en la caja. Los colores son vibrantes, tiene una impresión limpia y sin borrones y, además, el plástico que protege el paquete en el que viene el muñeco está ajustado a su tamaño hexagonal. No hay excesos del envoltorio.

Una vez abierta la caja, el angelito original todavía estará dentro de otra bolsa, opaca y con los colores de la colección. De ser una imitación, este envoltorio podría ser ya transparente, rompiendo, con ello, la magia de la sorpresa, o no utilizar los colores de la serie.

Falsos o no, lo que no cabe duda es que estos muñecos han llegado para quedarse. Lejos de ser una moda que pasa rápido, los 'Sonny Angel' continúan conquistando los lugares por los que pasan. Tanto que ya nadie se sorprende si ve uno de ellos pegados en cualquier espacio. Todo parece indicar que ya no hay ningún remedio para que la fiebre por estos angelitos con divertidos sombreros baje.

