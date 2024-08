¿Por qué el virus del Nilo ha hecho saltar todas las alarmas?

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 28 de agosto 2024, 08:53 | Actualizado 09:05h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Dos muertes contabilizadas esta semana y cinco en total en lo que va de 2024 han hecho saltar todas las alarmas por el virus del Nilo. En la ribera del Guadalquivir, la zona más afectada, los vecinos se han manifestado en la calle para pedir más medidas de prevención contra esta enfermedad.

¿Qué es el virus del Nilo?

La Fiebre del Nilo Occidental es una zoonosis causada por determinadas cepas del virus del Nilo Occidental (VNO) transmitidas por mosquitos. El virus se mantiene gracias a un ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito, que se ve facilitada por la posibilidad de transmisión transovárica por la que el virus pasa de madres a huevos y así a la siguiente generación de mosquitos. Los seres humanos y los équidos (caballos, burros...) se consideran huéspedes finales del virus por lo que no transmiten la enfermedad. El contagio se produce principalmente a través de la picadura de mosquitos pertenecientes en su mayoría al género Culex, en particular Culex pipiens. La mayor parte de las infecciones humanas se producen por esta vía.

¿Cuáles son las zonas más afectadas en España?

En España la presencia de virus del Nilo se conoce desde hace dos décadas. La zona más afectada es la ribera del Guadalquivir, especialmente en la provincia de Sevilla, en municipios como Dos Hermanas, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Gerena y Carmona, que por sus humedales son lugares de paso de aves migratorias, que transmiten el virus. En total, 354.000 residentes en esta zona se encuentran en riesgo, aunque el mosquito va ganando terreno en otras provincias andaluzas y también se han detectado casos en Extremadura. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, con datos hasta el 23 de agosto, en este 2024 ya se han producido cinco fallecimientos y 44 infecciones, unas cifras que se acercan a las del peor año, 2020, cuando hubo ocho muertes y 76 infecciones. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) también ha reportado casos de la enfermedad en Grecia, Italia, Austria, Hungría, Serbia, Francia y Rumanía.

¿Por qué la situación este año es más grave?

Existen tres motivos principales: un invierno suave que no ha matado suficiente mosquitos y no ha acortado su periodo de reproducción; las lluvias de Semana Santa, que han impulsado el número de crías de los mosquitos, y la inundación de 27.000 hectáreas de arrozales, algo que no ocurrió el año anterior y que ha facilitado la cría de mosquitos; y la ausencia de medios para controlar la población de crías.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

Un alto porcentaje de infecciones por VNO son asintomáticas (80%), pero uno de cada cinco afectados puede sufrir fiebre junto con dolor de cabeza, malestar general, dolor en las articulaciones, vómitos, diarrea o sarpullido. La manifestación más severa de la infección es una encefalitis (inflamación del cerebro), que se da en el 1% de los casos, y en personas con patologías previas puede provocar la muerte.

¿Qué medidas se pueden tomar frente al virus del Nilo?

Los ayuntamientos más afectados (Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Coria, Dos Hermanas, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, Lebrija, Palomares, Utrera y Villamanrique de la Condesa) tienen planes de fumigación y desinfección de las zonas afectadas. Por su parte, y como medidas individuales, el ECDC aconseja el uso de repelente de mosquitos, llevar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y dormir en habitaciones con mosquitera o aire acondicionado. Por el momento no hay ni tratamientos ni vacunas contra la enfermedad.