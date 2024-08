Los falsos mitos sobre los anticonceptivos y la fertilidad: ¿cuándo dejarlos si se desea un embarazo?

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 28 de agosto 2024, 09:40 | Actualizado 10:27h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Más de 17% de las mujeres españolas toman la píldora. Así lo manifiesta la Sociedad Española de Contraconcepción (SEC) y, tal y como indica la Clínica de Reproducción Asistida y Fertilidad (IVI), se suele dar la situación de que algunas parejas que han decidido usar anticonceptivos de barrera creen erróneamente que será más sencillo formar una familia que para aquellos que han optado por fármacos hormonales orales (popularmente conocidos como la «píldora»).

Hay mucho mito en torno a ello, según detalla el Dr. Javier Domingo, ginécologo y director de (IVI) en Las Palmas y Tenerife. Domingo explica que existen diversos factores que explican la dificultad de concebir, sin tener que recurrir al tema del anticonceptivo: «Vemos frecuentemente la leyenda urbana de que si se ha tomado la píldora durante mucho tiempo será más complicado quedarse embarazada, cuando la realidad es que habrá alguna razón subyacente si se encuentran dificultades para concebir».

Falsos mitos

El ginécologo y director de IVI en Canarias aclara múltiples dudas sobre los anticonceptivos y los embarazos. Entre ellas, Domingo asegura que los años tomando la píldora no tiene que influir directamente en la infertilidad: «Si los anticonceptivos que se han tomado son anovulatorios, esta se recupera por lo general una vez los dejemos». De hecho, aunque se tomen desde joven, no es un factor directo que obstaculice la busqueda del embarazo, según las declaraciones.

En esta línea, el doctor destaca que estos «no agotan ni protegen la reserva ovárica ni pueden anular la fertilidad». Además, recalca el «mito» de que es necesario descansar para poder reactivar la fertilidad. No es así, confirma, «por lo general la ovulación se recupera justo al dejarlos» y, si no sucede, es generalmente por «un problema de anovulación de base».

Un pensamiento habitual es que la regla no siempre vuelve al dejar de tomarlos. El portavoz canario de IVI afirma que no es una realidad común: «En general sí vuelve, pero hay ocasiones en que recuperar la función del eje hipófisis-ovario y por tanto la ovulación puede llevar un tiempo. En este periodo, al no haber ovulación, no se tendría la regla. Este efecto se conoce como amenorrea postpill y puede durar hasta 3-4 meses. Por otro lado, el uso prolongado de anticonceptivos o DIUs hormonales a base de progesterona puede llevar a que se pierda la regla o que esta sea de menor cantidad durante su administración».

¿Cuándo acudir a un especialista?

Según esclarecen desde IVI, una vez desterradas estas falsas creencias, es importante recalcar que, si no se ha logrado el embarazo tras un año de relaciones sin protección o 6 meses en el caso de mujeres mayores de 35 años o con algún antecedente médico que pueda estar relacionado con la fertilidad, es importante acudir a un especialista que pueda hacer un diagnóstico certero de dónde puede estar el problema.

Es algo que se aplica tanto a la mujer como al hombre. «La infertilidad masculina también es responsable en la misma proporción que en el caso de la mujer de dificultades para concebir de manera natural», revela Domingo.

Cabe recalcar desde la entidad que no se debe olvidar la infertilidad secundaria, ya que muchas parejas se confían cuando se animan a aumentar la familia al haber tenido hijos sin problemas en un primer embarazo. «Lo más importante es acudir a un especialista lo antes posible para que el factor tiempo no se nos eche encima, así como poder explorar las distintas soluciones personalizadas para cada caso», concluye Javier Domingo.

