Expertos canarios alertan sobre el golpe de calor: la primera media hora es crucial

El golpe de calor es la consecuencia más grave de los efectos de las altas temperaturas en el organismo. Puede llegar a causar discapacidades permanentes e incluso la muerte, ya que falla la capacidad de ajuste de la temperatura corporal y esta se eleva de forma importante, pudiendo superar los 40 grados centígrados con la consiguiente disfunción de sistema nervioso central.

Por ello, «se trata de una auténtica urgencia médica ante la que es fundamental una actuación rápida y decidida en la primera media hora1, en la que es crucial reducir la alta temperatura corporal del paciente ya que existe la posibilidad de un fallo multiorgánico», explica la doctora la doctora la doctora Guadalupe Niño Pereira, responsable del servicio de Urgencias del Hospital Vithas Las Palmas.

El golpe de calor se manifiesta con dolor de cabeza intenso, piel roja, caliente y seca y aumento de la temperatura incluso a más de 40 grados centígrados. Suelen aparecer a menudo otros síntomas como pérdida del conocimiento, náuseas, fatiga, vómitos, calambres musculares, diarrea y parada de la sudoración. También puede sumarse edema pulmonar, delirio, confusión, convulsiones y arritmias cardíacas.

Ante su aparición, que suele ser repentina, la persona afectada o su entorno deben llamar al 112 o acudir directamente a un servicio de urgencias. En cualquiera de los casos, y dada la importancia de actuar con premura, «es importante que beba agua en pequeños sorbos, retirarle algo de ropa, darle aire y aplicar compresas de agua fría por el cuerpo en un lugar fresco y ventilado, especialmente en cuello, axilas, ingles e incluso cabeza. Y si perdiera el conocimiento hay que tumbar a la persona afectada con las piernas flexionadas», recomienda la doctora Pereira.

Mayores de 65 años y menores de 15 años son los grupos de edad con mayor peligro de sufrir un golpe de calor. A ellos se suman las personas con obesidad, que padezcan alcoholismo, adictos a alguna droga, o con patologías como la esclerodermia y la fibrosis quística, que disminuyen la capacidad de sudación, así como quienes presentan patologías cardíacas o sufren enfermedades crónicas, detalla la jefa de urgencias del Hospital Vithas Las Palmas.

Calambres o agotamiento son otros trastornos por calor de menor gravedad pero que igualmente es recomendable evitar. Los calambres no constituyen una dolencia grave y suelen desaparecer con reposo en un lugar fresco y la ingesta de alguna bebida isotónica o solución salina. Mientras, el agotamiento por calor afecta fundamentalmente a los ancianos y consumidores de diuréticos. Debilidad, fatiga, náuseas y vómitos, vértigo, cefalea y alteraciones cognitivas suelen ser las señas de identidad de esta dolencia. Y pese a que resulta muy aparatoso, dada la postración que provoca, no suele resultar grave, resolviéndose con rehidratación por vía oral o intravenosa, si es necesario, y reposo en un lugar fresco.

No obstante, y en cualquiera de estos casos, ya sea más o menos leve, lo cierto es que ante las olas de calor y las altas temperaturas hay que procurar beber mucha agua y líquidos frescos durante todo el día, aunque no se tenga sed, evitar las bebidas alcohólicas o ricas en cafeína o grasas y seguir una dieta mediterránea, con comidas ligeras que incluyan ensaladas, frutas, verduras y zumos naturales. Asimismo, es importante no hacer ejercicio físico al aire libre a las horas de más calor (entre las 12.00 y las 17.00 horas) y practicarlo de forma moderada. Por último, permanecer en lugares frescos y ventilados, usar ropa de colores claros y nunca dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado son otras medidas para que el calor no suponga un problema de salud.