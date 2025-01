Cirugía de próstata con láser de holmium en HPS

Sábado, 25 de enero 2025, 23:16 Compartir

Antonio Blanco es especialista en Cirugía Oncológica Mayor, experto en laparoscopia, robótica y cirugía de la hiperplasia benigna de próstata explica los beneficios que tiene el láser de holmium frente a otras técnicas y su experiencia con más de 40 casos en HPS.

-¿Qué es el láser de holmium y en qué consiste?

El láser es un tratamiento mínimamente invasivo para el agrandamiento de la próstata. En Hospital Perpetuo Socorro (HPS) lo hemos instaurado hace ocho meses y consiste en operar la próstata a través de orificios naturales. Es decir, a través de la uretra con un sistema de láser de alta potencia que nos permite un corte muy preciso, un acceso a los tejidos muy exacto y después una morcelación, una destrucción del tejido dentro de la vejiga. Esto hace que el paciente salga de la cirugía sin ningún tipo de incisión. Lo utilizamos para todo tipo de tamaños prostáticos y, lo más importante, es que se utiliza para la hiperplasia benigna de próstata. No es un tratamiento para el cáncer de próstata. Además, nos permite, en el mismo acto quirúrgico, romper las piedras de la vejiga y extraerlas en caso de que haya.

-Qué ventajas tiene el láser del holmium frente a otras técnicas?

Es una técnica muy poco invasiva, de hecho todos los pacientes que llevamos hasta ahora en HPS han estado 24 horas ingresados. El futuro que tenemos pensado es que se puedan ir incluso el mismo día de la intervención por la tarde. Es la técnica menos invasiva posible y la que ofrece los mejores beneficios comparándola con cirugía laparoscópica o cirugía abierta.

-¿En qué casos se utiliza esta técnica? ¿Cómo ha sido la incorporación del láser del holmium a HPS?

En pacientes que necesitan operarse de próstata por crecimiento prostático benigno. No hay limitación de tamaño. De hecho, la gran ventaja sobre el resto de las técnicas es en próstatas grandes. Pero, cualquier paciente que necesite ser operado de hiperplasia benigna de próstata, que esté con sondas, que no orine bien, que se levante muchas veces en la noche, que tenga sangrado… y sea debido al crecimiento prostático puede ser intervenido por láser de holmium.

Además, HPS ha comprado el mejor láser del mercado. Actualmente es el mejor que existe y estamos muy contentos con la inversión. La doctora Mejía -compañera de HPS- y yo llevamos dos años formándonos, hemos hecho cursos en Barcelona, han venido profesores reconocidos a nivel internacional, con quiénes hicimos los primeros casos, guías… Nosotros hemos hecho solos los últimos 40 casos y con unos resultados excelentes.

-¿Cómo ha sido los resultados de los pacientes que se lo han realizado en HPS?

Muy buenos. Todos han tenido alta al día siguiente, ningún caso ha requerido ingreso en UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) y tampoco han sido necesarias transfusiones de sangre.

«El láser es un tratamiento mínimamente invasivo para el agrandamiento de la próstata»

-¿Cómo es la vida después de la intervención?

Los primeros días tienen que irse con sonda, como cualquier cirugía de próstata, y están cuatro o cinco días con ella hasta que se les retira, después vida normal. A veces cuando llegan a la cirugía es un poco tarde desde el punto de vista de que la vejiga se ha adaptado ya a los cambios derivados de ese crecimiento de próstata. Cuando la quitamos los primeros meses pueden ser incómodos, de tener la sensación de que no llegan al baño, pero eso es debido a que la vejiga lleva muchos años empujando contra una próstata que estaba cerrando y se tiene que adaptar a la nueva situación.

-¿Cuándo empieza a sospechar un paciente que tiene problema en la próstata? ¿Hay una edad media?

Habitualmente el paciente nos dice me levanto tres veces en la noche a orinar, por el día cuando me dan ganas no llego, me orino encima, no orino todo seguido el chorro. Otros pacientes nos cuentan que acaban de orinar y tienen que volver a la media hora porque no han vaciado toda la vejiga. Son síntomas subjetivos más que las pruebas diagnósticas, que las hacemos siempre. Ecografía, flujometría, cistoscopia, hacemos todas las pruebas antes de intervenir, pero lo que marca la indicación es hablar con el paciente.

La hiperplasia benigna de próstata se da en hombres mayores. Los testículos producen testosterona y hace que la próstata crezca. Pero, realmente un hombre empieza a notar cambios en su patrón urinario a partir de los 35- 40 años, comenzamos a ver que orinamos diferente a cuando teníamos 25. Según van pasando los años en algunos pacientes esto se agrava. La media de edad que estamos operando es alrededor de los 65-70, pero también tenemos hombres de 48-50.

-¿La intervención tiene efectos secundarios?

El único efecto secundario que tienen todas las intervenciones de hiperplasia benigna es que no hay eyaculación externa, pero la sensación de orgasmo, de placer, de potencia es totalmente la misma. Le llamamos orgasmo seco, el semen se va a la vejiga y lo expulsará la siguiente vez que orine. Pero, esto no quiere decir que sea estéril, no es una técnica anticonceptiva. En cuanto a otros efectos, no hay sangrado, ni riesgo de perforaciones, ni impotencia.

-¿Es un tratamiento doloroso? ¿Qué consejo le daría a un paciente que va al urólogo por primera vez?

Hay que transmitir tranquilidad. Una prueba a lo que los pacientes le tienen mucho miedo es el tacto rectal y ya no se suele hacer. En pacientes que tenemos alguna duda, cuando hay datos que no nos cuadran bien sí se lo hacemos, pero es un tacto rectal que no tiene que ser molesto. La ecografía no es dolorosa, la flujometría tampoco. En el caso de cistoscopia, que es meter una cámara por la uretra y ver la próstata, la hacemos con anestesia local. Lo más importante es que el paciente venga relajado. Si viene relajado es una consulta totalmente normal.