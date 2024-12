Los Bioestimuladores de Colágeno de Kala by HPS, un tratamiento indoloro para una piel firme, rejuvenecida y luminosa

Viernes, 13 de diciembre 2024, 23:49 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La prevención es la base del éxito. También en Medicina Estética. Manuel Mendoza Sariego es especialista en Medicina Estética de Kala by HPS e insiste en la importancia de que la ciudadanía se cuide, se haga una rutina para el cuidado de la piel, use una protección solar adecuada, si tiene una patología en la piel se la trate y lleve un estilo de vida saludable. Con un su experiencia profesional y sus conocimientos, profundizaremos en un tratamiento que se ha convertido en una opción muy habitual en los procesos estéticos, especialmente en los faciales, que tienen como objetivo una piel más firme, rejuvenecida y luminosa.

Entre los numerosos tratamientos médicos con los que cuenta Kala by HPS, desde inyectables, aparatología, enfocados a las arrugas, la toxina botulínica, los rellenos con ácido hialurónico, mesoterapia, vitaminas, plaquetas, para mejorar la calidad de la piel, darle más brillo, luz, mejorar manchas… Todos con la finalidad de influir en el bienestar de la persona, a verse y sentirse mejor, también están los Bioestimuladores de Colágeno.

El doctor Mendoza explica que es un tratamiento de medicina regenerativa enfocado a estimular el colágeno de forma natural, es decir, no da volumen. «Con el paso de los años tenemos peor calidad de colágeno, lo que hace este proceso es estimular a la célula llamada fibroblasto para hacer un colágeno de mayor calidad». Produce una mejora de la piel que se traduce en mayor tensión facial, mejor flacidez, de leve a moderada, y a la vista se observa una piel más tersa y bonita, con más luminosidad.

En la medicina estética es fundamental hacer una valoración previa para conocer la adaptación al proceso de envejecimiento de cada persona, pero, hay signos que dejan ver la necesidad de llevar a cabo un tratamiento. En el caso de los estimuladores de colágeno es adecuado hacerlo cuando hay señales de flacidez facial que, poniendo un momento en la cronología de una persona, sería a partir de los 30 años. «En ese momento se empieza a descolgar la piel que se encuentra cerca de la mandíbula, se comienza a notar el surco nasogeniano…En esos momentos sería recomendable hacer la bioestimulación, que no te va a dar volumen y va a ayudar a mejorar ese colágeno que estamos teniendo de peor calidad», señala el Doctor Mendoza, quien apunta que sería ideal hacerlo de forma preventiva y no llegar a ese punto.

La estimulación de colágeno se hace a través de un tratamiento inyectable para el que se usa cánula y aguja, pero es indoloro y tolerable por parte de los pacientes. Se realiza de forma ambulatoria en una consulta que va de los 30 a los 45 minutos, y el proceso de recuperación es de uno o dos días, según la persona, pues en algunos pacientes puede darse algo de inflamación. El doctor de Kala by HPS explica que después del tratamiento se recomienda hacer unos masajes para que el producto se reparta de forma homogénea en las zonas en las que se inyectó y ese día se debe evitar la práctica deportiva.

Es esencial la calidad del producto que se usa para llevarlo a cabo, marcas reconocidas y avaladas por laboratorios de prestigio como las que trabajan los profesionales de Kala. Además de realizar previamente una historia clínica del paciente, como en todo acto médico, indagando en sus antecedentes médicos, alergias, enfermedades crónicas, medicación… En definitiva, cerciorándose de que la persona pueda recibir el tratamiento.

En el proceso de envejecimiento natural del ser humano es normal ir perdiendo el sostén de la estructura de la cara, pues el colágeno se va transformando en peor calidad. A través de los Bioestimuladores de Colágeno, en tres o cuatro meses, se consigue un buen resultado sin necesidad de obtener volumen. Todo ello acompañado de una alimentación adecuada, con antioxidantes, Vitamina C y buenos hábitos se refleja en un cambio muy natural.

Mendoza Sariego cuenta que en la actualidad la naturalidad se ha vuelto tendencia. «Buscamos que tú te veas mejor, pero la gente no sabe identificar que te ha pasado. Te has hecho algo, pero no se sabe el qué», explica. «La idea es mantener esa naturalidad o recuperar esa juventud que teníamos años atrás, con sus matices, que te puedas reconocer cuando te veas en el espejo». El doctor lamenta que aún exista un concepto equivocado de la medicina estética: «tenemos muchas herramientas para adaptarnos a un tratamiento con resultados muy naturales, que pueda gustar a la gente». Y anima a las personas que estén interesadas a visitar Kala by HPS y hacer una consulta gratuita para que conozcan la tecnología y tratamientos más novedosos desde el punto de vista médico estético.