«Nadie se acuerda de lo que es la difteria gracias al éxito rotundo de las vacunas» Hasta ahora, el caso detectado en Gran Canaria no ha generado ningún contagio y el riesgo de transmisión es casi nulo

El caso de difteria detectado hace unos días en Gran Canaria no supone un riesgo gracias al alto nivel de vacunación de la población y a las medidas preventivas para impedir su transmisión.

Ni siquiera el niño de 10 años al que se le detectó la bacteria corre peligro, ya que no ha desarrollado la enfermedad al estar vacunado. «Está muy bien y no tiene difteria», señaló el pediatra y técnico del Programa de Vacunas de Canarias del Servicio Canario de la Salud, Abián Montesdeoca, quien resaltó que hasta ahora no se ha identificado ningún caso secundario entre sus convivientes ni en sus contactos escolares.

Salud Pública identificó al menor como portador de la bacteria de forma casual. «Al regresar de un viaje, presentaba heridas en la piel. Se le hizo un cultivo de las heridas para prescribirle un antibiótico dirigido. Además de la infección cutánea se detectó que era portador de difteria, pero no la ha desarrollado», dice Montesdeoca.

Esta enfermedad se erradicó en España en los años 60 gracias a la vacunación. Hasta entonces, producía en los niños una mortalidad altísima, recuerda Montesdeoca.

«Nadie recuerda esa enfermedad por el éxito tremendo de las vacunas», señala el médico sobre una patología que se presenta con dos cuadros; uno respiratorio, que ataca a la garganta de los pacientes y podía provocar la asfixia de los afectados, y otro cutáneo que infecta la sangre con una toxina y provoca fallos orgánicos.

Actualmente, con el 95% de los bebés de Canarias inmunizados con una vacuna eficaz desde su creación, la enfermedad, sin embargo, sigue circulando en los países muy pobres y con sistemas sanitarios débiles sin acceso a la profilaxis activa.

«En Europa ya no hay difteria. Queda en Oriente Próximo y en Oriente Medio, en países como Afganistán y en los países del África subsahariana. También se da en países con coberturas vacunales bajas. En Venezuela hubo un brote en 2016 que se atajó con vacunación», abunda el pediatra que recuerda que la última muerte por difteria de España fue la de un niño de seis años no vacunado en la localidad catalana de Olot en 2015.