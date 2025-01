El boom de las bebidas vegetales

Patricia Cabezuelo Martes, 7 de enero 2025, 06:15 | Actualizado 08:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«¿Soja, avena o almendra? ¿Cuál tomas tú?», escucho mientras deambulo por el pasillo de los lácteos del supermercado. Miro disimuladamente y me detengo en las coloridas cajas que pueblan el lineal de bebidas vegetales. Es cierto que no suelo transitar por esta zona y si esta vez lo he hecho era porque me ha parecido el camino menos concurrido hacia la caja. La conversación continúa: «La de avena es más suave y me gusta mucho como queda con el café, pero la de soja tiene más proteínas».

Estantes de supermercado en los que conviven las leches de origen animal con las de orgien vegetal. LP.

Tras echar un vistazo más prolongado me percato de que la zona reservada a estas opciones alimentarias ha crecido mucho, muchísimo y pienso que esta escena podría estar dándose en cualquier supermercado de España y tal vez del mundo. En los últimos años, las alternativas vegetales han dejado de ser un nicho limitado a personas con intolerancia a la lactosa o veganos, para convertirse en una opción habitual en la dieta de millones de consumidores.

Pero, ¿qué hay detrás de este auge? Desde su impacto en la sostenibilidad hasta las percepciones sobre salud, exploramos los factores que impulsan la popularidad de estas bebidas y su transformación en un elemento clave de las tendencias alimentarias actuales.

Despegue

Ciertamente la zona de lácteos no es la que más visito cuando me acerco a hacer la compra y aunque lo hiciera, mi naturaleza despistada podría muy bien haberme impedido percatarme de la conquista de espacio que las bebidas de origen vegetal han acometido en los últimos años. El Barómetro de confianza del Sector Agroalimentario del I Trimestre de 2023, sitúa la pandemia de Covid-19 como el momento clave, en el que estos productos se han hecho fuertes en los lineales.

AUMENTO DE LA DEMANDA DESDE LA PANDEMIA ¿Ha notado algún cambio en el consumo de alimentos de origen vegetal? Productores Sí, ha aumentado 66,2% No ha notado ningún cambio 21,4% Sí, ha disminuido 12,4% Distribuidores Sí, ha aumentado 69,7% No ha notado ningún cambio 21,7% Sí, ha disminuido 8,6% ¿Cree que aumentará la demanda? Productores Sí, a corto plazo 24,5% 47,7 % Sí No 52,1% 27,6% Sí, a largo plazo Distribuidores Ns/Nc Sí, a corto plazo 37,9% 32,4 % Sí No 66,9% 29,0% Sí, a largo plazo AUMENTO DE LA DEMANDA DESDE LA PANDEMIA ¿Ha notado algún cambio en el consumo de alimentos de origen vegetal? Productores Sí, ha aumentado 66,2% No ha notado ningún cambio 21,4% Sí, ha disminuido 12,4% Distribuidores Sí, ha aumentado 69,7% No ha notado ningún cambio 21,7% Sí, ha disminuido 8,6% ¿Cree que aumentará la demanda? Productores Sí, a corto plazo 24,5% 47,7 % Sí No 52,1% 27,6% Sí, a largo plazo Distribuidores Ns/Nc Sí, a corto plazo 37,9% 32,4 % Sí No 66,9% 29,0% Sí, a largo plazo AUMENTO DE LA DEMANDA DESDE LA PANDEMIA ¿Ha notado algún cambio en el consumo de alimentos de origen vegetal? Productores Distribuidores Sí, ha aumentado 66,2% 69,7% No ha notado ningún cambio 21,4% 21,7% 12,4% 8,6% Sí, ha disminuido ¿Cree que aumentará la demanda? Productores Distribuidores Ns/Nc Sí, a corto plazo Sí, a corto plazo 24,5% 37,9% Sí 32,4 % No No 47,7 % 52,1% Sí 66,9% 27,6% 29,0% Sí, a largo plazo Sí, a largo plazo AUMENTO DE LA DEMANDA DESDE LA PANDEMIA ¿Ha notado algún cambio en el consumo de alimentos de origen vegetal? Productores Distribuidores Sí, ha aumentado 66,2% 69,7% No ha notado ningún cambio 21,4% 21,7% 12,4% 8,6% Sí, ha disminuido ¿Cree que aumentará la demanda? Productores Distribuidores Ns/Nc Sí, a corto plazo Sí, a corto plazo 24,5% 37,9% Sí 32,4 % No No 47,7 % 52,1% Sí 66,9% 27,6% 29,0% Sí, a largo plazo Sí, a largo plazo

Este informe, elaborado por el Instituto Cerdá para el Ministerio de Agricultura, recoge que más del 60% de productores y distribuidores han notado un incremento de alimentos basados en proteína vegetal y prevén que aumentará su demanda tanto a corto como a largo plazo. Igualmente, uno de cada cuatro consumidores asegura que los consume con mayor frecuencia desde la pandemia.

AUMENTO DEL CONSUMO ¿Ha variado su consumo de estos productos desde la pandemia? Sí, los consumo con mayor frecuencia 25,6% 24,9% Sí, los consumo con menor frecuencia 49,6% No, los consumo con la misma frecuencia AUMENTO DEL CONSUMO ¿Ha variado su consumo de estos productos desde la pandemia? Sí, los consumo con mayor frecuencia 25,6% 24,9% Sí, los consumo con menor frecuencia 49,6% No, los consumo con la misma frecuencia AUMENTO DEL CONSUMO ¿Ha variado su consumo de estos productos desde la pandemia? Sí, los consumo con mayor frecuencia Sí, los consumo con menor frecuencia No, los consumo con la misma frecuencia 25,6% 24,9% 49,6% AUMENTO DEL CONSUMO ¿Ha variado su consumo de estos productos desde la pandemia? Sí, los consumo con mayor frecuencia Sí, los consumo con menor frecuencia No, los consumo con la misma frecuencia 25,6% 24,9% 49,6%

«Es alentador, en este país que a día de hoy, 6 de cada 10 españoles afirme que compra estos productos y que en el futuro tiene previsto seguir con esa opción. Una tendencia que mantiene una progresión estable y positiva», afirma el director general de Vegetales, Vicente Domingo. Esta asociación «agrupa a los productores de bebidas y alimentos de origen vegetal con un claro propósito, crear un marco adecuado y eficaz que permita conocer y facilitar el crecimiento de estos productos que ya son una evidencia.»

HÁBITOS ALIMENTARIOS ¿Cómo se define con respecto al consumo de proteínas? Carnívoro Vegetariano Vegano Flexitariano MEDIA 83,7 4,1 1,1 11,1 Hombre 88,1 3,8 8,1 Mujer 81,9 4,3 1,6 12,3 De 25 a 39 78,9 5,3 13,1 De 40 a 55 84,7 4,5 10,3 Más de 55 86,7 2,6 10,2 ¿Ha oído hablar alguna vez de los productos con proteína vegetal? MEDIA 75,8 % Sí No 24,2% SEGÚN EDAD De 40 a 55 De 25 a 39 87,8 % 82,7 % Sí Sí No No 12,2% 17,3% Más de 55 57,2 % Sí No 42,9% HÁBITOS ALIMENTARIOS ¿Cómo se define con respecto al consumo de proteínas? Carnívoro Vegetariano Vegano Flexitariano MEDIA 83,7 4,1 1,1 11,1 Hombre 88,1 3,8 8,1 Mujer 81,9 4,3 1,6 12,3 De 25 a 39 78,9 5,3 13,1 De 40 a 55 84,7 4,5 10,3 Más de 55 86,7 2,6 10,2 ¿Ha oído hablar alguna vez de los productos con proteína vegetal? MEDIA 75,8 % Sí No 24,2% SEGÚN EDAD De 40 a 55 De 25 a 39 87,8 % 82,7 % Sí Sí No No 12,2% 17,3% Más de 55 57,2 % Sí No 42,9% HÁBITOS ALIMENTARIOS ¿Cómo se define con respecto al consumo de proteínas? Carnívoro Vegetariano Vegano Flexitariano MEDIA 83,7 4,1 1,1 11,1 Hombre 88,1 3,8 8,1 Mujer 81,9 4,3 1,6 12,3 De 25 a 39 78,9 5,3 2,7 13,1 De 40 a 55 84,7 4,5 0,5 10,3 Más de 55 86,7 2,6 10,2 ¿Ha oído hablar alguna vez de los productos con proteína vegetal? MEDIA De 25 a 39 De 40 a 55 Más de 55 75,8 % 87,8 % 82,7 % 57,2 % Sí Sí Sí Sí No No No No 24,2% 12,2% 17,3% 42,9% HÁBITOS ALIMENTARIOS ¿Cómo se define con respecto al consumo de proteínas? Carnívoro Vegetariano Vegano Flexitariano MEDIA 83,7 4,1 1,1 11,1 Hombre 88,1 3,8 8,1 Mujer 81,9 4,3 1,6 12,3 De 25 a 39 78,9 5,3 2,7 13,1 De 40 a 55 84,7 4,5 0,5 10,3 Más de 55 86,7 2,6 10,2 ¿Ha oído hablar alguna vez de los productos con proteína vegetal? MEDIA De 25 a 39 De 40 a 55 Más de 55 75,8 % 87,8 % 82,7 % 57,2 % Sí Sí Sí Sí No No No No 24,2% 12,2% 17,3% 42,9%

En este sentido, cabe señalar que aunque los productos de base vegetal (o plant-based) tienen una amplia aceptación entre vegetarianos y veganos también son consumidos por el resto de la población. En cuanto a la relación de los ciudadanos los alimentos, la inmensa mayoría se define así misma como carnívora, un 83,7%, pero también una inmensa mayoría ha oído alguna vez hablar de esta opción alimentaria y más del 60% la compra.

Pero regresemos a ese lineal de lácteos de un supermercado cualquiera. Las referencias basadas en proteína vegetal suman más un treintena y se ocupan casi el mismo espacio que los lácteos tradicionales. No es de extrañar ya que las bebidas representan el 97,7% de total consumido por los españoles, según el Observatorio de Consumo de la Alimentación Plant-based. Le siguen las alternativas a los yogures y helados con un 46,7% y a las hamburguesas, con un 45,5%. Las opciones del observatorio son respuesta múltiple.

El consumo de estos alimentos refleja la madurez de una sociedad que lee la letra pequeña y se para a pensar de dónde viene lo que compra Vicente Domingo Director General de Vegetales

De este modo, España cuenta con uno de los mercados de bebidas plant-based más grandes de Europa, que en el pasado ejercicio alcanzó los 370 millones de euros en ventas y 288.703 miles de litros, un 5,8% más que en 2023.

¿TOMA BEBIDAS VEGETALES? SÍ 2-3 veces por semana Una vez por semana Esporádicamente Rara vez Nunca NO MEDIA 23,3% 11,8% 51,9% Hombre 18,6% 11,5% 56,1% Mujer 25,3% 11,9% 50,1% De 25 a 39 27,0% 17,0% 36,0% De 40 a 55 23,9% 11,6% 53,3% Más de 55 19,5% 7,5% 64,1% ¿CONSUME BEBIDAS VEGETALES? SÍ 2-3 veces por semana Una vez por semana Esporádicamente Rara vez Nunca NO MEDIA 23,3% 11,8% 51,9% Hombre 18,6% 11,5% 56,1% Mujer 25,3% 11,9% 50,1% De 25 a 39 27,0% 17,0% 36,0% De 40 a 55 23,9% 11,6% 53,3% Más de 55 19,5% 7,5% 64,1% ¿CONSUME BEBIDAS VEGETALES? SÍ 2-3 veces por semana Una vez por semana Esporádicamente Rara vez Nunca NO MEDIA 23,3% 11,8% 6,1% 6,8% 51,9% Hombre 18,6% 11,5% 5,8% 8,0% 56,1% Mujer 25,3% 11,9% 6,3% 6,4% 50,1% De 25 a 39 27,0% 17,0% 10,5% 9,5% 36,0% De 40 a 55 23,9% 11,6% 5,7% 5,5% 53,3% Más de 55 19,5% 7,5% 5,2% 64,1% ¿CONSUME BEBIDAS VEGETALES? SÍ 2-3 veces por semana Una vez por semana Esporádicamente Rara vez Nunca NO MEDIA 23,3% 11,8% 6,1% 6,8% 51,9% Hombre 18,6% 11,5% 5,8% 8,0% 56,1% Mujer 25,3% 11,9% 6,3% 6,4% 50,1% De 25 a 39 27,0% 17,0% 10,5% 9,5% 36,0% De 40 a 55 23,9% 11,6% 5,7% 5,5% 53,3% Más de 55 19,5% 7,5% 5,2% 64,1%

Según vemos en estos gráficos, la mitad de los consumidores asegura consumir bebidas de proteína vegetal. La pregunta es por qué ¿a qué se debe el auge de estos alimentos? ¿cuál es la clave de su éxito? El Barómetro del Instituto Cerdà para el Ministerio de Agricultura nos da las claves:

¿POR QUÉ MOTIVO CONSUME LOS PRODUCTOS CON PROTEÍNA VEGETAL? Máximo dos respuestas Por salud, me sientan mejor 65,6 Me gusta su sabor/no me gusta la leche 37,4 Son más sostenibles para el medio ambiente Por costumbre, mis padres las consumían 14,6 8,7 7,6 5,5 Me preocupa el bienestar de los animales de granja Soy vegano, vegetariano Otros Por probar 1,2 1,2 De 25 a 39 De 40 a 55 Más de 55 POR EDADES Por salud 56,0 65,9 66,7 Sabor 34,1 44,4 52,5 Son sostenibles 19,1 9,9 15,9 Bienestar animal 15,0 10,6 6,1 Por costumbre 13,8 8,2 1,1 Soy vegano 6,5 7,6 5,0 Por probar 0,9 0,9 2,5 Otros 3,4 1,9 0,0 ¿POR QUÉ MOTIVO CONSUME LOS PRODUCTOS CON PROTEÍNA VEGETAL? Máximo dos respuestas Por salud, me sientan mejor 65,6 Me gusta su sabor/no me gusta la leche 37,4 Son más sostenibles para el medio ambiente Por costumbre, mis padres las consumían 14,6 8,7 7,6 5,5 Me preocupa el bienestar de los animales de granja Soy vegano, vegetariano Otros Por probar 1,2 1,2 De 25 a 39 De 40 a 55 Más de 55 POR EDADES Por salud 56,0 65,9 66,7 Sabor 34,1 44,4 52,5 Son sostenibles 19,1 9,9 15,9 Bienestar animal 15,0 10,6 6,1 Por costumbre 13,8 8,2 1,1 Soy vegano 6,5 7,6 5,0 Por probar 0,9 0,9 2,5 Otros 3,4 1,9 0,0 ¿POR QUÉ MOTIVO CONSUME LOS PRODUCTOS CON PROTEÍNA VEGETAL? Máximo dos respuestas Son más sostenibles para el medio ambiente Por costumbre, mis padres las consumían Por probar Por salud, me sientan mejor Me gusta su sabor/no me gusta la leche 1,2 7,6 8,7 14,6 5,5 65,6 37,4 Otros 1,2 Soy vegano, vegetariano Me preocupa el bienestar de los animales de granja HÁBITAT POR SEXO GRUPOS DE EDAD Hombre Mujer De 25 a 39 De 40 a 55 Más de 55 <10.000 hab 10.000- 50.000 50.000- 100.000 >100.000 Por salud 58,3 62,9 56,0 65,9 66,7 54,5 60,7 55,5 68,3 Me gusta su sabor 37,3 42,4 34,1 44,4 52,5 41,4 46,0 44,9 35,6 Son más sostenibles 18,6 13,6 19,1 9,9 15,9 19,8 12,1 13,6 15,1 11,0 Bienestar animales granja 13,6 11,3 15,0 10,6 6,1 14,1 9,4 16,3 Por costumbre 10,1 9,4 13,8 8,2 1,1 6,8 9,3 12,7 10,1 Soy vegano, vegetariano 2,9 8,1 6,5 7,6 5,0 7,9 7,1 10,0 4,5 Por probar 2,9 0,5 0,9 0,9 2,5 0,0 1,9 4,2 0,0 Otros 2,1 2,3 3,4 1,9 0,0 4,8 1,3 1,4 2,0 ¿POR QUÉ MOTIVO CONSUME LOS PRODUCTOS CON PROTEÍNA VEGETAL? Máximo dos respuestas Me preocupa el bienestar de los animales de granja Por costumbre, mis padres las consumían Soy vegano, vegetariano Por salud, me sientan mejor Por probar Otros Me gusta su sabor/no me gusta la leche Son más sostenibles para el medio ambiente 1,2 1,2 8,7 7,6 5,5 37,4 65,6 14,6 HÁBITAT POR SEXO GRUPOS DE EDAD Hombre Mujer De 25 a 39 De 40 a 55 Más de 55 <10.000 hab 10.000- 50.000 50.000- 100.000 >100.000 Por salud 58,3 62,9 56,0 65,9 66,7 54,5 60,7 55,5 68,3 Me gusta su sabor 37,3 42,4 34,1 44,4 52,5 41,4 46,0 44,9 35,6 Son más sostenibles 18,6 13,6 19,1 9,9 15,9 19,8 12,1 13,6 15,1 11,0 Bienestar animales granja 13,6 11,3 15,0 10,6 6,1 14,1 9,4 16,3 Por costumbre 10,1 9,4 13,8 8,2 1,1 6,8 9,3 12,7 10,1 Soy vegano, vegetariano 2,9 8,1 6,5 7,6 5,0 7,9 7,1 10,0 4,5 Por probar 2,9 0,5 0,9 0,9 2,5 0,0 1,9 4,2 0,0 Otros 2,1 2,3 3,4 1,9 0,0 4,8 1,3 1,4 2,0

La respuesta es sencilla. La mayoría los consume por salud, porque les sienta mejor. Dentro de este grupo estarían aquellos que padecen intolerancia a la lactosa, entre el 30 y el 50% de la población española, según la Sociedad Española de Patología Digestiva. Mari Cruz Manzaneque López, secretaria del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODINUCOVA) explica: «Generalmente las bebidas de proteína vegetal sientan mejor porque no tienen lactosa. Muchas personas son intolerantes a ciertas cantidades de esta enzima presente en la leche de origen animal. Culturalmente nos hemos criado tomando leche y queremos seguir tomándola. Así que nos decantamos por estos sustitutos que nos sientan bien y se asemejan al producto al que estamos acostumbrados». También hay que tener en cuenta a aquellos que cuidan la ingesta de calorías, la nutricionista continua: «Las leches vegetales van a aportar menos cantidad de calorías porque tienen menor cantidad de grasa pero hay que tener cuidado aquí, porque a algunas bebidas vegetales se le añaden azúcares».

Hay otros motivos esgrimidos para explicar la inclinación por estas bebidas como son el sabor o porque el consumidor es vegetariano-vegano pero lo interesante es que muchas personas eligen esta opición porque es más sostenible para el medio ambiente (se estima que una dieta basada en vegetales puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 60 y un 70%) y porque se preocupan por el bienestar de los animales de granja. Para Vicente Domingo, director de Vegetales, esto es crucial porque «refleja una madurez social: pensar de dónde viene ese producto, qué agricultores han iniciado ese proceso, cómo se ha hecho y teniendo en cuenta la alternativa más ecosostenible. Los consumidores leen cada vez más la letra pequeña de los envases y eso nos tiene que llevar a felicitarnos como sociedad por estar cada vez más concienciados, más informados y ser más dinámicos. Nos convierte en una sociedad más consciente y más responsable.»

Por qué tomarlas

Un motivo extra que explica el éxito de esta opción alimentaria son sus beneficios nutricionales, que descansan en su composición que obviamente depende del ingrediente base con el que estén elaborados.

FUENTE DE PROTEÍNAS Y SUS PROPIEDADES Soja Arroz Girasol Gui- sante Almendra Cacahuete Trigo 1 Concentración de proteína 2 Nutrición* 3 Capacidad alérgica** Comercialización 4 5 Sabor 6 Funcionalidad Coste (kg./prot.) 7 Suministro de cultivos*** (Tn métricas) 8 *PDCAAS: calidad de la proteína según los requisitos de aminoácidos de los humanos y su capacidad para digerirla **Alergenicidad: potencial de una sustancia para causar una alergia ***Suministro mundial de cultivos LEYENDA Excelente Normal Pobre Buena Baja >30% 20-30% 10-20% 5-10% <5% 1 2 >0.8 0.6- 0.79 0.40- 0.59 0.20- 0.39 <0.20 3 Muy baja Bastante baja Baja Bastante alta Muy alta 4 Cómoda Extendida Pequeña Start-up I+D 5 Soso Bastante soso Aceptable Menos aceptable Objetable Soluble Menos soluble Normal Poco insoluble Insoluble 6 1,79- 3,58€ 4,48- 8,06€ 8,96- 17,02€ 7 <1,79€ >17,91€ 8 >100 10-99 1-9 0.1-0.9 <0.1 FUENTE DE PROTEÍNAS Y SUS PROPIEDADES Soja Arroz Girasol Gui- sante Almendra Cacahuete Trigo 1 Concentración de proteína 2 Nutrición* 3 Capacidad alérgica** Comercialización 4 5 Sabor 6 Funcionalidad Coste (kg./prot.) 7 Suministro de cultivos*** (Tn métricas) 8 *PDCAAS: calidad de la proteína según los requisitos de aminoácidos de los humanos y su capacidad para digerirla **Alergenicidad: potencial de una sustancia para causar una alergia ***Suministro mundial de cultivos LEYENDA Excelente Normal Pobre Buena Baja >30% 20-30% 10-20% 5-10% <5% 1 2 >0.8 0.6- 0.79 0.40- 0.59 0.20- 0.39 <0.20 3 Muy baja Bastante baja Baja Bastante alta Muy alta 4 Cómoda Extendida Pequeña Start-up I+D 5 Soso Bastante soso Aceptable Menos aceptable Objetable Soluble Menos soluble Normal Poco insoluble Insoluble 6 1,79- 3,58€ 4,48- 8,06€ 8,96- 17,02€ 7 <1,79€ >17,91€ 8 >100 10-99 1-9 0.1-0.9 <0.1 FUENTE DE PROTEÍNAS Y SUS PROPIEDADES Soja Almendra Arroz Cacahuete Girasol Trigo Guisante 1 Concentración de proteína 2 Nutrición* Capacidad alérgica** 3 Comercia- lización 4 5 Sabor 6 Funcionalidad Coste (kg./prot.) 7 Suministro de cultivos*** (Tn métricas) 8 5 1 3 2 4 6 7 8 LEYENDA >30% 20-30% 10-20% 5-10% <5% >0.8 0.6-0.79 0.40-0.59 0.20-0.39 <0.20 Muy baja Bastante baja Baja Bastante alta Muy alta Cómoda Extendida Pequeña Start-up I+D Soso Bastante soso Aceptable Menos aceptable Objetable Soluble Menos soluble Normal Poco insoluble Insoluble <1,79€ 1,79-3,58€ 4,48-8,06€ 8,96-17,02€ >17,91€ >100 10-99 1-9 0.1-0.9 <0.1 Excelente Buena Normal Baja Pobre *PDCAAS: calidad de la proteína según los requisitos de aminoácidos de los humanos y su capacidad para digerirla **Alergenicidad: potencial de una sustancia para causar una alergia ***Suministro mundial de cultivos FUENTE DE PROTEÍNAS Y SUS PROPIEDADES Soja Almendra Arroz Cacahuete Girasol Trigo Guisante 1 Concentración de proteína 2 Nutrición* Capacidad alérgica** 3 Comercia- lización 4 5 Sabor 6 Funcionalidad Coste (kg./prot.) 7 Suministro de cultivos*** (Tn métricas) 8 5 1 3 2 4 6 7 8 LEYENDA >30% 20-30% 10-20% 5-10% <5% >0.8 0.6-0.79 0.40-0.59 0.20-0.39 <0.20 Muy baja Bastante baja Baja Bastante alta Muy alta Cómoda Extendida Pequeña Start-up I+D Soso Bastante soso Aceptable Menos aceptable Objetable Soluble Menos soluble Normal Poco insoluble Insoluble <1,79€ 1,79-3,58€ 4,48-8,06€ 8,96-17,02€ >17,91€ >100 10-99 1-9 0.1-0.9 <0.1 Excelente Buena Normal Baja Pobre *PDCAAS: calidad de la proteína según los requisitos de aminoácidos de los humanos y su capacidad para digerirla **Alergenicidad: potencial de una sustancia para causar una alergia ***Suministro mundial de cultivos

Y al ser de origen vegetal poseen un alto contenido en minerales, sobre todo potasio, y vitaminas A y C. Las cantidades de proteínas, lípidos, carbohidratos, etc. dependerán también del componente base y con toda esta informaicón se pueden recomendar uno u otro según las necesidades de cada consumidor.

PUNTOS FUERTES Y RECOMENDACIONES DE CONSUMO PUNTOS FUERTES Y RECOMENDACIONES DE CONSUMO PUNTOS FUERTES Y RECOMENDACIONES DE CONSUMO Soja Almendras Avena Arroz Quinoa Proteínas 40% 22% 15% 8,2% 16% Lípidos Fibra Carbohidratos Otros Coco Anacardos Avellanas Sésamo Proteínas 15% 14,1% 18,2% 3,2% Lípidos Fibra Carbohidratos Otros PUNTOS FUERTES Y RECOMENDACIONES DE CONSUMO Soja Almendras Avena Arroz Quinoa Coco Anacardos Avellanas Sésamo 3,2% 40% 22% 15% 8,2% 16% 15% 14,1% 18,2% Lípidos Fibra Carbohidratos Otros

Además, la mayoría de bebidas vegetales están fortificadas con calcio y vitaminas por lo que son una excelente alternativa para quienes tienen alguna intolerancia alimentaria, son veganos, o simplemente buscan diversificar y reforzar su dieta.

De entre los distintos tipos, los españoles preferimos las bebidas de avena (39%), de soja (29%) y de almendra (18%) pero los gustos varían según las comunidades autónomas.

¿Leche de vaca o bebida vegetal?

Llegados a este punto cabe preguntarse ¿y qué pasa con la leche de toda la vida? ¿Son las bebidas vegetales una sustitución de éstas? Si nos remitimos a los datos vemos que lejos de resentirse el consumo humano de leche de vaca ha aumentado. Casi 7.300 millones de litros en 2023, un 1,5% más que el ejercicio anterior según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Mari Cruz Manzaneque explica que «tomar leche de origen animal es recomendable. Es un producto más y si te sienta bien, perfecto. Además, el porcentaje de grasa que contienen ayuda a absorber las vitaminas liposolubles pero las leches vegetales también son recomendables en cualquier franja de edad. Cien por cien recomendables».

Vicente Domingo, director de Vegetales, también lo tiene claro: «El sector ganadero español es importantísimo y para mí una familia de ganaderos de cualquier región de España es admirable. Son parte de nuestra historia y nuestra cultura. Pero en nuestra nevera caben otras opciones igual de saludables. Se trata de tener una diversidad alimentaria, diversidad de opciones y la capacidad de diseñar día a día, lo que alimenta a nuestra familia. Somos unos privilegiados en el mundo en este momento».

Cómo elegimos la bebida que más nos conviene Fijarse en los beneficios nutricionales es fundamental en este punto. Desde CODINUCOVA se recomienda fijarse en los porcentajes: «La materia prima debe ser más de un 5% para que no estén muy aguadas y es mejor elegir aquella opción que no contengan azúcares añadidos. En cuanto a la leche animal, la entera o semidesnatada son mejores y no debe preocuparnos el porcentaje de grasa ya que ésta tiene ayuda al organismo a absorber las vitaminas liposolubles».

El estudio internacional llevado a cabo por Reserarch and Markets, sobre productos de origen vegetal, recalca que el sector ha alcanzado más de 38 billones de dólares en 2024, lo que supone un crecimiento de más de un 14% entre 2018 y 2024. Se trata de una de las áreas agroalimentarias con mayor proyección y así queda reflejado también en el 'Diálogo Estratégico sobre el futuro de la Agricultura de la UE'. Este informe de la Unión Europea, presentado en marzo por la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, perfila la política agroalimentaria de las próximas legislaturas y entre sus catorce recomendaciones destaca un mayor interés por las proteínas de origen vegetal. En él se reconoce y se mima a este sector que ha llegado para quedarse y es ya una esta realidad incontestable.

Innovación

Otro de los aspectos más destacados de las bebidas plant-based es que son fruto de la innovación. La aplicación de nuevas tecnologías hace que los sistemas alimentarios avancen y sobre todo se multipliquen la variedad de opciones existentes. Es el caso de la extrusión que permite la extracción de la proteína y mejorar las características sensoriales de los productos. Vicente Domingo concluye: «Las tecnologías avanzan de modo que ofrecen nuevos espacios agroalimentarios, que acaban enriqueciendo a las sociedades. Ya no sólo nutricionalmente, también culturalmente. Dentro de 100 años vete tú a saber qué opción habrá pero todo parece indicar que los productos de origen vegetal estarán ahí y tendrán un espacio fundamental».

CONSUMO DE PRODUCTOS NOVEDOSOS Cuando va a comprar ¿Se fija en los productos nuevos que salen al mercado? Sí 84,6 % No 15,4 % ¿En qué medida determinan que compre los nuevos productos que salen al mercado? Escala de 0 a 10 donde 0 Presencia de hijos en el hogar Publicidad en TV o prensa Conocimiento por el boca a boca Degustación en establecimiento Curiosidad por la novedad 4,47 4,94 5,87 5,57 5,76 ¿En qué líneas de productos cree que se innova más? 37,6 Bebidas: zumos, refrescos, etc Platos preparados Dulces: pan, bollería, etc Aperitivos y snacks Lácteos Carnes Congelados Frutas y hortalizas Salsas Embutidos Pescados Aceites Vinos Otras bebidas alcohólicas 34,6 31,3 27,2 21,6 19,4 19,0 15,4 13,6 12,1 12,0 5,1 2,8 2,2 ¿Las innovaciones en el sector agroalimentario cubren sus necesidades? Sí No 84,8% 2023 15,2% 73,9% 2018 26,1% 78,7% 2016 21,3% A la hora de comprar productos novedosos qué importancia tiene que sean productos... Bajos en grasas Bajos en calorías 6,98 6,94 6,88 Bajos en azúcares Libres de edulcorantes Producidos ecológicamente 6,76 6,70 6,44 Libres de conservantes Enriquecidos con vitaminas, omega, etc Sin gluten 6,38 5,22 CONSUMO DE PRODUCTOS NOVEDOSOS Cuando va a comprar ¿Se fija en los productos nuevos que salen al mercado? Sí 84,6 % No 15,4 % ¿En qué medida determinan que compre los nuevos productos que salen al mercado? Escala de 0 a 10 donde 0 Presencia de hijos en el hogar Publicidad en TV o prensa Conocimiento por el boca a boca Degustación en establecimiento Curiosidad por la novedad 4,47 4,94 5,87 5,57 5,76 ¿En qué líneas de productos cree que se innova más? 37,6 Bebidas: zumos, refrescos, etc Platos preparados Dulces: pan, bollería, etc Aperitivos y snacks Lácteos Carnes Congelados Frutas y hortalizas Salsas Embutidos Pescados Aceites Vinos Otras bebidas alcohólicas 34,6 31,3 27,2 21,6 19,4 19,0 15,4 13,6 12,1 12,0 5,1 2,8 2,2 ¿Las innovaciones en el sector agroalimentario cubren sus necesidades? Sí No 84,8% 2023 15,2% 73,9% 2018 26,1% 78,7% 2016 21,3% A la hora de comprar productos novedosos qué importancia tiene que sean productos... Bajos en grasas Bajos en calorías 6,98 6,94 6,88 Bajos en azúcares Libres de edulcorantes Producidos ecológicamente 6,76 6,70 6,44 Libres de conservantes Enriquecidos con vitaminas, omega, etc Sin gluten 6,38 5,22 CONSUMO DE PRODUCTOS NOVEDOSOS ¿En qué medida determinan que compre los nuevos productos que salen al mercado? Cuando va a comprar ¿Se fija en los productos nuevos que salen al mercado? Escala de 0 a 10 donde 0 Sí Presencia de hijos en el hogar Publicidad en TV o prensa Conocimiento por el boca a boca Degustación en el establecimiento Curiosidad por la novedad 4,47 4,94 5,87 5,57 5,76 84,6 % No 15,4 % ¿En qué líneas de productos cree que se innova más? 37,6 Bebidas: zumos, refrescos, etc Platos preparados Dulces: pan, bollería, etc Aperitivos y snacks Lácteos Carnes Congelados Frutas y hortalizas Salsas Embutidos Pescados Aceites Vinos Otras bebidas alcohólicas 34,6 31,3 27,2 21,6 19,4 19,0 15,4 13,6 12,1 12,0 5,1 2,8 2,2 ¿Las innovaciones en el sector agroalimentario cubren sus necesidades? Sí No 84,8% 15,2% 2023 73,9% 26,1% 2018 78,7% 2016 21,3% A la hora de comprar productos novedosos qué importancia tiene que sean productos... Total 2023 Bajos en grasas Enriquecidos con vitaminas, omega, etc Libres de conservantes Bajos en calorías 6,98 6,94 6,88 6,76 6,70 6,44 6,38 5,22 Sin gluten Bajos en azúcares Libres de edulcorantes Producidos ecológicamente CONSUMO DE PRODUCTOS NOVEDOSOS ¿En qué medida determinan que compre los nuevos productos que salen al mercado? Cuando va a comprar ¿Se fija en los productos nuevos que salen al mercado? Escala de 0 a 10 donde 0 Sí Presencia de hijos en el hogar Publicidad en TV o prensa Conocimiento por el boca a boca Degustación en el establecimiento Curiosidad por la novedad 4,47 4,94 5,87 5,57 5,76 84,6 % No 15,4 % ¿En qué líneas de productos cree que se innova más? 37,6 Bebidas: zumos, refrescos, etc Platos preparados Dulces: pan, bollería, etc Aperitivos y snacks Lácteos Carnes Congelados Frutas y hortalizas Salsas Embutidos Pescados Aceites Vinos Otras bebidas alcohólicas 34,6 31,3 27,2 21,6 19,4 19,0 15,4 13,6 12,1 12,0 5,1 2,8 2,2 ¿Las innovaciones en el sector agroalimentario cubren sus necesidades? Sí No 84,8% 15,2% 2023 73,9% 26,1% 2018 78,7% 2016 21,3% A la hora de comprar productos novedosos qué importancia tiene que sean productos... Total 2023 Bajos en grasas Enriquecidos con vitaminas, omega, etc Libres de conservantes Bajos en calorías 6,98 6,94 6,88 6,76 6,70 6,44 6,38 5,22 Sin gluten Bajos en azúcares Libres de edulcorantes Producidos ecológicamente

Los consumidores reconocen que en el sector de las bebidas es en el que más se innova (37,6%), unas innovaciones en el sector agroalimentario que cubren sus necesidades mayoritariamente (85%) y además esperan que estos nuevos productos sean bajos en grasas, azúcares y calorías y estén producidos ecológicamente, lo que convierte en a los productos de origen vegetal en una excelente opción de compra.

En un mundo cada vez más consciente de lo que se consume, las bebidas vegetales han dejado de ser una alternativa para convertirse en una opción habitual en nuestras mesas. Ya no se trata solo de intolerancias o de no engordar; son una expresión de cambio, sostenibilidad y libertad alimentaria. Con una variedad cada vez mayor y el respaldo de avances tecnológicos, estos productos están redefiniendo nuestra relación con los alimentos, entre las costumbres de siempre y las necesidades del futuro. Y en esa diversidad, reside la riqueza de nuestra alimentación.

Fuentes Reportaje elaborado con los 'Barómetros del clima de confianza del sector agroalimentario', monográficos Plant Based de Consumidores, Industria y Distribuidores relativos al I trimestre de 2023 del Institut Cerdà para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Anuario de Estadística 2023 del mismo ministerio; el 'Panel de Situación del sector Lácteo en España'; 'Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture', de la presidencia de la Unión Europea; 'Radiografía del ecosistema plant-based en España' de la asociación Vegetales; 'European Consumer Survey on Plant-based foods' de la organización Proveg International; 'Plant Protein Primer' del Good Food Institute y entrevistas a Vicente Domingo, director general de la Asociación Vegetales y a Mari Cruz Manzaneque, dietista y nutricionista de CODINUCOVA.

Temas

Historias visuales

Comenta Reporta un error