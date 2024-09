Reconstrucción visual: así se inició el incendio de las discotecas en Murcia

Alicia Negre, Raúl Hernández y Sara I. Belled Domingo, 29 de septiembre 2024, 06:24 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«Escuché un chisporroteo y salió fuego de un foco». Esa frase forma parte de la declaración de un testigo que los especialistas de la Comisaría General de Policía Científica recogen en su informe definitivo sobre el fatídico fuego que sacudió las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia, en el peor incendio de los últimos 30 años en el ocio nocturno español. Un documento que, con sus 82 páginas, no deja lugar a equívocos: una presunta negligencia se encuentra tras el fuego que arrasó los locales hace ya un año. La principal hipótesis para los investigadores es que el incendio se iniciase en un «único y principal foco» localizado en el falso techo de la sala Teatre, en un altavoz del escenario en el que actuaban los DJ. «La causa más probable –concluye el documento– es una ignición causada por las chispas de la máquina de fuego frío en el falso techo».

En Teatre había aquella noche dos máquinas de fuego frío, colocadas cerca de la mesa del DJ Para que la máquina funcione necesita gránulos de dióxido de titanio Orificio por donde salen las chispas La policía intervino una máquina marca ‘Sparkular SEI-BT01’ En Teatre había aquella noche dos máquinas de fuego frío, colocadas cerca de la mesa del DJ Para que la máquina funcione necesita gránulos de dióxido de titanio Orificio por donde salen las chispas La policía intervino una máquina marca ‘Sparkular SEI-BT01’ En Teatre había aquella noche dos máquinas de fuego frío, colocadas cerca de la mesa del DJ Para que la máquina funcione necesita gránulos de dióxido de titanio Orificio por donde salen las chispas La policía intervino una máquina marca ‘Sparkular SEI-BT01’ En Teatre había aquella noche dos máquinas de fuego frío, colocadas cerca de la mesa del DJ Para que la máquina funcione necesita gránulos de dióxido de titanio Orificio por donde salen las chispas La policía intervino una máquina marca ‘Sparkular SEI-BT01’

Los investigadores pusieron especial empeño en conocer los detalles de la máquina de fuego frío que se empleó en la fiesta 'We are remember', que se celebraba aquella noche en Teatre. Esas máquinas, según dictan sus especificaciones técnicas, no queman directamente. Se publicitan, de hecho, en diversas webs especializadas y no especializadas como un material de «alta seguridad, sin humo e inodoro». Y pueden ser adquiridas en internet por entre 300 y 900 euros y utilizadas sin ningún tipo de permiso.

Alfonso G., el dueño de la máquina que presuntamente causó el incendio en Teatre, uno de los investigados en la causa, explicó a los investigadores que la compró el pasado año a través de AliExpress por unos 700 euros y reconoció que no estaba homologada. Remarcó que antes ya había usado esa máquina sin consecuencias. La Policía hace hincapié, no obstante, en que aquella noche no se respetó la distancia de seguridad de 1,5 metros en horizontal y 7 metros en vertical que recomie♠nda el fabricante de las dos máquinas.

La torre de chispas puede alcanzar hasta 5 metros de altura y choca con el techo Discoteca Teatre La Fonda Milagros La torre de chispas puede alcanzar hasta 5 metros de altura y choca con el techo Discoteca Teatre La Fonda Milagros La torre de chispas puede alcanzar hasta 5 metros de altura y choca con el techo Discoteca Teatre (ocupa dos naves) La Fonda Milagros (ocupa una nave) La torre de chispas puede alcanzar hasta 5 metros de altura y choca con el techo Discoteca Teatre (ocupa dos naves) La Fonda Milagros (ocupa una nave)

Empeñados en descifrar hasta el detalle el uso de estos aparatos, un proveedor de material de espectáculos para el ocio se ofreció a los investigadores a realizar una demostración del artefacto usado para realizar el fuego frío. Durante el desarrollo de la prueba, este especialista quiso comprobar si la llamarada del fuego frío puede ocasionar quemaduras. Uno de los agentes colocó la palma de su mano sobre las chispas «teniéndola que retirar unos dos segundos después del contacto, por sentir dolor por la quemadura». En esta demostración se comprobó que el gránulo, que sale a sale a 600 °C, «llega a perforar el papel cartulina», por lo que se realizaron pruebas con algodón, satén y papel Kraft, y en todos los casos las chispas llegaban a perforar.

El proveedor de material de espectáculos para el ocio, durante la prueba Tela tipo satén Tela tipo algodón Papel kraft Bolsa de plástico El proveedor de material de espectáculos para el ocio, durante el momento de la prueba Tela tipo satén Tela tipo algodón Papel kraft Bolsa de plástico El proveedor de material de espectáculos para el ocio, durante la prueba Tela tipo satén Tela tipo algodón Papel kraft Bolsa de plástico El proveedor de material de espectáculos para el ocio, durante la prueba Tela tipo satén Tela tipo algodón Papel kraft Bolsa de plástico

La teoría del tetraedro del fuego determina que para que se produzca un incendio hay cuatro factores ineludibles: el combustible (algo que se pueda quemar), el comburente (el oxígeno del aire), energía de activación (una fuente de calor) y una reacción en cadena. En Teatre había combustible y comburente y, una vez iniciado el fuego, se produjo una reacción en cadena que terminó con la vida de 13 personas en el local contiguo, pero ¿cuál fue la fuente de ignición? Se explica en el informe que una de las fuentes de ignición «más comunes» en un inmueble es la generada por la instalación eléctrica, como un cortocircuito. Por eso el primer paso es «confirmar o descartar este extremo».

Hay un generador eléctrico en la parte de atrás que daba suministro a los dos establecimientos y cuyo cableado se encuentra en buen estado tras el incendio... Planta baja Entrada principal discoteca Teatre Pasillo trasero DJ Entrada Fonda Milagros ... y el cuarto del Cuadro General de Mando y Protección eléctrico de los locales estaba desconectado de la red desde mayo de 2016 Hay un generador eléctrico en la parte de atrás que daba suministro a los dos establecimientos y cuyo cableado se encuentra en buen estado tras el incendio... Planta baja DJ 683 m2 405 m2 Entrada Fonda Milagros Entrada principal discoteca Teatre ... y el cuarto del Cuadro General de Mando y Protección eléctrico de los locales estaba desconectado de la red desde mayo de 2016 Hay un generador eléctrico en la parte de atrás que daba suministro a los dos establecimientos y cuyo cableado se encuentra en buen estado tras el incendio... Planta baja Entrada principal discoteca Teatre 683 m2 Pasillo trasero DJ Entrada Fonda Milagros 405 m2 ... y el cuarto del Cuadro General de Mando y Protección eléctrico de los locales estaba desconectado de la red desde mayo de 2016 Hay un generador eléctrico en la parte de atrás que daba suministro a los dos establecimientos y cuyo cableado se encuentra en buen estado tras el incendio... Planta baja Entrada principal discoteca Teatre 683 m2 DJ Entrada Fonda Milagros 405 m2 ... y el cuarto del Cuadro General de Mando y Protección eléctrico de los locales estaba desconectado de la red desde mayo de 2016

De hecho, el encargado de La Fonda aseguró que abonaba al dueño de Teatre unos 300 euros mensualmente del coste de luz y agua que le proporcionaba desde la sala.

Y es importante lo que relató un testigo el mismo día del incendio: «Las luces y la música del local estaban aún encendidas cuando se inició el fuego, produciéndose el apagón unos dos minutos después de que se desalojara el local».

A las 5:25 horas, un asistente en Teatre dijo que olía a «plástico quemado» y que se derretía un cable que pasaba por encima de la cabina del DJ: «Escuché un chisporroteo y salió fuego de un foco»

Antes de que saltasen las alarmas, los investigadores señalan que en la misma zona en la que las chispas de las máquinas de fuego frío salían disparadas hacia el techo se utilizó una máquina de humo blanco, la cual para un correcto uso necesita de un ambiente con humedad.

Pero había un problema: «Esta circunstancia -la del ambiente húmedo- aumenta la probabilidad de que se produzca una reacción química entre el óxido de titanio quemado y el agua, creando una atmósfera inflamable», detalla el informe.

En cualquier caso, el fuego se habría expandido de forma lenta dentro del falso techo de Teatre:

Las chispas de fuego frío chocaban en el techo de Teatre Paneles metálicos Fibra de vidrio (capa aislante) Placas de aglomerado El techo estaba compuesto por tres capas El incendio, en una primera fase, se desarrolla de manera lenta, por el falso techo hasta que... ...una mala unión de los paneles metálicos propició un aporte de oxígeno que hizo que el fuego se avivara, rompiera y se desarrollara de manera virulenta Las chispas de fuego frío chocaban en el techo de Teatre El incendio, en una primera fase, se desarrolla de manera lenta, por el falso techo hasta que... ...una mala unión de los paneles metálicos propició un aporte de oxígeno que hizo que el fuego se avivara, rompiera y se desarrollara de manera virulenta Paneles metálicos Fibra de vidrio (capa aislante) Placas de aglomerado El techo estaba compuesto por tres capas Las chispas de fuego frío chocaban en el techo de Teatre Paneles metálicos Fibra de vidrio (capa aislante) Placas de aglomerado El techo estaba compuesto por tres capas El incendio, en una primera fase, se desarrolla de manera lenta, por el falso techo hasta que... ...una mala unión de los paneles metálicos propició un aporte de oxígeno que hizo que el fuego se avivara, rompiera y se desarrollara de manera virulenta Las chispas de fuego frío chocaban en el techo de Teatre Paneles metálicos Fibra de vidrio (capa aislante) Placas de aglomerado El techo estaba compuesto por tres capas El incendio, en una primera fase, se desarrolla de manera lenta, por el falso techo hasta que... ...una mala unión de los paneles metálicos propició un aporte de oxígeno que hizo que el fuego se avivara, rompiera y se desarrollara de manera virulenta

Otro de los hilos de los que han tirado los investigadores de la Policía Nacional son las alertas que el 112 recibió durante la madrugada de la tragedia. La primera llamada a la centralita de Emergencias, que quedó registrada a las 6.01 horas, se realiza precisamente desde la discoteca Teatre.

Atención 112¿En qué le puedo ayudar? Desde TeatreHola. Por favor, ¿me pueden mandar a los bomberos a discoteca Teatre? ¿Qué ocurre? Pues que no sé, una persona que ha tirado fuego y está ardiendo. Discoteca, Teatre, Atalayas. Sí. Vale, pero escúchame: ¿Esto qué es? ¿Una persona que está ardiendo por dónde? Una persona, no. Que no sé lo que han tirado, que se está pegando fuego. Ha tirado algo. ¿Y qué es lo que se quema? Se está quemando la discoteca por dentro. Se está quemando la discoteca por... Por favor, ¡vengan ya! Señora, estoy pasando el aviso de la vez que hablamos. ¡Ay, perdona! Es que estoy muy nerviosa. Ya, pero es que yo estoy haciendo mi trabajo, por favor. Esto es en Atalayas, en Murcia. ¿Habéis salido todos? Sí, está todo el mundo fuera. Vale, habéis salido todos. Sí. Dime un teléfono de contacto. 6xx xxx xxx ¿Cuántas puertas de acceso tiene la discoteca? ¿Lo sabes? Tiene dos puertas de acceso. Dos. Dos puertas de acceso.

Y ha salido todo el mundo. Sí. Vale. A ver, dime un teléfono de contacto. 6xx xxx xxx Vale, pues ya se ha pasado el aviso. Vale. Gracias. Nada. Hasta luego. Hasta luego.

El 112 aún registraría varias llamadas más, hasta que a las 6.05 horas otro telefonazo advertía ya de un incendio en la cercana Fonda Milagros.

Atención 112Hola. ¿En qué le puedo ayudar? Desde Fonda MilagrosHola. Buenas noches. Buenas noches. Una emergencia. En Atalayas. Fonda Milagros. Se está pegando fuego un bar. Está ardiendo. ¿Qué, cuál? Fonda Milagros, en Atalayas. ¿Fonda Milagros? Junto a Teatre, sí. Se está pegando fuego. Está aquí la policía, pero creo que deberían venir los bomberos ya. Me han dicho que es la discoteca Teatre... La persona que llama habla con otra persona en el lugarSí, José está conmigo, ha salido conmigo. Está por allí... Vuelve a la conversación telefónicaEstá hablando con una cliente que estaba dentro. Está ardiendo la discoteca. Ya, pero a ver, nos han dicho, que no me ha escuchado, nos han dicho que... Está la policía aquí, pero se está pegando fuego, literal. Tiene que escucharme. ¿Me puede escuchar? Sí, sí. Que nos han dicho que es dentro de Teatre. Fonda Milagros, está justo al lado de Teatre, pero no es Teatre, es Fonda Milagros. Vale. En local Fonda Milagros. Sí, bueno, ya está la policía. Ahora mismo está apareciendo mucha policía, pero yo he llamado porque no hay bomberos. La policía está despejando la zona, pero hace falta aquí un cuerpo de bomberos. No se preocupe porque ya bomberos está informado, ¿de acuerdo? Vale, vale, vale. Pues ya está. Muchísimas gracias. Solo era por informar. Gracias Nada, nada. A usted. Buenas noches. Buenas noches

Estas llamadas 'dibujan' para los investigadores el camino que hizo el fuego, desde su origen hasta su propagación.

Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Fonda Milagros Teatre Discoteca Golden (sin afectación) Fonda Milagros Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Fonda Milagros Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Fonda Milagros Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Fonda Milagros Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Fonda Milagros DJ Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Fonda Milagros DJ Teatre Discoteca Golden (sin afectación) Fonda Milagros Discoteca Golden (sin afectación) Teatre DJ Fonda Milagros DJ Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Fonda Milagros DJ Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Fonda Milagros Discoteca Golden (sin afectación) Teatre DJ Fonda Milagros Entrada de aire DJ Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Fonda Milagros Entrada de aire DJ Teatre Discoteca Golden (sin afectación) Fonda Milagros Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Entrada de aire DJ Fonda Milagros Entrada de aire DJ Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Fonda Milagros Entrada de aire DJ Teatre Discoteca Golden (sin afectación) Fonda Milagros Discoteca Golden (sin afectación) Teatre Entrada de aire DJ Fonda Milagros La primera comunicación con el 112 se hace desde Teatre, que ocupa dos de las cuatro naves en las que, según Catastro, está divida la parcela del número 6 de la calle Isla Cristina de la capital murciana. La Fonda, a la derecha mirando de frente, ocupa la nave 1 y la discoteca Golden, que no resultó afectada, está sita en la 4. Teatre ocupa las dos del centro. Es justo en el límite entre Teatre y La Fonda donde los investigadores, tras analizar la escena, ubican «el único foco del fuego». Coincide con el lugar, junto a la cabina de los DJ, en el que las bengalas de fuego frío impactaban contra el falso techo de aglomerado y donde se empleaban a la vez las máquinas de humo blanco. Por la afectación de la zona, los investigadores determinan que el fuego avanzó por el falso techo del fondo del local, de derecha a izquierda, hasta que... ... el fuego encontró un aporte de oxígeno. La mala unión de los paneles metálicos donde se colocó un canalón para la lluvia (la imagen es previa al fuego) dejaba huecos que permitían la entrada de aire. Y el incendio se rompió. AUX STEP FOR JS

Un testigo que trabajaba como animador en Fonda Milagros declaró a la Policía que entre las 5.30 horas y las 6 de la madrugada se encontraba en el pasillo común al que dan las puertas de todos los palcos en la primera planta, los cuales tenían las puertas cerradas.

«Vi que empezaba a acumularse mucho humo que provenía de una puerta que daba a la zona de la nave en la que estaba abierta la discoteca Teatre» En la Fonda Milagros

había dos puertas que

comunicaban con Teatre,

ambas en la pared

de yeso que separaba

los locales

Reservados Puerta que da acceso a Teatre Barra Escenario Entrada Fonda Milagros Baños Puerta que da acceso a Teatre Reservados Baños Reservados Puerta que da acceso a Teatre Escenario Entrada Fonda Milagros Baños Zona DJ Teatre Escalera a la planta de arriba Puerta que da acceso a Teatre Escalera a la planta de arriba DJ Teatre Escalera a la planta de arriba Zona DJ Teatre Puerta que da acceso a Teatre Puerta que da acceso a Teatre Reservados Zona DJ Teatre Baños Puerta que da acceso a Teatre Reservados Zona DJ Teatre Baños Puerta que da acceso a Teatre Reservados DJ Teatre Baños Puerta que da acceso a Teatre Zona DJ Teatre Puerta que da acceso a Teatre Zona DJ Teatre Puerta que da acceso a Teatre DJ Teatre Puerta que da acceso a Teatre Zona DJ Teatre Puerta que da acceso a Teatre Zona DJ Teatre Puerta que da acceso a Teatre DJ Teatre La primera puerta estaba en la planta de abajo, entrando a la izquierda en la pared de yeso que separaba las discotecas… …y daba a un lado de la cabina del DJ de Teatre. La otra estaba en la planta de arriba, en el lado opuesto, y quedaba de frente tras subir las escaleras, detrás de una barra de bar. Es por esa puerta de arriba por donde empezó a entrar humo a la Fonda. Estaba muy próxima, se indica en el informe, «a donde se desarrolla el fuego con más virulencia, convirtiéndose en la vía por la cual el incendio penetra en la sala». AUX STEP FOR JS

El testigo, de nacionalidad colombiana, avisó al encargado de la sala al ver el humo. Cuando llegó, cogieron unos extintores y empezaron a echar espuma a la puerta.

No consiguieron reducirlo, sino que, según declaró a los investigadores de la Udev, «cada vez este era mayor». Decidieron descender a la planta baja rápidamente y cuando estaban abajo se fue la luz.

«Oímos voces de clientes, muy asustados, gritaban 'fuego, fuego', a la vez que corrían atropelladamente y sin ningún orden hacia la puerta de salida»

Puerta que da acceso a Teatre Puerta que da acceso a Teatre Puerta que da acceso a Teatre Recorrido de evacuación Recorrido de evacuación Recorrido de evacuación 51,4 metros desde los baños de la planta de arriba hasta la calle 51,4 metros desde los baños de la planta de arriba hasta la calle 51,4 metros desde los baños de la planta de arriba hasta la calle A oscuras y con cada vez más humo, la escapatoria se complicaba. Quienes se encontraban cerca de los aseos de la segunda planta debían de recorrer al menos 36 metros para llegar a las escaleras. Y otros 15 metros desde las escaleras hasta la calle, evitando el mobiliario y la decoración. El círculo rojo marca la zona en la que se encontraron la mayoría de los cadáveres. AUX STEP FOR JS

«Mami, la amo. Vamos a morir», alcanzó a grabar Leidy Paola en un audio de whatsapp que envió a su madre al borde de las seis de la mañana desde el interior de Fonda Milagros. Esta joven de 28 años fue una de las 13 vidas que se perdieron aquella madrugada en el trágico incendio: Erick y su hermanastro Sergio Silva Hernández; la madre de ambos, Marta Hernández; la pareja sentimental de Erick, Ofilia del Carmen; la pareja formada por Tania y John, al que todos conocían por 'El Muerto'; el colombiano residente en Murcia Yosi Esteban; Rafael, gran amigo de Erick; los asistentes que llegaron desde Caravaca: los ecuatorianos Jorge Enrique Batioja y Rosa María Rosero; los colombianos Kevin Alejandro Gómez y Leidy Paola Correa y 'Lula', pareja del conocido animador de la noche latina Ferney Lozano. Una lista de nombres que, un año después, sigue muy presente.

Ampliar Trabajos de demolición de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, este lunes, en Murcia. Vicente Vicéns / AGM Demolición de las discotecas un año después Una semana antes de cumplirse el aniversario de la tragedia de Atalayas, una empresa de demolición derribó las discotecas Teatre y Fonda Milagros. El Ayuntamiento de Murcia declaró en ruina los locales en el mes de noviembre del año pasado y el expediente municipal fue trasladado al Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que ordenó su derribo. Sin embargo, las labores se aplazaron a petición de los familiares de las víctimas con el fin de realizar informes periciales en el interior de las salas. En el mes de junio, un grupo de ingenieros realizó la visita a los restos de los locales, tras lo cual la jueza dio un plazo de dos meses para proceder al derribo de la nave industrial en la que estaban ubicadas las discotecas. El pasado 23 de septiembre se inició el derribo y una pala ya ha reducido a escombro y polvo las dos salas de ocio donde se originó el fuego y donde se encontraron los 13 muertos.

Metodología Para la elaboración de esta información se han utilizado fotos del interior de las discotecas y planos de las salas extraídos del informe policial referenciado en el texto. Para la ilustración del interior que encabeza la información y que recrea un momento de la noche del 1 de octubre de 2023 se han tomado como referencia esos mismos elementos gráficos, los testimonios de los testigos y varias imágenes publicadas en redes sociales durante esa misma noche –como las que se muestran en esta información–, algunas de las cuales forman parte de la investigación. La ubicación de los elementos es aproximada. Para calcular el recorrido de evacuación se toman en cuenta las anotaciones de los propios planos, pudiendo variar el dato exacto en virtud de la disposición de los elementos dentro de la discoteca.

Créditos En la elaboración de esta información han colaborado Raúl Rivas y Belén Almendros (desarrollo y maquetación de las llamadas al 112), Virgina Carrasco (edición de vídeo) y el equipo de audio de Vocento.