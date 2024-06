«En la piscina había hombres con más tetas que yo y que no las llevaban tapadas»

Diego Marín A. Logroño Viernes, 28 de junio 2024, 08:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La usuaria de las piscinas municipales de Lardero que ha reclamado ante el Defensor del Pueblo su derecho a hacer toples ha publicado en redes sociales la carta emitida al Ayuntamiento y la hoja de reclamación dirigida al Gobierno de La Rioja. Josune, que así se llama la mujer, residente en Bilbao, acudió el 22 de julio de 2023 al complejo deportivo Aqualar con su esposa, su hijo y varios amigos, y expone que «si vuelvo a esas piscinas no quiero volver a encontrarme en una situación tan bochornosa como la que viví». «Nunca utilizo sujetador, no lo necesito. Me parece tremendo tener que ponerme la parte de arriba de un bikini solo por ser mujer y que se considere que mis pezones tienen que estar ocultos a los ojos de la sociedad», considera esta mujer.

Según relata ella misma, a los 15 minutos de acceder a las piscinas un socorrista, «muy educadamente», le transmitió que no podía hacer toples, quiso hablar con su jefe y este le respondió lo mismo. «Le comenté que cuando me dijese en qué normativa estaba y sabría a quién reclamar por la discriminación de la norma me pondría la parte de arriba del bikini, pero que si no me decía dónde estaba escrito, seguiría haciendo toples porque tan solo era su palabra», expone Josune. La usuaria recuerda que después se fueron a comer y «muchos hombres no llevaban la camiseta puesta y nadie les dijo ni mú, a pesar de que esa normativa de vestuario sí que estaba señalada».

Aprovechando este episodio, Josune critica la «alucinante cantidad de plástico malgastado» en el restaurante puesto que «sacan toda la comida en envases no reutilizados». Continuando con el conflicto del toples, la mujer cuenta que, tras la siesta, cuando pretendía bañarse de nuevo, un tercer socorrista se dirigió a ella «con muy malos modales». «Venía rápido y directo, como si yo estuviera atracando un banco, diciéndome que no iba a permitir que me metiese en el agua en topless, que estaba prohibido», relata Josune. Fue entonces cuando esta usuaria le espetó al socorrista que «en la piscina había hombres con más tetas que yo que no las llevaban tapadas (aunque el tamaño no tendría que ser relevante)» y este parece que le respondió que los cuerpos son diferentes.

Como la discusión continuó sin llegar a un acuerdo, Josune decidió cumplimentar una hoja de reclamaciones, después llamó al Ayuntamiento de Lardero y solicitó consultar la normativa, pero no recibió respuesta, motivo por el cual envió una carta. En la hoja de reclamación para el Ejecutivo regional Josune declara que prohibir el baño a las mujeres que hacen toples «es un comportamiento claramente discriminatorio». «Mis pechos son bastante más pequeños que los de muchos hombres que había bañándose tranquilamente», insiste esta usuaria, añadiendo que «el socorrista no me ha hablado bien y ha hecho referencia a que estaba exhibiéndome cuando yo estaba tranquilamente con mi mujer y mi hijo».

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha resuelto que las mujeres tienen derecho bañarse sin la parte de arriba del bikini en las piscinas municipales de Lardero y no puede ser prohibido. Y el Ayuntamiento de Lardero ha acatado la decisión y ha anunciado que cambiará el reglamento de las instalaciones.