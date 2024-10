La montaña rusa de la adolescencia femenina: las tetas, la regla y el primer sujetador

M. Hortelano y Gorka Navaz Jueves, 3 de octubre 2024, 23:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Algunas niñas esperan el momento con emoción. Otras, intentan no pensar en ello porque les acompleja la idea de tener que usar sujetador y comenzar a sentirse observadas. Pero el momento siempre llega con más o menos preaviso. Y la manera de afrontarlo puede ser muy distinta. Y es que la puerta de entrada a la pubertad, ese periodo en el que las niñas ya no son niñas, ni quieren aún llamarse mujeres, la abre directamente un botón. En concreto, el mamario. Un tejido con forma redonda que se comienza a desarrollar en la zona de la areola de las tetas de las chicas, y que supone el primer signo de que las cosas van a comenzar a cambiar a una velocidad vertiginosa en sus cuerpos. La fiesta de las hormonas se desata en algún momento indeterminado entre los 8 y los 14 años y los cuerpos infantiles comienzan su propio viaje a la adolescencia. Las señales son inequívocas. Algunas de manera poco visible, como cuando comienza a salir el vello púbico, el cuerpo se redondea o llega la primera menstruación. Pero sobre todo, con el crecimiento de las tetas. Un proceso que tiene incluso sus propias fases y que acaba marcando la vida de todas las mujeres por factores tan diversos como el tamaño, la sexualización de esta parte del cuerpo, la lactancia o las enfermedades. Las tetas han sido objeto de numerosa literatura, de canciones, de obras de arte e incluso de censura. Pero son, sobre todo, la bienvenida a una pubertad por la que transitan, en la actualidad las más de 135.000 niñas valencianas de entre 10 y 14 años.

El crecimiento del pecho en la adolescencia es «un quebradero de cabeza para muchas personas», como explican al detalle en «¡Hola, tetas!» (Liana Editorial) l una guía editada por una doctora y una escritora y madre de cuatro hijos, (Yumi Stynes y la doctora Melissa Kang) para acompañar a las adolescentes en sus cambios corporales en la pubertad. En el libro se habla de temores, inquietudes o preguntas que surgen en un proceso tan normal como novedoso para quienes una mañana, de repente, han cambiado su perfil. Pero también una manera de adentrarse en el autoconocimiento de una parte de la anatomía de las mujeres que lidia por dejar de ser un tabú y transita entre una delgada línea entre la normalidad y la sexualización. Cuando crecen las tetas hay que «encajarlas en la ropa, colocarlas o sujetarlas si están en medio. Aguantar calambres, dolores, picores, incluso que te dé palo que los demás las vean», explican las autoras. «De un modo fascinante te das cuenta de que tus tetas significan algo».

Pero, ¿qué son las tetas?

También conocidas como pechos o senos, las tetas están formadas por glándulas, tejido conectivo, conductos y grasa. Localizadas delante de los músculos del pecho, pueden tener formas muy distintas. Comienzan su desarrollo entre los 10 y 11 años, y son la antesala a la primera regla. Para algunas chicas una emoción, para otras un trauma. Su crecimiento se produce en cinco fases.

Las fases de crecimiento A lo largo de nuestra vida, el pecho puede seguir cambiando por la influencia de las hormonas o de cambios como el embarazo o el cambio de peso Las tetas con las que nacemos, sin ningún tipo de desarrollo Aparece el botón mamario. El pezón toma relieve y el pecho comienza a redondearse El pecho crece poco a poco, de manera uniforme Los pezones se desarrollan Las tetas alcanzan el tamaño adulto Las fases de crecimiento A lo largo de nuestra vida, el pecho puede seguir cambiando por la influencia de las hormonas o de cambios como el embarazo o el cambio de peso Las tetas con las que nacemos, sin ningún tipo de desarrollo Aparece el botón mamario. El pezón toma relieve y el pecho comienza a redondearse El pecho crece poco a poco, de manera uniforme Los pezones se desarrollan Las tetas alcanzan el tamaño adulto Las fases de crecimiento A lo largo de nuestra vida, el pecho puede seguir cambiando por la influencia de las hormonas o de cambios como el embarazo o el cambio de peso Las tetas con las que nacemos, sin ningún tipo de desarrollo Aparece el botón mamario. El pezón toma relieve y el pecho comienza a redondearse El pecho crece poco a poco, de manera uniforme Los pezones se desarrollan Las tetas alcanzan el tamaño adulto Las fases de crecimiento A lo largo de nuestra vida, el pecho puede seguir cambiando por la influencia de las hormonas o de cambios como el embarazo o el cambio de peso Las tetas con las que nacemos, sin ningún tipo de desarrollo Aparece el botón mamario. El pezón toma relieve y el pecho comienza a redondearse El pecho crece poco a poco, de manera uniforme Los pezones se desarrollan Las tetas alcanzan el tamaño adulto

El interior de cada pecho tiene unas partes comunes, con una mezcla de tejidos diversos. Su función principal es la de amamantar en un futuro. Hay tejidos que producen y transportan la leche, otros que acumulan grasa y otros que permiten la sujeción del músculo. La diferente proporción de todos estos tejidos es la que hace que las tetas sean diferentes en cada persona. Antes de la pubertad, dentro de un pecho no existiría ninguno de estos tejidos, que se coronan con el pezón o areola.

Partes de las tetas Pared torácica Ligamentos Músculos pectorales Lóbulos Pezón Conducto galactóforos Tejido adiposo Partes de las tetas Pared torácica Ligamentos Músculos pectorales Lóbulos Pezón Conducto galactóforos Tejido adiposo Partes de las tetas Pared torácica Ligamentos Músculos pectorales Lóbulos Pezón Conducto galactóforos Tejido adiposo Partes de las tetas Pared torácica Ligamentos Músculos pectorales Lóbulos Pezón Conducto galactóforos Tejido adiposo

Una revolución hormonal, psicológica y social

Pero, más allá de los cambios fisiológicos, la pubertad esconde numerosas aristas sociales y psicológicas que afectan de lleno a las propias adolescentes y a su entorno más cercano. Para la psicóloga Sara Garrido hay cuatro hitos a alcanzar en la adolescencia: la independencia de las figuras parentales, la aceptación de la imagen corporal, la integración en la sociedad a través del grupo y la consolidación de la identidad.

«El paso de niña a mujer es un momento crucial en la vida de una adolescente, ya que marca el inicio de la pubertad y el desarrollo de su identidad sexual. Este proceso conlleva muchos desafíos. La adolescente experimenta cambios físicos, psicológicos, sociales y relacionales significativos. Se enfrenta a una revolución fisiológica dentro de sí misma que amenaza su imagen corporal y la identidad del yo», explica la psicóloga de clínica Sara Renart. Este cambio suele venir de la mano de una preocupación incrementada por el aspecto corporal en una sociedad donde hay una constante evaluación del físico. Por eso, transitar el cambio de niña a mujer, en el contexto sociocultural en el que nos encontramos «es un gran punto de inflexión»

Y ahí cobra una especial importancia la aparición de las tetas. «Se puede vivir desde el pudor o desde el orgullo», cuenta Sara, porque si aparecen demasiado pronto o demasiado tarde, las jóvenes se pueden sentir «señaladas». Explica que un desarrollo temprano puede hacer que las adolescentes sean vistas como adultas cuando en cambio aún no se hemos familiarizado con ese nuevo rol. Por el contrario, cuando son de las últimas en desarrollarse, se pueden sentir fuera de juego porque tienen aspecto de niñas cuando parece que lo esperable es empezar a verse y relacionarse como adultas, analiza la psicóloga. Pero, recuerda Sara que con la salida de las tetas, «tendremos que tener especial cuidado con la sexualización que el pecho lleva aparejado y la censura del mismo. Ya que esto amplifica nuestra inseguridad y más en la etapa de la adolescencia». Y en medio de todo esto, llega un momento que siempre se recuerda en la vida de toda adolescente: el primer sujetador.

El primer sujetador que nunca se olvida

Catalina Peralta recuerda perfectamente el día en que su madre le contó que un día iba a tener la regla. Tenía nueve años y se enfadó porque no comprendía por qué ella un día iba a tener que sangrar. Y básicamente por qué su hermano no, si se habían criado en igualdad de condiciones. «Es lo que toca», le dijo su madre. Su primer sujetador llegó a los 12. Una compra que tiene muy grabada. En Argentina, el país donde vivía entonces, había surgido la división juvenil de la marca de ropa interior Caro Cuore. Por aquel entonces, los conjuntos aparecían en la revista de moda para adolescentes y ella quería que llegado el momento, su primer sujetador fuera de esa marca. «Era caro, pero yo quería ese. Tenía que ser ese. Mi madre no lo dudó ni un momento porque le parecía importante que me sintiera segura, cómoda y con confianza», cuenta. Años después estudió moda en Buenos Aires, trabajó en secciones de ropa interior de tiendas de marcas conocidas y en verano de 2023, ya desde Valencia, donde actualmente vive, lanzó su propia marca de sujetadores para adolescentes. Lo hizo porque detectó un vacío de marcas de este sector en el mercado.

Y así nació Oli Undies, una marca en la que los diseños están adaptados a los gustos y necesidades de las adolescentes. Nada de encajes, ni estética de bebé. Pero tampoco colores rojos o negros, con una alta carga sexualizante. Sujetadores de algodón, con colores neutros o vivos, que se adaptan a los gustos y cuerpos de las más jovencitas. «Que tengas teas no quiere decir que tengas que dejar de hacer cosas de niña o que cambie tu gusto», cuenta la diseñadora, que ha creado líneas limpias y sencillas, pero funcionales y divertidas. Tops que se podrían llevar incluso a la vista. «No puede ser que un diseño sirva para chicas de entre 6 y 14 años», explica, como sucede en algunas ofertas actuales.

Ropa interior de Oli Undies. OLIUNDIES

En Oli Undies los diseños son de algodón. con doble tela, adaptables, en algunos casos reversibles y diseñados y cosidos en Valencia. Pero la marca de Cata es también una filosofía para adolescentes. Va de «hablar de nuestros cuerpos cambiantes, de pasar por la adolescencia, de crecer y de darnos cuenta de la necesidad de un sostén a veces puede hacernos sentir muchas emociones. Estos cambios son una parte normal de la vida. Tomar la decisión de empezar a usar tu primer sujetador puede ser un momento emocionante. Si tu madre o tu padre aún no ha iniciado este proceso, podría ser una buena idea mencionarlo», aconseja. Desde su marca, Cata aborda conceptos como cambio, crecimiento, aprendizaje, juego y diversión.

Cómo elegir la talla de sujetador Con el aumento de las compras online y la diversidad de fabricantes de ropa interior, elegir un sujetador se ha complicado El tallaje siempre se compone de un número y de una letra. La cifra corresponde al contorno o espalda. para saberlo hay que medirse por debajo del pecho. La medida será la talla de contorno. Por otra parte, la talla de la copa hace referencia a los trozos de tela que hacen falta para abarcar cada pecho. Dos mujeres pueden tener el mismo contorno pero distinta copa. Cómo elegir la talla de sujetador Con el aumento de las compras online y la diversidad de fabricantes de ropa interior, elegir un sujetador se ha complicado El tallaje siempre se compone de un número y de una letra. La cifra corresponde al contorno o espalda. para saberlo hay que medirse por debajo del pecho. La medida será la talla de contorno. Por otra parte, la talla de la copa hace referencia a los trozos de tela que hacen falta para abarcar cada pecho. Dos mujeres pueden tener el mismo contorno pero distinta copa. Cómo elegir la talla de sujetador Con el aumento de las compras online y la diversidad de fabricantes de ropa interior, elegir un sujetador se ha complicado El tallaje siempre se compone de un número y de una letra. La cifra corresponde al contorno o espalda. para saberlo hay que medirse por debajo del pecho. La medida será la talla de contorno. Por otra parte, la talla de la copa hace referencia a los trozos de tela que hacen falta para abarcar cada pecho. Dos mujeres pueden tener el mismo contorno pero distinta copa. Cómo elegir la talla de sujetador Con el aumento de las compras online y la diversidad de fabricantes de ropa interior, elegir un sujetador se ha complicado El tallaje siempre se compone de un número y de una letra. La cifra corresponde al contorno o espalda. para saberlo hay que medirse por debajo del pecho. La medida será la talla de contorno. Por otra parte, la talla de la copa hace referencia a los trozos de tela que hacen falta para abarcar cada pecho. Dos mujeres pueden tener el mismo contorno pero distinta copa.

Hace unos meses, la diseñadora pudo dar a conocer su marca en París, en al gran feria de moda infantil y juvenil de Europa. Porque es ahí donde se puede mover mejor la venta de este segmento, porque los adolescentes son un target de difícil acceso. No se pueden hacer anuncios dirigidos a menores, pero en el caso de la ropa interior, incluso las búsquedas pueden tener un doble sentido. o una connotación sexual. Para Cata, estas prevenciones llegan incluso hasta las sesiones de fotos. «Hacemos todo para que no sea ni por asomo sexy». Algunas marcas, incluso, optan por fotografiar sólo los modelos de espaldas.

«Oli Undies nace de la necesidad de crear prendas lo más cercanas a nuestra piel para una etapa de la vida de cualquier mujer que es el uso de nuestro primer sujetador. Nuestro objetivo es respetar y animar a nuestras niñas a seguir jugando, sin imponerles estándares de belleza ni asociar el uso de esta prenda a convertirse en mujeres adultas.Creemos que es posible e imprescindible continuar en este juego, libre y lúdico en el preciado reino de la infancia. El universo Oli Undies es un espacio de imaginación, alegría, libertad, preservación y conservación de esa infancia», dice el leitmotiv de la firma.

Tipos de sujetador El mundo de la corsertería es casi infinito. Pero a la hora de elegir un sujetador, suele predominar la comodidad. Hay tantos modelos como situaciones, pero estos son algunos de los más comunes. Sin aros De textura minimalista, suelen ser los preferidos como primer sujetador. Pueden llevar relleno o no y no marcan la silueta. Con aros Pensados para tallas grandes, para facilitar la sujeción. Están más armados, pero los aros suelen ser incómodos si se usan durante horas. Deportivos Diseñados para la práctica del deporte, son los que más sujetan el pecho. Reductor Pensados para personas con mucho pecho, que quieran comprimirlo para hacerlo más pequeño. Suelen tener refuerzo lateral y en espalda. Puh-up Su diseño junta y eleva los senos para marcar canalillo. Con relleno Sujetadores con relleno para que no se marquen los pezones. Con una gruesa capa de material suave y blando para aumentar el tamaño del pecho. Sin tirantes Pensados para llevarlos con camisetas palabra de honor o de tirantes finos. Suelen llevar una tira de silicona en el contorno para que no se deslicen. Adhesivos Apenas sujetan el pecho, pero son una buena opción para vestidos o camisetas con escotes muy pronunciados. De lactancia Se distinguen porque llevan un cierre frontal para poder retirar la copa para dar de mamar y luego volver a colocarla en su sitio. Tipos de sujetador El mundo de la corsertería es casi infinito. Pero a la hora de elegir un sujetador, suele predominar la comodidad. Hay tantos modelos como situaciones, pero estos son algunos de los más comunes. Sin aros De textura minimalista, suelen ser los preferidos como primer sujetador. Pueden llevar relleno o no y no marcan la silueta. Con aros Pensados para tallas grandes, para facilitar la sujeción. Están más armados, pero los aros suelen ser incómodos si se usan durante horas. Reductor Pensados para personas con mucho pecho, que quieran comprimirlo para hacerlo más pequeño. Suelen tener refuerzo lateral y en espalda. Deportivos Diseñados para la práctica del deporte, son los que más sujetan el pecho. Puh-up Su diseño junta y eleva los senos para marcar canalillo. Con relleno Sujetadores con relleno para que no se marquen los pezones. Con una gruesa capa de material suave y blando para aumentar el tamaño del pecho. Sin tirantes Pensados para llevarlos con camisetas palabra de honor o de tirantes finos. Suelen llevar una tira de silicona en el contorno para que no se deslicen. Adhesivos Apenas sujetan el pecho, pero son una buena opción para vestidos o camisetas con escotes muy pronunciados. De lactancia Se distinguen porque llevan un cierre frontal para poder retirar la copa para dar de mamar y luego volver a colocarla en su sitio. Tipos de sujetador El mundo de la corsertería es casi infinito. Pero a la hora de elegir un sujetador, suele predominar la comodidad. Hay tantos modelos como situaciones, pero estos son algunos de los más comunes. Sin aros De textura minimalista, suelen ser los preferidos como primer sujetador. Pueden llevar relleno o no y no marcan la silueta. Con aros Pensados para tallas grandes, para facilitar la sujeción. Están más armados, pero los aros suelen ser incómodos si se usan durante muchas horas. Deportivos Diseñados para la práctica del deporte, son los que más sujetan el pecho. Puh-up Su diseño junta y eleva los senos para marcar canalillo. Con relleno Sujetadores con relleno para que no se marquen los pezones. Con una gruesa capa de material suave y blando para aumentar el tamaño del pecho. Reductor Pensados para personas con mucho pecho, que quieran comprimirlo para hacerlo más pequeño. Suelen tener refuerzo lateral y en espalda. Sin tirantes Pensados para llevarlos con camisetas palabra de honor o de tirantes finos. Suelen llevar una tira de silicona en el contorno para que no se deslicen. Adhesivos Apenas sujetan el pecho, pero son una buena opción para vestidos o camisetas con escotes muy pronunciados. De lactancia Se distinguen porque llevan un cierre frontal para poder retirar la copa para dar de mamar y luego volver a colocarla en su sitio. Tipos de sujetador El mundo de la corsertería es casi infinito. Pero a la hora de elegir un sujetador, suele predominar la comodidad. Hay tantos modelos como situaciones, pero estos son algunos de los más comunes. Sin aros De textura minimalista, suelen ser los preferidos como primer sujetador. Pueden llevar relleno o no y no marcan la silueta. Con aros Pensados para tallas grandes, para facilitar la sujeción. Están más armados, pero los aros suelen ser incómodos si se usan durante muchas horas. Deportivos Diseñados para la práctica del deporte, son los que más sujetan el pecho. Con relleno Sujetadores con relleno para que no se marquen los pezones. Con una gruesa capa de material suave y blando para aumentar el tamaño del pecho. Puh-up Su diseño junta y eleva los senos para marcar canalillo. Reductor Pensados para personas con mucho pecho, que quieran comprimirlo para hacerlo más pequeño. Suelen tener refuerzo lateral y en espalda. Sin tirantes Pensados para llevarlos con camisetas palabra de honor o de tirantes finos. Suelen llevar una tira de silicona en el contorno para que no se deslicen. Adhesivos Apenas sujetan el pecho, pero son una buena opción para vestidos o camisetas con escotes muy pronunciados. De lactancia Se distinguen porque llevan un cierre frontal para poder retirar la copa para dar de mamar y luego volver a colocarla en su sitio.

¿Cómo llegan las marcas a los adolescentes en temas de salud?

La entrada en la pubertad de las adolescentes se estudia desde muchos primas. Y uno de ellos, es el comunicativo. Cómo contar a las chicas jóvenes el proceso de cambios por el que van a pasar, teniendo en cuenta escollos como que su minoría de edad las deja fuera de muchos foros en los que consultar y compartir información. Desde el primer sujetador, a los productos de higiene íntima (compresas, tampones, copas menstruales, bragas menstruales), o la depilación. Todo es nuevo para ellas. Pero captarlas es trabajo de las marcas que, sin embargo, tienen muchas limitaciones para hacerlo. «Influir en las adolescentes y entender su importancia para las marcas a nivel comunicativo requiere autenticidad, relevancia cultural y responsabilidad social. Las adolescentes valoran la autenticidad, por lo que las marcas deben ser genuinas y transparentes en sus mensajes, evitando la publicidad engañosa y encubierta. Representar una diversidad de cuerpos, razas y estilos de vida empodera a las adolescentes y promueve la autoaceptación, evitando estereotipos de género y estándares de belleza irreales», asegura la doctora Bárbara Castillo, investigadora y miembro del grupo de investigación en Comunicación y Salud de la Universidad Rey Juan Carlos.

Explica la investigadora que la pubertad es una etapa crucial para los jóvenes y ocupa un espacio importante «pero aún insuficiente en el mundo de la comunicación. Aunque se aborda en medios tradicionales y digitales, la profundidad y calidad de la información varían. La publicidad a menudo trata aspectos superficiales, mientras que redes sociales y blogs ofrecen una mezcla de contenido educativo y desinformación», considera la experta. No se discute lo suficiente sobre los problemas complejos de la pubertad de manera adecuada. La conversación pública tiende a ser superficial y no aborda completamente los desafíos emocionales y psicológicos que enfrentan los adolescentes.

Ampliar

Respecto a los canales a los que acuden los más jóvenes para informarse, destaca internet y las redes sociales, los colegios e institutos, familiares y amigos y el personal sanitario. Las redes son el principal escenario en el que buscan información y, a pesar de las prohibiciones, la publicidad dirigida a menores de edad sigue ocurriendo en redes sociales mediante el uso de datos personales, el contenido de influencers, la publicidad encubierta y la creación de perfiles falsos. «Esto impacta significativamente en la identidad de los adolescentes, generando presión para conformarse con normas sociales, fomentando valores materialistas, distorsionando la imagen corporal y promoviendo la imitación de comportamientos y consumos inapropiados para su edad. En una etapa crucial de desarrollo, esta exposición puede moldear negativamente su autoestima y percepción del mundo».

Respecto al abordaje de la salud mental, la psicóloga Sara Garrido considera que los adolescentes necesitan el soporte de sus figuras de apego principales para afrontar las transformaciones y los cambios físicos, sociales y emocionales de la etapa. «Contar con una red social comprensiva y entregada que muestra su apoyo a lo largo de la adolescencia, favorece el desarrollo de la autoestima». «Si la comunicación es la base de cualquier relación, no hace falta decir que, en la adolescencia, con todos los cambios que conlleva, ésta cobra especial importancia. Resulta vital generar entornos seguros en los que tanto la niña como la adolescente puedan comunicar sus miedos, sus inseguridades, sus inquietudes… Que puedan sentirse entendidas, acompañadas y a su vez, puedan resolver sus dudas», señala.

Y es que con la adolescencia, aparecen las primeras conversaciones acompañadas de «vergüenza e incomodidad». La comunicación abierta y honesta con los padres, familiares y amigos puede ayudar a la adolescente a sobrellevar esta situación de manera constructiva y positiva. «Además, es importante recordarle que su valor va más allá de su apariencia física y que es importante quererse y aceptarse a sí misma tal como es», explica la psicóloga de clínica Sara Renart.

Agradecimiento Las ilustraciones de este reportaje forman parte del libro '¡Hola, tetas!', de Liana Editorial. (Yumi Stynes, Dra Melissa Kang y Jenny Lathanm), y han sido incluidas con el permiso de la editorial.

Comenta Reporta un error