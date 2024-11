El mes más doloroso: 222 vidas perdidas en 28 pueblos

Juan Antonio Marrahí Valencia Viernes, 29 de noviembre 2024, 09:04 | Actualizado 09:29h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Un número es un concepto demasiado simple. Más cuando se refiere a vidas, las 222 perdidas hasta la fecha a causa de la peor catástrofe en la Comunitat: la de la DANA que golpeó la provincia y desbordó ríos y barrancos el 29 de octubre. Las riadas se llevaron a Sara, Miguel, Antonia, Elvira, Silvana, Bassem, Rachid la pequeña Angelina, hijos, padres, novios, familias enteras… De España, de Venezuela, de Colombia, de Holanda… En coches. En casas. Tratando de auxiliar. Hoy, un mes después recordamos algunos de los nombres, historias y rostros que han trascendido de entre el dolor y el sufrimiento. Según el Centro Integrado de Datos (CID), son 28 los municipios en los que se han recuperado sus cuerpos y cuatro personas siguen desaparecidas.

Nada podrá ya reparar las almas, ilusiones y futuros arrebatados. Mientras, los que sobrevivieron, sus familiares y vecinos damnificados, combaten pena y días agotadores. Los pueblos intentan salir al paso del desastre entre trabajos, lentas gestiones y reparaciones. Muchos lo han perdido todo y cientos de familias están realojadas con amigos y familiares. Consultados muchos de los pueblos de la zona cero, la retirada masiva de lodo de sótanos y garajes no ha hecho más que comenzar y son alrededor de 1.500 los espacios anegados. Sigue el traslado de coches y hay carreteras entre pueblos que reparar, caminos dañados y campos destrozados. Desde el 11 de noviembre el alumnado de 97 centros educativos han retomado la actividad, pero faltan por abrir 18. Es decir, 9.750 alumnos siguen sin recuperar la normalidad. Repasamos las pérdidas humanas y la situación actual en los pueblos más afectados.

hallados 59 años Vivía en el municipio. Cuando su familia le llamó ya no obtuvo respuesta Venezolana. Salió del coche donde viajaba junto con su marido Antonio y su bebé 3 meses La hija de Antonio y Lourdes, una de las víctimas de más corta edad de la tragedia 70 años Salió a la calle para mover su coche y lo arrastró la corriente 76 años Vivía en la residencia de Paiporta en la que perdieron la vida seis mayores 49 años De origen conquense y raíces en Casas de Fernando Alonso, se le buscó sin éxito 62 años Docente en Ciudad del Aprendiz. Falleció en el sótano de su casa familiar ante la tromba. 51 años Murió junto a la pareja del teniente al quedar atrapados en el cuartel de Paiporta

En el epicentro de la tragedia, el municipio de l'Horta Sud que ha visto morir a 45 personas en sus calles. La mayoría son vecinos, pero el Ayuntamiento desconoce un mes después la cifra exacta de víctimas empadronadas.

Entre los casos que han trascendido, el del guardia civil de Paiporta Adolfo Torres de La Fuente y la pareja de un teniente de Paiporta, atrapados por la entrada del agua en el cuartel. O Antonio Ruiz Fernández, un hombre de 59 años al que se le buscó como desaparecido y que luego apareció sin vida. Manuel Blesa salió a la calle para mover su coche y lo arrastró la corriente. También pereció el muy apreciado docente de Ciudad del Aprendiz, Miguel Bonilla Cantero, de 62 años.

El desastre en Paiporta deja dramas como el de Lourdes María García, fallecida junto a su pequeña de tres meses. O el horror que se vivió en la residencia de mayores de la localidad, con seis de las víctimas mortales. Uno de ellos era Andrés Treviño, de 76 años.

«Todo el término municipal se anegó», lamentan fuentes municipales. «Lo más urgente ahora es la retirada de lodos y vehículos de todos garajes, sótanos y ascensores también». La Diputación se va a encargar de esta tarea a partir de ahora y se prevé muy lento. «También es muy urgente que el alumnado de primaria e infantil comience las clases cuanto antes y con seguridad. Aquí sólo han vuelto a clase los alumnos de segundo de Bachillerato. Y secundaria empezará progresivamente.

hallados Otra de las desaparecidas que fue buscada varios días hasta el fatal desenlace 84 años Modista jubilada y madre de dos hijos. Estaba en su casa de planta baja cuando entró el agua 67 años Salió a mover su coche cuando la tromba de agua le sorprendió. Apareció sin vida dos días después 58 años Desapareció en la avenida Rambleta de Catarroja y fue hallado sin vida en los rastreos

Aparece como la segunda localidad con más levantamientos de cadáveres en el último mes. Son 25 las víctimas allí halladas, entre vecinos y personas arrastradas por la furia de las riadas del barranco del Poyo en su avance hacia l'Albufera.

Llora Catarroja, entre muchas, la pérdida de Luciano Bravo Morales, de 58 años, a quien se perdió la pista en la avenida Rambleta para luego hallarlo sin vida. También se buscó como desaparecida durante el último mes a Lorenza Marlene Villaverde, con el mismo triste desenlace. La vulnerabilidad de los mayores en las plantas bajas también tiene allí un nombre propio: Isabel Ibáñez tenía 84 años y poco pudo hacer cuando el agua irrumpió en su vivienda. Felipe García, de 67 años, salió a mover su coche cuando la tromba se cruzó en su camino.

Para Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, «los días pasan pero el pueblo sigue teniendo problemas graves». Los lodos, lamentan, «siguen llenando nuestras calles, garajes, sótanos y fosos de ascensores». Es «un problema de salud pública y seguimos en el mismo punto que hace días». Saben de la consabida licitación de la Diputación, «pero hasta el martes no se estaba actuando, lo que evidencia la falta de recursos». Allí «todas las infraestructuras municipales están prácticamente destruidas, desde instalaciones deportivas a culturales. Y a nuestra zona industrial tampoco están llegando los recursos necesarios.

Hasta el martes, no había ningún centro educativo abierto, según Silvent. Reclaman que las clases arranquen «de forma segura». La «demora es inasumible para nuestro pueblo y nuestros vecinos». En general pide «celeridad». Los juzgados de Catarroja, cerrados por el desastre, retoman el lunes su actividad.

hallados Estaba en una planta baja con su hermano. Iba con silla de ruedas por su movilidad reducida 61 años Engullida por la corriente hacia el sótano cuando salía de visitar a su hermano 33 años Era policía local de Valencia en el Marítimo, víctima entre las siete del garaje de La Torre 80 años Residía en la calle Ruiz de La Torre y salió con una amiga cuando le sorprendió la riada 59 años Colombiano. Estaba trabajando en una furgoneta de envíos cuando le rodeó el agua

Las pedanías del sur de la ciudad ocupan la tercera posición en hallazgo de víctimas. El CID computa 17 personas halladas entre La Torre, Castellar y Horno de Alcedo. El mayor número de víctimas se concentró en La Torre, donde su alcalde pedáneo, Rafael Arnal, estima en 10 el número de vecinos que han perdido la vida. En Castellar-Oliveral fallecieron dos residentes.

El epicentro del drama fue el garaje de la calle Mariano Brull donde perecieron siete de las víctimas en La Torre. Allí se quedó la vida de Rubén Lima, policía local de Valencia, un hombre de 33 años destinado en la unidad de Marítimo del cuerpo. También una familia al completo, los padres y su hija de 28 años. Junto a ellos, una joven pareja, y María Benet, vecina muy querida de 61 años. No lejos de allí pereció Manolo Mocholí 'El Guitarra', un hombre con movilidad reducida. A la memoria del alcalde regresa también «la pérdida de la señora Antonina, que salió a pasear con una amiga cuando les sorprendió la riada» y fue hallada sin vida el 24 de noviembre.

Según Arnal, «el principal problema son las tiendas arrasadas y el Consum aún cerrado». Y también garajes que permanecen con lodo, «si bien el alcantarillado ya está bien y el colegio funciona, no la guardería». Para Consuelo Tarazona, alcaldesa pedánea de Horno de Alcedo, «vamos viendo la luz y seguimos limpiando sin parar, pero aún repartimos alimento y comida. Teníamos un horno y no va a volver a abrir». Hay allí más de 150 casas dañadas donde no se puede ni cocinar ni dormir por la humedad. Esas familias están realojadas con parientes. «Hemos tenido mucha ayuda del ayuntamiento y los garajes están libres de lodo, si bien falta limpiar trasteros». El alcantarillado y la luz se han recuperado.

En Castellar- Oliveral habitan 8.000 personas. La mayoría vive en casas con plantas bajas y hay 3.500 bajos afectados. «A todos entró el agua», resume la alcaldesa pedánea Sol Verdeguer. Hay unas 150 familias realojadas con padres amigos. Allí aún se está prestando «ayuda psicológica y acompañamiento social» a afectados. Garajes y sótanos están limpios y el alcantarillado, en buen estado. De los cuatro colegios de la pedanía, uno de necesidades especiales, sigue pendiente de reabrir «pero será en breve».

hallados 67 años Salió a pasear por Parque Alcosa, el agua le arrastró y fue localizado 10 días después 61 años Era natural de Cuenca y se perdió su rastro en un concesionario de Alfafar 57 años Desaparece junto a su pareja Axina en zona de la Albufera. Padre de dos hijas 57 años Pareja de Florin Costel, con el que vivía junto a arrozales en el Camí Rabisancho 81 años Vivía en la planta baja de un edificio de Parque Alcosa y la corriente la arrastró

En Alfafar han aparecido 15 personas fallecidas. Son también 15 los residentes estimados que han perdido la vida. Entre sus víctimas, Mari Luz Ayala, de 61 años, originaria de Cuenca y cuyo rastro se perdió en un concesionario para luego aparecer sin vida. Aurelio Martín, de 67 años, desapareció por la Plaza Vieja del Parque Alcosa cuando salió a dar un paseo y le sorprendió la riada. Otro drama en pareja es el de Florin Costel y Axina Sandu, llegados hace años desde Rumanía, padres de dos hijas, y establecidos junto a los arrozales de l'Albufera. Y otra anciana sola ante la irrupción del agua en una planta baja: Iluminada Ramírez, de 81 años.

En el dañado municipio aún hay que sacar coches de grandes garajes de dos plantas, vaciar el lodo y tratar aguas fecales. También está resultando costoso «mantener los desagües en pleno funcionamiento». En Massanassa siguen llevando coches a una campa de 12.000 metros cuadrados para poder peritarlos, contactar con dueños y decidir qué hacer. Mientras, el ayuntamiento sigue gestionando ayudas y bonificaciones a damnificados. Los técnicos y empresas siguen abordando el mejor modo de reconstruir Alfafar tras un desastre que ha dejado a casi 4.800 vecinos con plantas bajas dañadas.

hallados 56 años Desapareció en Massanassa tras savar a una joven empujada por la riada

En Massanassa se han hallado 12 cuerpos de víctimas. Entre los vecinos fallecidos, un matrimonio engullido por la avenida en la tromba en una vivienda de planta baja. O el doloroso caso de Roberto Grau Gómez, guardia civil retirado que salvó a una joven arrastrada por el agua antes de que se perdiera su rastro. Después apareció sin vida. En este municipio también duele la muerte indirecta de Pascual López, de 51 años, residente en Moixent y fallecido durante los trabajos por recuperar el CEIP Luis Vives.

hallados 5 años El mayor de los dos hermanos de Mas del Jutge. Confirmada su muerte el 13 noviembre 3 años El menor de los dos hermanos de Mas del Jutge. Confirmada su muerte el 13 de noviembre 45 años Originaria de Tarancón, desapareció en Calicanto y apareció muerta el 4 noviembre 72 años Desapareció con un camión de mensajería y se confirmó su muerte el 11 de noviembre

El CID contabiliza 11 personas fallecidas en Torrent. El ayuntamiento cita la pérdida de 10 vecinos. Allí, en la zona de Mas del Jutge, se perdió el rastro de los dos pequeños hermanos Izan y Rubén, de 5 y 3 años, cuya muerte se confirmó dos semanas después. También desaparecieron víctimas como Elvira López, de 45 años, y originaria de Tarancón. O Bassem Zeitoun, de 72 años, y que apareció sin vida por las mismas fechas.

Los barrios del Xenillet, Mas del Jutge, el Molí o El Pantano fueron las zonas más afectadas. Se ha recuperado agua y luz, pero la gran lucha ahora está en las carreteras. Hubo puentes desaparecidos o dañados en tres carreteras y pasarelas peatonales. Se han reabierto tramos provisionales, pero aún se avanza en la reconstrucción definitiva. El pabellón de realojados de El Vedat cerró el miércoles tras reubicar a las familias que han perdido sus casas. Muchas se han declarado en ruina y se buscan soluciones para sus dueños mientras prosigue la reparación de caminos. Critica Torrent una «falta de intervención directa del Ejército en la limpieza de pasos inundables, caminos y garajes, lo que ha dejado al consistorio con gran parte de la carga».

hallados 78 años Se le buscó con carteles hasta ser localizada sin vida el 16 de noviembre en un descampado 57 años Salió de casa para sacar la moto del garaje y resistió en un árbol hasta fallar sus fuerzas

Allí han aparecido 11 personas sin vida. Son 9 los vecinos del pueblo fallecidos en la tragedia. Uno de ellos es José Sanchis. Se encargaba de la comunicación, cultura y fiestas en el ayuntamiento. Falleció en Benetússer, en la calle, según lamentaron fuentes municipales. El pueblo ha perdido Amparo Montés Villar, de 78 años. Se le buscó durante días y fue localizada el sábado 16 de noviembre en un descampado del término municipal. El instituto fue el punto donde se perdió el rastro de Francisco Antonio Murgui, de 57 años, cuya búsqueda se desactivó a principios de noviembre tras ser hallado muerto.

En Sedaví habitan más de 10.000 personas. Consultado al ayuntamiento, «lo más urgente es que lleguen ayudas a la gente y a los comercios». Se ha perdido todo por debajo de los tres metros, hasta el ayuntamiento. «Seguimos retirando escombros y residuos. Estamos intentando reponer alcantarillas porque salieron por los aires por la fuerza del agua», mencionan. Sus cuatro colegios y un instituto ya están en funcionamiento gracias al informe técnico de habitabilidad que gestionó el ayuntamiento. Las calles del pueblo están «todas por rehacer». Sólo funciona la mitad del alumbrado público.

hallados 73 años Otro de los vecinos arrastrados cuya muerte se confirmó a mediados de noviembre Desapareció junto a su mujer Azucena Vidal, fundador del coro rociero de l'Alcora Esposa de Rafael Brisa. El agua sacó al matrimonio de su vivienda 28 años Canterano del Valencia hasta juvenil y jugador del Eldense, Vilamarxant o Paterna 70 años Salió de su casa, se subió a un coche y no regresó 77 años Vivía en la calle Sant Francesc y es otro de los vecinos hallados

Las cifras oficiales de hallazgos hablan de 10 personas localizadas allí sin vida. El Ayuntamiento de Picanya cifra en 12 los vecinos empadronados que han fallecido, con independencia de donde fueron localizados sus cuerpos.

Entre las vidas arrebatadas aquí por la DANA resuena el caso de Rafael Brisa, desaparecido junto a su esposa Azucena y hallado sin vida después. Era muy apreciado en l'Alcora al ser fundador del coro rociero de la localidad castellonense. En Picanya vivía también el joven futbolista José Castillejo, de 28 años, excanterano del Valencia CF y que jugó con clubes como el Eldense o el Vilamarxant. Más dolor en las familias de vecinos como Francisco Moreno, de 77 años, o de Ernesto Fuster, que salió de su casa, se subió a su coche y ya no regresó.

Según el teniente alcalde, Guillem Tortosa, quedan garajes con lodos y coches y enseres de trasteros que retirar. Las tareas se iniciaron el martes, pero «hay que trabajar en unos 30 sótanos pendientes de limpiar y acondicionar». Otra losa son las 150 viviendas muy dañadas que han obligado al realojamiento de vecinos con familiares o en otros recursos residenciales. «Aún tardarán meses esas reparaciones», estima. De los cinco puentes de Paiporta, tres de tráfico rodado y dos peatonales, el letal torrente sólo dejó uno. El Ejército de Tierra está ultimando una pasarela peatonal. Entre los logros, la reapertura de la gran mayoría del pequeño comercio, los supermercados salvo un Consum y los tres colegios y el instituto.

hallados 24 años Era enfermera y bajó junto a su padre a intentar sacar el coche del garaje 61 años Funcionario de la Generalitat y falleció junto a su hija Sara (arriba) al intentar sacar el coche 54 años Extremeño de Campillo de Llerena. Cesó su búsqueda el 7 de noviembre 11 años La arrastró la riada desde un bar donde estaba con su familia 62 años Bajo a ver a su esposa trabajadora de un supermercado y se perdió su rastro 66 años Desapareció en la calle Palleter, se le buscó y luego apareció sin vida 47 años Policía portuario de Castellón. Trató de ayudar a unos vecinos y falleció en un garaje

En Benetússer han sido halladas 10 víctimas mortales. El ayuntamiento estima en una cantidad similar los residentes que han fallecido. Dos de los que allí residían son la joven enfermera Sara Carpio y su padre Miguel Carpio. También dolor inmenso para la familia de Hui, niña de 11 años vinculada al bar Chaos. Perdió la vida cuando la familia intentaba huir de terrorífica avenida de agua. El pueblo vio morir, entre otros, a Eugenio Toledo, conocido como 'Uge', un policía portuario de Castellón que pereció intentando ayudar a vecinos en apuros. O Fernando Páez, de 62 años, que bajó a ver a su esposa en un supermercado y se perdió su rastro.

Según el ayuntamiento, poco a poco se recobra «cierta normalidad». Se han reabierto calles y funciona el centro de salud y el mercado municipal, pero dos tercios del comercio aún no puede funcionar, sigue la limpieza de calles y garajes y aún esperan reabrir los colegios. y centrar todos los esfuerzos en la limpieza de los garajes. «La Generalitat y la Diputación han contratado empresas privadas para los trabajos, pero todavía no han empezado a actuar», apremiaban el martes. «Llevamos dos días de parón y esperamos que no se alargue la situación porque necesitamos urgentemente esta ayuda para poder retirar los vehículos y lodos de los garajes», urgen.

hallados 45 años Viajaba en familia desde Aldaia a Calicanto con su esposa y su hijo de 4 años 4 años Otro de los siete menores de 10 años fallecidos. Iba en coche con sus padres 43 años Mujer de Jorge, con el que viajaba tras recoger a su pequeño Neizan del colegio Viajaba junto a sus dos hijos por la Canaleja cerca de la A3 cuando les sorprendió el agua Otro de los hijos de Emeterio Mora y que fue localizado días después en los rastreos Uno de los hijos de Emeterio Mora, con el que circulaban en coche antes de desaparecer Vivía en la calle El Clot. El agua derribó la puerta de su casa y murió

Son 8 los cuerpos que han sido localizados en Chiva. Resuena allí la terrible pérdida de tres miembros de una misma familia de Calicanto. Jorge Garrido y Raquel Pagán, de 45 y 43 años, viajaban con su hijo de 4 años de regreso a casa cuando el desbordamiento se los llevó por delante. O la de Emeterio Mora y sus dos hijos, Jesús y Javier. Viajaban juntos por la zona de La Canaleja cuando se perdió su rastro. Sus tres rostros en los carteles desaparecidos se difundieron hasta que se confirmó el fatal desenlace. Llora también Chiva por Mari Luz, que vivía en la calle El Clot. La puerta de su casa no pudo contener el agua.

En el municipio, las casas junto al barranco del Poyo parecen escenario de una guerra. Hay decenas de desalojados, algunos acogidos con familiares y 34 viviendas para derribar, incluidas fincas enteras. Los garajes siguen esperando limpieza y retirada de lodo. Hay negocios que han recibido el auxilio de Marina de Empresas, mientras otros comerciantes han decidido no reabrir. Chiva necesita un profundo plan de reconstrucción mientras varias de sus calles céntricas siguen cortadas por seguridad.

fallecidos 72 años Fundador de Luanvi. Uno de los cuatro conocidos empresarios víctimas de la tragedia 76 años Economista y exdirector de EDEM. El último de los cuatro empresarios hallado sin vida 46 años Director del IES 1 de Cheste y coordinador del centro de alto rendimiento deportivo 85 años Fundador de Mas Camarena y compañero de los otros tres empresarios fallecidos 50 años Viajaba con su amigo José Carlos en coche y el agua les sorperndió a pocos kilómetros de su casa 63 años Desapareció junto a su hija cuando iban a Hotel La Carreta y se confirmó la muerte el día 11 74 años Empresario de Cheste y químico. Propietario de las marcas Bosque Verde y Deliplus 24 años Desapareció en la zona, se le buscó y fue localizado días después sin vida 62 años Desapareció junto a la Rambla de Chiva. Se confirmó su muerte el 9 noviembre 63 años Viajaba con su amigo José Vicente en coche y el agua les sorprendió a pocos kilómetros de su casa

En Cheste han aparecido 7 de las víctimas y el ayuntamiento estima en seis los que allí residían. Es en Cheste donde se sitúa la desaparición de los cuatro conocidos empresarios valencianos que después aparecieron sin vida, primero Vicente Tarancón, Miguel Burdeos y José Luis Marín. Después, Antonio Noblejas. Otra persona conocida que nos arrebató la DANA es José Martínez Toral, de 46 años, director del IES 1 de Cheste y coordinador del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. En el pueblo, dos viudas ante tremenda la adversidad, las mujeres de José Carlos Macario y José Vicente Madrid. Viajaban juntos cuando les sorprendió la riada. Es en Cheste donde se pierde la pista de Elisabet Gil, aún desaparecida. Su madre Elvira, con la que viajaba en coche, apareció sin vida.

«Nos quedamos incomunicados, sin luz, internet ni gas y con los accesos al pueblo destrozados…». Así resume el alcalde, José Morell, los estragos del 29 de octubre. Salvo en casas diseminadas, los servicios básicos han vuelto. La telefonía se mantiene con antenas provisionales. La UME ultima el puente sobre la CV-50 que devolverá al municipio el transporte pesado y el paso de autobuses, «crucial para transporte público y suministros». Hay una veintena de vecinos de Cheste realojados por daños en sus casas. Sus colegios han reabierto, pero hay alumnos redistribuidos en uno de ellos por los daños en algunas instalaciones. «Los accesos al circuito están pendientes de reparación y todavía no sabemos cuándo estarán listos», destaca

Quart de Poblet

En esta localidad de l'Horta han aparecido 7 víctimas. No hay residentes fallecidos, según fuentes municipales. Tampoco se han recuperado allí de los daños materiales. El polígono industrial Ciudad Mudeco «todavía presenta desperfectos» por los desbordamientos de los barrancos de La Saleta y El Pozalet. «Algunas empresas se han recuperado y a otras les va a costar más». Cerca hay viviendas arrasadas. Los caminos rurales y campos de cítricos están «intransitables y con lodo», pendientes de adecuar para que los agricultores puedan acceder a sus cosechas. Cerca del parque fluvial del Tuiria, el auditorio está destrozado y hay viviendas con garajes inundados cerca del auditorio. «El puente romano tiene daños en un contrafuerte, no tiene barandillas», mencionan, «y hay daños en casas diseminadas».

hallados 58 años Administrativa. Residía en Valencia, salió de trabajar en La Reva y circulaba en coche con una amiga 32 años Boliviana embarazada de ocho meses. Salía de su trabajo, se subió a un coche y se perdió su rastro

En Ribarroja se han recuperado los cuerpos de 7 víctimas arrastradas por las aguas. Según el ayuntamiento, hay un vecino del pueblo fallecido. Se trata de Rachid, de 45 años, origen marroquí y muy arraigado en el pueblo, donde vivía desde 2006. Pereció cuando fue a pasar la ITV al polígono.

La gran avenida del Poyo causó daños en varias urbanizaciones, en el polígono de La Reva y en la pedanía de l'Oliveral. En Masía de Traver hubo desalojos de familias, pero ya han regresado a sus casas. En la cercana urbanización de Els Pous, hay dos casas completamente inutilizables pegadas al Turia. Ribarroja ha sufrido la rotura de su puente patrimonial histórico y otro sobre la CV-336. Militares llegados desde Zaragoza construyen un puente provisional para conectar el casco urbano con los 3.500 vecinos de la zona norte y «estará finalizado el 11 de diciembre». El daño empresarial allí es enorme, con el 90% de las mercantiles del polígono dañadas: 1.400 naves en 6 millones de metros cuadrados. «Necesitamos más maquinaria para devolver la normalidad al polígono», demanda el ayuntamiento. Urgen una solución para el «problema histórico de inundaciones en el pueblo».

hallados 83 años Murió en su casa anegada por la terrible avenida del río Magro 92 años Una de las víctimas más mayores. Se encontraba en su casa cuando irrumpió la riada 58 años Sufría ataxia e iba en silla de ruedas. Su madre de 93 años no logró arrastrarlo al piso superior

La localidad vivió el infernal desbordamiento del río Magro. Allí han aparecido 6 personas fallecidas y son 6 también los residentes sin vida cifrados por el ayuntamiento. Llora Utiel por Asunción Pérez Osuna, de 92 años. Se hallaba en su casa cuando irrumpió la tromba de agua. Otros nombres que han trascendido en la lista más triste son Enrique Ramos Iranzo. Tenía 58 años, sufría ataxia e iba en silla de ruedas. Su madre de avanzada edad intentó salvarlo, pero no logró trasladarlo al piso superior. Otra vecina, María Sanz Gómez, de 83 años, pereció en su casa anegada.

Ricardo Gabaldón, el alcalde, hace balance: «Hemos limpiado el lodo, todos los restos y vehículos por las calles, las piedras, las cornisas…». Ahora toca «reconstruir la ciudad». Hay un tercio de Utiel anegado por las lluvias y la riada: carreteras y calles aún muy afectadas. Más de 300 viviendas no pueden ser utilizadas por los estragos y los vecinos «están realojados», desgrana.

Aldaia

En el municipio de l'Horta son también 6 las víctimas halladas en su término municipal y, según el ayuntamiento, todas vecinas de la localidad. Dos de los residentes fallecidos son hermanos y perdieron la vida en su hogar. Se suma un vecino atrapado por los desbordamientos cuando circulaba en coche, una mujer mayor atrapada en su casa de planta baja y otros dos vecinos de la población.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, urge «grúas para retirar los vehículos de los garajes subterráneos y, en especial, el fango». La razón es que afecta al foso del ascensor y eso impide que funcione, lo que deja a vecinos mayores confinados en casas. Es una «situación similar a la pandemia», describe. Los vecinos estallan ante la «invisibilidad» del barranco de La Saleta, que lleva «40 años pendiente de un desvío». Hay 35 personas realojadas en centros del área metropolitana como albergues o centros sociales.

hallados 42 años Casado y con dos hijos, murió cuando regresaba del trabajo en Sagunto a casa. hallados 55 años Se perdió su rastro en la calle San Carlos y se confirmó la muerte el 10 noviembre hallados 55 años Joven desaparecida junto a su padre. Su búsqueda se desactivó el 8 noviembre 74 años Británica residente en Pedralba desde hacía una década junto a sus esposo Don 78 años Marido de Terry, con la que se mudó a España atraídos por el sol, según su hija 44 años Buscado por su familia y hallado entre los restos de su casa derruida por las riadas hallados Camionero de origen conquense. Desapareció tras dejar su camión cerca de un barranco hallados 92 años Vivía sóla, tenía movilidad reducida y no pudo subir a la parte alta de una vivienda hallado 42 años Jugador del Club Baloncesto Turis, casado y con dos hijos fallecido 4 años Es el hijo del desaparecido Javier Sánchez Rocafull, también de Sot de Chera hallado 53 años Holandesa. Desapareció entre Puçol y Turís, donde vivía, cuando circulaba en coche fallecido 63 años Administrativa en una fábrica Picanya, puso rumbo a su casa en Silla y pereció en el camino 49 años Desapareció en la zona de Ventamina y se confirmó su muerte el 9 noviembre

Godelleta

Son 4 los levantamientos de víctimas en su término municipal. Pero únicamente un vecino del pueblo ha perdido la vida. Se trata de Jorge Díaz, un hombre de 42 años que, como tantos otros, pereció cuando volvía de trabajar, en un desplazamiento desde Sagunto a su hogar.

Amparo Pardo, la alcaldesa, lamenta la pérdida y resume así la situación en el pueblo: «Urbanizaciones, parajes y campos en plena producción han sufrido daños». Tres familias del pueblo han tenido que ser realojadas por los destrozos en sus hogares. En las últimas semanas han habilitado caminos y construido un paso provisional estable en la Alameda. La limpieza de calles y hogares afectados «continúa diariamente». También el reparto de suministros a personas necesitadas en zonas con difícil acceso. Urgen «maquinaria especializada para acelerar la limpieza». Pardo no puede estimar cuándo volverá la normalidad ante la «magnitud de los daños y complejidad de las reparaciones».

Algemesí

En Algemesí han sido halladas 3 víctimas de la DANA. Sin embargo, son cuatro los vecinos residentes que el ayuntamiento cuantifica entre las víctimas. Tres de ellas son personas, la mayoría de edad avanzada, que se hallaban en plantas bajas, una trampa ante la fuerza de la avenida. El cuarto vecino es un hombre que estaba en tránsito durante el desastre. Conducía un vehículo y acabó en una acequia ya en término de Alzira.

En el municipio de La Ribera siguen los trabajos de limpieza de enseres y vehículos en las calles. «El polvo y fango residual sigue en las calles», lamentan. «Tenemos pocos recursos ante la retirada de coches. Las ayudas estatales aún no han llegado, hemos pedido la autonómica y estamos a la espera…», detalla un portavoz municipal. Sufren, añade, «una urgencia económica para empezar a reconstruir» y muchas familias «se han quedado sin vehículo para ir a trabajar».

Albal

En la localidad de l'Horta son también 3 los cuerpos hallados. Estima el ayuntamiento, por lo que ha trascendido, que son cinco los vecinos de su localidad fallecidos, al margen de dónde se les encontró. Allí, por ejemplo, se perdió el rastro de Felipe Lahoz. Desapareció por la calle San Carlos, se difundieron carteles para su localización y cesó la búsqueda el 10 de noviembre tras confirmarse su hallazgo sin vida. Otra de las personas que siguen desaparecidas es un hombre cuyo rastro se pierde en este término municipal.

Las calles de Albal recobran su aspecto previo muy lentamente. De unas 52 viviendas dañadas, hay 40 vacías. Nadie contestó cuando el ayuntamiento trató de confirmar si estaban habitadas. Se sabe que en 12 los vecinos dicen estar acogidos en casa de familiares o amigos. Siguen los trabajos en edificios municipales dañados. Mientras unos comercios reabren «con mucho esfuerzo», otros «aún tardarán por los grandes desperfectos», según el ayuntamiento. Los tres colegios que se salvaron acogen a los alumnos y profesores de los dos que sí quedaron dañados. Los del instituto aprenden en la Casa de la Cultura y en otro centro. Sigue la «muy compleja» retirada de lodos en garajes con medios municipales o empresas privadas. En los polígonos industriales hay empresas que aún no han podido retomar su actividad. Al menos la red de saneamiento «ya está controlada».

Pedralba

Viajamos hasta Los Serranos. Allí han aparecido 3 de las víctimas mortales, sin embargo son cuatro los residentes que han perdido la vida. Dos de ellos son el matrimonio británico formado por Don y Terry Turner, de 78 y 74 años. Se establecieron en España hace una década. Otro drama es el de Francisco Quesada, de 44 años. Fue su esposa Ruth y otros familiares los que lo hallaron sin vida entre los escombros de su casa derrumbada. Dolor e incertidumbre persisten para la familia de Susana Vicent, de 30 años. A ella y a su padre, José Javier, les arrastró la fuerza del agua. A la hija la encontraron una semana después pero el padre sigue entre los desaparecidos.

Andoni León es el alcalde. «Gracias a nuestras vecinas y vecinos y a los miles de voluntarios que llegaron, en cinco días las casas quedaron vaciadas de todo lo que el agua había dejado inservible», ensalza. Pero la reconstrucción persiste.

«La necesidad principal es rehacer la nueva red de agua para que todas las casas tengan potable». Mientras, suministran agua embotellada para el consumo. Medio pueblo que tiene luz gracias a generadores. Aún pasarán «meses» para recuperar agua y luz. «Con nuestro humilde presupuesto municipal no podemos afrontar tanto destrozos en carreteras, puentes, caminos…» A León le duele «en el alma» tanta devastación en pleno esplendor del parque natural del Turia.

Sot de Chera

En Sot de Chera hubo un solo hallazgo. Y muy doloroso. Fue el del pequeño Javier, de 4 años, al que se perdió el rastro junto a su padre para luego aparecer sin vida. Aún no ha confirmado el ayuntamiento si el progenitor, Javier Sánchez Rocafull, es uno de los últimos cuerpos recuperado hace pocos días.

Tomás Cervera, alcalde, resume así la situación actual, «Lo básico lo tenemos ya asegurado. Pero faltan análisis para poder volver a consumir agua del grifo, pues seguimos con botellas». Hay en Sot de Chera 150 casas dañadas y tres familias realojadas con parientes o amigos, entre ellos Susana Vidal, la madre del niño fallecido y esposa del desaparecido. Además, «falta construir el puente que conecta los dos núcleos separados por el río Sot». Y por rehacer «queda todo. Viales, casas, campos, acequias…».

l'Alcùdia

La lista de municipios afectados por la tragedia, sea por hallazgo, desaparición o vecindad de víctimas, sigue en este municipio de La Ribera. Allí, con 2 hallazgos contabilizados, murieron una mujer de 52 años y su madre, ambas en casa entre muebles que se vinieron abajo. En este término desapareció un hombre, José Herráiz, camionero de origen conquense que al parecer se apeó de su vehículo cerca de un barranco. Más tarde se confirmó la peor noticia. Estaba también entre las víctimas.

Silla

En Silla ha aparecido 1 persona sin vida. Y de allí es vecina Milagro Martínez Martínez, como publicó El País. Trabajaba como administrativa en una fábrica de Picanya. Cuando puso rumbo a Silla le sorprendió la riada. Al parecer, se refugió en el capó del coche. Después fue localizada sin vida.

Buñol

Una víctima ha sido localizada en el municipio. Fue allí donde se sitúa la desaparición Jorge Díaz Mullor, de 42 años, jugador del Club Baloncesto Turis, casado y con dos hijos. Conducía un coche cerca de la A-3 cuando su familia perdió el contacto. Después apareció sin vida.

Guadassuar

Guadassuar, donde han aparecido 2 personas sin vida, llora la muerte de una de sus vecinas. Es Teresa, una anciana de 92 años que tenía movilidad reducida y no pudo subir a la parte alta de una vivienda.

Turís

En Turís no se han recuperado cuerpos, pero allí vivía otra de las personas fallecidas. Es Silvanna Lochi, una mujer holandesa de 53 años que desapareció entre Puçol y Turís, cuando circulaba en coche.

Montserrat

Es otro municipio donde no ha habido hallazgos. Pero allí echan de menos a un vecino aún desaparecido. Se trata de Francisco Ruiz Martínez, un hombre de 64 años cuyo rastro se pierde cerca de un supermercado.

Siete Aguas

Otro de los pueblos sin hallazgos en su término municipal, pero escenario de la desaparición de una persona que luego apareció sin vida. Es Sergio Llorens Navarro. Se perdió su rastro en Ventamina, se le buscó varios días y se confirmó su muerte el 9 de noviembre.

Otros

En Alzira apareció otro de los cuerpos. Pero no hay víctimas entre sus vecinos. En Alaquás se recuperó otra persona sin vida, al igual que en Loriguilla y Sueca.