La familia de una joven valenciana en coma en Tailandia pide ayuda para traerla a España

La familia de Ángela Agudo necesita 250.000 euros para traerla desde Tailandia en un avión medicalizado. La joven, vecina de Godelleta, sufrió un accidente de moto en Tailandia el pasado 6 de octubre y desde entonces se encuentra ingresada en el país asiático con una fuerte lesión en la cabeza. Ángela, de 24 años de edad, está en el Bangkok Hospital, junto a sus padres, que viajaron a Tailandia tras el accidente. Su estado es crítico, por lo que la hoja de ruta pasa por traerla a España para poder seguir su tratamiento. Los gastos de hospital representan 5.000 euros diarios. La cuenta para poder colaborar para traer esa valenciana a España es la siguiente: ES87 2100 7399 6402 0011 6389.

Ángela viajó a Tailandia con su novio Luis y llevaban ya más de una semana en el país cuando se produjo el fatídico accidente. Ambos iban en una moto de alquiler por la isla de Ko Tao, después de que hubiera llovido intensamente. La moto resbaló en el pavimento mojado y los dos salieron despedidos. La peor parte se la llevó la chica, que se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, se fracturó el cráneo y de inmediato quedó inconsciente. Él, asturiano pero residente en Valencia, sufrió una fractura en la muñeca, contusiones y abrasiones por el asfalto. Intentó socorrerla y pedir ayuda para que la llevaran a un hospital. Ambos, al parecer, llevaban un pequeño casco, que resultó insuficiente.

La chica fue trasladada en ambulancia a un pequeño hospital de la isla. «Pero allí no tenían medios para intervenirla, así que se la llevaron a Ko Samui en una lancha rápida», señala su hermano Diego a LAS PROVINCIAS tras volver de Tailandia. «En el hospital de Ko Samui la operaron de urgencia y al día siguiente del accidente pudimos ir mis padres y yo a estar con ella, tras encontrar un vuelo rápido vía Doha», indica. Él ya ha regresado a Valencia pero los padres continúan allí, mientras Ángela sigue inconsciente.

La familia tomó la decisión esta pasada semana de que la trasladasen a otro hospital más grande y con más medios, el Bangkok Hospital, que cuenta con un equipo de neurocirujanos reputado en el país. «La examinaron, y el neurocirujano nos dijo que el cerebro estaba inflamado y estaba presionando el cráneo, así que tenía que volver a operarla para liberar esa presión. Después de operarla ella sigue en estado grave, el cerebro continúa inflamado, pero con una cierta mejoría, y diariamente le hacen pruebas«, explica Diego, que tiene la esperanza de que en un par de semanas su hermana pueda estar ya en Valencia.

La joven en ningún momento ha estado consciente, y se mantiene con respiración asistida en el hospital. La familia ha pedido ayuda a la Embajada española, «que están gestionando cosas, nos atienden al teléfono pero no dicen nada en concreto, sólo que están en contacto con España y poco más. Nosotros pedimos que la traigan a España, porque aquí los gastos de hospital no los tendremos, estará en casa y puede recuperarse», apunta el hermano de la chica.

Por el momento su estado no permite un traslado inminente a España, pese a que consiguieran reunir los 250.000 euros necesarios, y habría que esperar a que los neurocirujanos consideraran oportuno que Ángela estuviera en condiciones de soportar un vuelo tan largo en un avión medicalizado, ya que necesita respiración asistida. «Lo que nos han dicho es que con su evolución no hay una previsión concreta de los días que tiene que estar allí, pero que muy pronto podría volver porque no habría tanto riesgo», dice Diego.

La familia ya está recibiendo aportaciones económicas en el número de cuenta y esperan que ahora, ante la difusión en los medios de comunicación, el ayuntamiento y demás instituciones, puedan contar con una considerable ayuda. Diego define a Ángela como «una chica alegre, le encanta viajar, aprender idiomas, culturas y conocer nuevos sitios» y estaba estudiando una oposición para ser tramitadora procesal en los juzgados. Iban a volver a Valencia dos días después del accidente, ya que tenían los billetes de regreso, pero por el momento tendrán que esperar.

El gasto diario ronda los 5.000 euros. Ángela disponía de un seguro de viaje cuya cantidad ya se está agotando, por lo que los familiares y amigos han iniciado una campaña para tratar de recaudar el dinero suficiente con el fin de poder traer de vuelta a esta joven valenciana.

La familia de Ángela se ha puesto en contacto con Adrián, el valenciano que el pasado mes de mayo fue ingresado en coma en un hospital de Cancún después de sufrir un ahogamiento en un hotel durante su luna de miel. Al final, tras recuperarse y ser dado de alto, no precisó un avión medicalizado. También han estado en contacto con Álex, un vasco que tuvo que llegar a España desde Bangkok -la misma ciudad en la que se encuentra Ángela- en una aeronave medicalizada tras sufrir una pancreatitis. La familia de Ángela espera que su hermana mejore en los próximos días y pueda volver pronto a Valencia.