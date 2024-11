Explicación visual | Cómo el nuevo cauce del Turia fue salvavidas para unos y castigo para otros

Patricia Cabezuelo Valencia Domingo, 10 de noviembre 2024, 17:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Con un primer vistazo a los mapas de zonas afectadas por las inundaciones salta a la vista que el Plan Sur ha funcionado. Su primer objetivo, canalizar una crecida imprevista del caudal del Turia para que no se viera afectada la ciudad, se ha cumplido. Aunque cabe puntualizar que los dos mil metros cúbicos por segundo que se registraron hubieran cabido en el lecho inicial del Turia que tenía una capacidad de 2.300 m3/seg. Un poco justo pero hubieran cabido. Algo que quizá no suceda en futuros episodios más graves. Lo importante es que el nuevo cauce ha impedido que el agua avance hacia Valencia y esto ha puesto a salvo a casi ochocientos mil vecinos. Sin embargo, al mismo tiempo esta solución ha supuesto una barrera que ha empeorado la situación de las pedanías del sur y de las poblaciones de l'Horta Sud. Cabe pues realizar un análisis más detenido de esta infraestructura.

El porqué del Plan

Valencia ha sufrido el azote de las inundaciones desde tiempos inmemoriales. Los estudios geográficos del subsuelo del casco antiguo de la ciudad muestran huellas de inundaciones ya en las épocas romana y musulmana. El problema viene de lejos.

Esta circunstancia se fue repitiendo a lo largo de los siglos hasta llegar a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las crecidas tuvieron mayor incidencia en la ciudad debido al propio crecimiento urbano, la ausencia de murallas y la progresiva invasión del lecho, tal y como señala el doctor en Geografía y especialista en inundaciones, Iván Portugués en su tesis: 'La metamorfosis del río Turia en València'. Así, en un lapso aproximado de 35 años se presentaron siete avenidas de cierta entidad en la estación que mide el aforo del río Turia.

El 13 de octubre de 1957 la historia se repitió de nuevo y la tragedia golpeó a los valencianos. Las cifras oficiales hablaron de 81 fallecidos aunque la cifra real pudo ser mayor; los daños económicos fueron inmensos y el patrimonio cultural y artístico de la ciudad también sufrió las acometidas del agua.

Imagen de la crecida del Turia en 1957. EFE

Meses después de la riada las ayudas prometidas por Franco tardaban en llegar por lo que Tomás Trénor Azcárraga, alcalde de Valencia, se enfrentó al gobierno. Fue destituido pero logró su objetivo ya que se agilizó la ayuda y comenzó el proyecto que se ha acabó conociendo como el Plan Sur. Algo similar le ocurrió al director del diario Las Provincias Martín Domínguez al sumarse a la denuncia pública en su artículo '¿Palabras?' donde defendió la postura crítica del alcalde por lo que no obtuvo el visto bueno de los censores que además exigieron su dimisión. Sin embargo, la presión pública permitió que por fin comenzasen las obras.

Las posibles soluciones

Desde la última gran inundación, los estudios del equipo técnico, liderado por el jefe provincial de Carreteras, Claudio Gómez Perretta, y el arquitecto madrileño, Fernando Martínez García-Ordóñez, advirtieron de serios problemas en la ciudad. No sólo eran una cuestión de defensa hidráulica, la red de comunicaciones necesitaba una reordenación: la actividad portuaria era muy elevada con un alto trasiego en las carreteras y las líneas ferroviarias atravesaban la ciudad con un total de 236 pasos a nivel, tal y como señala el profesor Portugués en su estudio.

Se concluyó que era necesaria una gran reorganización urbanística que incluyera el reordenamiento en torno al cauce natural o la construcción de un nuevo canal para el Turia alejado del casco urbano. Para ello, García Labrandero, ingeniero encargado de la zona que comprendía la cuenca del Turia aguas abajo del pantano de Benagéber de la Confederación Hidrográfica del Júcar, elaboró el 'Anteproyecto de defensa' que comprendía tres posibles soluciones:

El 22 de julio de 1958 fue aprobada en Consejo de Ministros la Solución Sur que implicaba la desviación del cauce, la construcción del pantano de Vilamarxant y el dragado del encauzamiento urbano del Turia. La laminación de avenidas, del pantano de Vilamarxant, iba a ser decisiva y aunque se proyectó inicialmente no se llevó a cabo.

Las obras de desvío del Turia marcaron un hito histórico en la ciudad. La envergadura del proyecto incluía diversos puntos que había que valorar como modernizar la red de comunicaciones y facilitar el desarrollo futuro del puerto. Los puntos claves no estaban exentos de problemas:

El diseño del nuevo cauce fue el mayor desafío ya que sólo se había decidido su longitud, la anchura, la posición del azud único de derivación de riegos y la capacidad hidráulica total. No se conocían las pendientes más adecuadas, si el revestimiento debía ser de hormigón o de escolleras y un sinfín de detalles técnicos. Por ello se hicieron pruebas en modelos reducidos en el Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid y en el Sogreah (Societé Grenobloise d'Etudes d'Applications Hydrauliques), con una maqueta que reproducía 4 km de cauce y la desembocadura a escala 1:100.

Ampliar Modelo reducido del nuevo cauce del Turia en las instalaciones de Sogreah. ACHJ-Sitjar.

Tras las pruebas hidráulicas se decidieron las características definitivas de cada tramo del canal y por fin comenzaron las obras.

Las obras

Las obras del nuevo cauce supusieron un hito para la ciudad. De hecho, la primera fábrica de hormigón que se instaló fue precisamente para cubrir la demanda de esta infraestructura hidráulica, a lo que hay que sumar la llegada de maquinaria pesada moderna al puerto.

Al cabo de dos años, con el Plan de Aceleración, se fueron completando otro tipo de obras como la puesta en servicio de la nueva red de riegos y de las servidumbres de agua potable y teléfonos, la culminación de los puentes de Quart, El Saler, el llamado de Silla y el de los ferrocarriles a Llíria y La Encina. Para ello se destinaron 30 millones de pesetas.

Ampliar Las obras en distintos momentos. Trabajos Aéreos de Levante (fondo CHJ)

En 1972 tras catorce proyectos reformados finalizaron la mayoría de obras previstas por la Solución Sur. La excepción fueron los colectores y el olvidado pantano de Vilamarxant. La fecha histórica se presentó el 14 de junio de aquel año, cuando llovió intensamente sobre la provincia y el Turia protagonizó una pequeña avenida. El ingeniero de la CHJ al cargo, Salvador Aznar, puso en funcionamiento el nuevo cauce y el Turia, de forma inédita, desembocó en el mar por el trazado artificial.

Esta es la comparativa del cambio fisionómico de Valencia con y sin la Solución Sur.

2023 1956

Coste y financiación

Cabe destacar que el presupuesto inicial de la Solución Sur, que ascendía a 2.000 millones de pesetas experimentó un incremento con la aparición de las diversas reformas que sufrió proyecto. Según el ingeniero José Soler, ingeniero de la CHJ entrevistado por el geógrafo y experto en inundaciones, Iván Portugués, el montante total de la obra se calcula en 7.000 millones de pesetas.

El coste de las obras civiles se dividió entre las distintas administraciones del siguiente modo:

Un detalle que ha quedado en el imaginario colectivo es que las expropiaciones se pagaron con unos sellos espaciales emitidos por el ayuntamiento. La realidad es que el consistorio dispuso de un adelanto reintegrable de 320 millones de pesetas, aprobado por el consejo de ministros; dispuso impuestos especiales, recargos en contribución, sobre hostelería, teléfonos y telégrafos. El famoso sello sólo supuso un 14% de las aportaciones.

Ampliar

Una solución contestada desde el principio

El Plan Sur fue resultado de una decisión abordada por una Comisión Técnica compuesta por un ministro de Economía Nacional, ocho directores generales y las principales autoridades de Valencia pero no hubo protagonismo cívico. Las decisiones no tuvieron en consideración el factor ambiental y socio-cultural y de hecho, se alzaron voces contra lo que supondría una degradación de l'Horta Sud, una división del territorio y un crecimiento poco saludable de las poblaciones suburbanas; además de una nula preocupación ecológica por la transformación de un espacio tradicionalmente agrícola. Unas voces, acalladas por el aparato censor del estado.

La Solución Sur afectó a un total de 740 expropiados pero la oposición más firme provenía de las comunidades de regantes, los propietarios de tierras hortícolas y los ayuntamientos cuyos términos se veían seriamente afectados, Mislata y Quart de Poblet.

La situación hoy

Analizar la idoneidad de la Solución Sur en estos momentos es complicado porque inevitablemente lo hacemos desde una perspectiva actual. Paisajísticamente hablando es innegable que ha supuesto una fragmentación de la huerta, de algunos municipios y que aunque, fue diseñada como una infraestructura periurbana, a las afueras, el crecimiento urbanístico y de las vías de comunicación le ha otorgado un carácter metropolitano. Pero aparte de estas consideraciones es innegable que el Plan Sur ha tenido consecuencias en el comportamiento natural de sistemas y barrancos, tal y como hemos visto con las inundaciones de la semana pasada.

Ampliar A la izquierda, el barrio de la Torre y a la derecha, San Marcelino. CHJ

El catedrático Félix Francés, director del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente explica: «Cualquier infraestructura lineal influye en el comportamiento natural. Las carreteras, autovías, líneas de metro y ferrocarril. Todas. El nuevo cauce ha hecho efecto barrera.»

En la misma línea se manifiesta el doctor Iván Portugués que es especialista en 'fenómenos extremos hidrometeorológicos': «Lo que ha hecho el Plan Sur es contener todos los sistemas que vertían al sur de la ciudad y los ha redirigido hacia mar. Ha impedido que avancen hacia la ciudad y la ha puesto a salvo pero ha expuesto a toda la comarca de l'Horta Sud y todas las pedanías del sur de la ciudad.»

Visto el comportamiento de las aguas en este episodio, se puede concluir que «el canal salva a la zona más al norte del canal pero condena a las zonas que quedan al sur del canal«, asevera el doctor Portugúes. Esto se debe al efecto barrera.

Y si toda infraestructura lineal supone una barrera, un supuesto básico de ingeniería civil, se abren otros interrogantes. El catedrático Félix Francés apunta: «Habría que plantearse la situación y estudiar otros puntos. Por ejemplo, la permeabilzación de la Pista de Silla que se hizo para proteger una zona agrícola. También ha actuado de barrera, al menos parcialmente, y cabe estudiar si es mejor incrementar la peligrosidad en zona de huerta y rebajarla en otras zonas».

8 de noviembre 29 de octubre

Las aguas vuelven a su cauce y queda mucho por hacer. Prima la reconstrucción civil y la vuelta a la normalidad pero también se deben reclamar estudios y análisis profundos para que este nivel de destrucción no vuelva a repetirse. No vale con volver a construir lo que se ha destruido si no que debemos reclamar mejoras para que cuando se vuelven a repetir fenómenos de lluvia torrencial como el de la pasada DANA, y se repetirán porque vivimos en una tierra abocada a ellos, los daños sean lo menos lesivos posible.

Documentación Información elaborada a partir de la tesis 'La metamorfosis del río Turia en Valencia' del doctor Iván Portugúes, profesor de Geografía en la Universitat de València y especialista en fenómenos extremos hidrometeorológicos; el estudio 'Río y ciudad: el caso de Valencia', de la doctora en Geografía Pilar Carmona y el doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Joan Olmos; y entrevistas a Félix Francés Gracía, Catedrático en Ingeniería Hidráulica de la UPV e investigador del Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y a Iván Portugúes Mollá.

