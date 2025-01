Estudiantes canarios lanzan un documental sobre los informadores del volcán de La Palma 'On the Record: Crónicas de ceniza y lava' se estrenará finalmente el día 23 de enero | El temporal del pasado 16 de diciembre obligó a posponer la primera proyección pública

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de enero 2025, 11:48 Comenta Compartir

'On the Record: Crónicas de ceniza y lava' verá la luz, al fin, el próximo 23 de enero, a las 10.10 horas, en la Casa de la Cultura Braulio Martín de Hernández del municipio palmero de El Paso. Un documental producido por escolares para «dar voz a los héroes de la información en La Palma» y que debió ver la luz el pasado 16 de diciembre, cuando un temporal afectó a buena parte del archipiélago, según informa el Gobierno de Canarias.

El largometraje ha sido producido como proyecto didáctico por estudiantes del Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) César Manrique, en Santa Cruz de Tenerife, y pretende rendir homenaje a periodistas, reporteros y operadores de cámara, muchos de ellos palmeros, que, en 2021, informaron de la erupción,

Entre sus objetivos, detalla el gobierno canario, se encuentra fomentar la empatía y la solidaridad en la comunidad educativa y general; visibilizar las emociones experimentadas por los comunicadores durante la cobertura de la erupción; destacar el valor de la inteligencia emocional y la gestión de sentimientos en situaciones de crisis; dar a conocer la historia de la erupción del Tajogaite y su impacto en la vida de los afectados y despertar vocaciones profesionales en el ámbito audiovisual y periodístico.

La cinta, de unos sesenta minutos de duración y que se ha grabado en La Palma y Tenerife a lo largo de tres años, está dirigida y guionizada por la también profesora de Formación Profesional Teresa Bricio, mientras que el operador de cámara Bernardo Rodríguez asumió la dirección de fotografía (ambos están personalmente vinculados al CIFP César Manrique).

Todo sobre el proyecto

Según sus artífices, «este proyecto educativo y audiovisual, producido íntegramente por alumnado de los ciclos de Realización y Producción de Audiovisuales, ofrece una mirada profunda y humana al desafío emocional que enfrentaron los profesionales de los medios, quienes debieron elegir entre su vocación informativa y sus responsabilidades personales en un momento crítico».

Entre sus protagonistas, el fotógrafo colaborador de National Geographic Saúl Santos; los operadores de cámara Braulio Carmona y Carmen Waló y los redactores Magaly Cáceres y Antonio Hernández, todos ellos de Televisión Canaria; o los también periodistas Javier Rodríguez y Eric Pestano, de la Cadena Ser en Canarias, que comparten sus vivencias y emociones de aquellos 85 días de erupción.

Sin embargo, On the Record no solo documenta un fenómeno natural que ha marcado un antes y un después para La Palma y sus habitantes, sino que pretende convertirse en una herramienta educativa con la que «fomentar la empatía, la gestión emocional y la solidaridad en las aulas», así como «mantener viva la memoria de esta tragedia y apoyar la recuperación económica y turística» de la isla.

Para poder filmarlo, los estudiantes del César Manrique gozaron de acceso exclusivo a la zona de exclusión, así que el documental constituye, además, un testimonio visual único, con imágenes inéditas que muestran los últimos momentos de actividad del Tajogaite.

Por último, On the Record: Crónicas de ceniza y lava es una obra sin ánimo de lucro, que se proyectará en centros educativos y eventos sociales de las islas. Para su terminación, ha contado con una ayuda económica de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Educación, con la que ha podido costearse tanto la banda sonora como la postproducción, a cargo, éstas sí, de los profesionales Sara López y Julio García González, respectivamente.

Además, el proyecto buscará financiación extra para su distribución en festivales, y Televisión Canaria ha mostrado interés en emitirlo durante la semana del Día de Canarias, lo que reforzará su impacto cultural y social, así como la proyección regional, nacional e internacional de La Palma.

El proyecto también ha contado con la colaboración de entidades públicas y privadas, como los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y El Paso, el Cabildo de La Palma, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) o el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), entre otras.

Temas

Documental