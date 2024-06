España sobre ruedas: el renacer de las autocaravanas

Lidia Carvajal y Almudena Santos Gráficos Miércoles, 26 de junio 2024, 23:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El sector del 'caravaning', es decir, de los viajes con la casa a cuestas, lleva en funcionamiento desde hace medio siglo aproximadamente. No obstante, es una forma de turismo que en España comenzó a popularizarse hace pocos años. Antes de la pandemia, las ventas y alquileres de este tipo de vehículos eran «sostenidos», aunque con el estallido de la covid-19 se multiplicaron. El miedo a los contagios y al contacto social propiciaron que fuera visto como una manera de disfrutar las vacaciones de una manera segura.

Sin embargo, las empresas dedicadas a este mundo no lograron mantener esa tendencia de crecimiento debido a la crisis de los microchips. La carencia de este tipo de circuitos integrados provocó que no fuese posible atender a una demanda que no hacía más que incrementarse, algo que llevó a que los precios se elevasen notablemente. Actualmente es difícil encontrar autocaravanas que cuesten menos de 70.000 euros.

Los últimos acontecimientos mundiales- la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis industrial- han provocado que los precios, no solo en España, se hayan visto disparados. Todos estos sucesos no solo han supuesto una subida en la cesta de la compra. Es una situación que también arrolló al sector de las caravanas. En tan solo dos años, el coste de estos vehículos se ha incrementado un 19%. Un porcentaje similar al que ha azotado a los coches- que han sufrido un incremento del 15%.

No obstante, José Manuel Jurado, presidente de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), explica que «la depreciación de las caravanas es mucho menor que la de un turismo porque no son transportes que suelan utilizarse en en el día a día». «Lo que es la parte donde está la cocina y las camas prácticamente no sufre daños a pesar del paso de los años», continúa. Es decir, aunque el coste de este tipo de vehículos sea mayor- 70.000 euros frente a los 22.000 de un coche-, la duración también es mayor.

Diferencias de vehículos de 'caravaning'

Autocaravana Camper Caravana Autocaravana Camper Caravana Autocaravana Camper Caravana hasta 7 hasta 5 hasta 6 hasta 7 hasta 5 hasta 6 hasta hasta 5 7 hasta 6 B B96 B+E B B B96 B+E B B96 B+E B B B96 B+E B B B96 B+E B B96 B+E Si pesa <3.500kg Si pesa >3.500kg Convencional 120 90 90 80 Autopista Si pesa <3.500kg Si pesa >3.500kg 90 80 120 90 90 80 Si pesa <3.500kg Si pesa >3.500kg 120 90 90 80 Autopista Convencional Si pesa <3.500kg Si pesa >3.500kg 90 80 120 90 90 80 Si pesa <3.500kg Si pesa >3.500kg Si pesa <3.500kg Si pesa >3.500kg 120 90 90 80 120 90 90 80 Autopista Convencional 90 80 9-12 litros 7,4-8,5 litros añadir 2,5-4,5 litros al consumo habitual del coche 9-12 litros 7,4-8,5 litros añadir 2,5-4,5 litros al consumo habitual del coche 9-12 litros 7,4-8,5 litros añadir 2,5-4,5 litros al consumo habitual del coche Una de las diferencias más visibles es que las caravanas son un remolque que va enganchado a un coche, las autocaravanas son un «todo en uno» y la camper tiene aspecto de furgoneta, pero en su interior contiene todos los elementos de una vivienda. Plazas Las autocaravanas son los vehículos que cuentan con mayor espacio, puesto que tiene hasta siete asientos. En el caso de las camper, esta cifra se reduce hasta las 5 y en el de las caravanas, el espacio es para seis personas. No obstante, en esta última no puede ir ninguna persona en su interior mientras esté en marcha, sino que tienen que viajar dentro del coche que la remolca. Equipamiento Las autocaravanas y las caravanas vienen diseñadas de fábrica con camas, comedor, almacenaje, baño, cocina… Algunos modelos de camper- las más pequeñas-, por el contrario, no incluyen baño y ducha. Respecto a estos últimos, existe la posibilidad de personalizarlo, es decir, de 'camperizarlo'. Sin embargo es un proceso largo y costoso debido a que su legalización requiere de la homologación de alguna empresa. Permiso de conducción Para poder conducir una autocaravana que supere los 3.500 kg de MMA es necesario un permiso especial. En el caso de las campers, como no superan ese peso, cualquier persona que cuente con un permiso B puede ir al volante. Las caravanas, por el contrario, requieren, además del carnet de conducir, un permiso especial si pesa menos de 750 kg y, al sumar el peso del vehículo, el resultado es inferior a 4.250 kg; o si la caravana pesa más de 750 kg pero, al sumar el peso del vehículo, el resultado no supera los 3.500 kg. Conducción Tanto las caravanas como las autocaravanas son complicadas de conducir por su gran volumen. Las maniobras y el estacionamiento son dos de los aspectos que más dificultan su pilotaje. Por el contrario, las campers, al tener menor tamaño, son más aerodinámicas, lo que facilita su manejo. Velocidad máxima Una de las ventajas de las autocaravanas es que, si está homologada, su velocidad máxima es la misma que la de un turismo. Un ritmo que desciende tanto en las camper, que no pueden superar los 100 kilómetros por hora; y las caravanas, cuyo ritmo más elevado permitido es de 90 km/ h en autopistas o de 80 km/h en carreteras convencionales. Combustible El vehículo que más combustible gasta es la autocaravana, que necesita entre 9 y 12 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Le sigue la camper, que requiere de entre 7,4 y 8,5 litros por cada 100 kilómetros recorrido. En último lugar se sitúa la caravana, que implica sumar al consumo habitual de un turismo entre 2,5 y 4,5 litros por cada 100 kilómetros. AUX STEP FOR JS

Nuevas frente a segunda mano

Desde hace cinco años, las ventas en España de nuevos vehículos 'caravaning' han ido descendiendo. Las diferentes crisis a las que ha tenido que hacer frente la sociedad es uno de los motivos que explica esta tendencia a la baja. También el incremento de precio que se ha registrado, sobre todo desde que comenzó la guerra en Ucrania, también ha motivado que menos personas opten por estrenar este tipo de transportes. Pero, como señala Jurado, no es un reflejo del gusto por este tipo de turismo. «Venimos de tres temporadas consecutivas arrastrando pérdidas, pero también es verdad que el interés en el país por el sector sigue al alza año tras año», señala. Algo que puede constatarse a través de la venta de caravanas, campers y autocaravanas que se han vendido en el mercado de segunda mano.

Por comunidades, los territorios en los que más matrículas se produjeron tanto en 2022 como en 2023, son Cataluña, Madrid y Andalucía. En el lado contrario de la lista, se sitúan regiones como Cantabria, Extremadura y La Rioja. Es reseñable los datos tanto en Ceuta como en Melilla, donde se han duplicado la venta de este tipo de vehículos. No obstante, estos datos son mucho más bajos respecto a los registrados en otras zonas de España.

Como contraste, en lo que respecta a los vehículos de 2ª mano, la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning ha registrado un ligero ascenso. Así, en 2021, se vendieron casi 24.000. Una cantidad que superó las 24.630 un año después y que en 2023 alcanzó las 25.398.

A todo ello habría que sumar el alquiler de este tipo de vehículos. «Comprar una autocaravana, por ejemplo, es algo que solo haces si lo tienes muy claro», comenta José Manuel Jurado. Es decir, una vez que la persona ya conoce el mundo del camping y de vivir en un espacio pequeño.

«El alquiler es una opción que elige mucha gente para probar la experiencia», señala el presidente de Aseicar. También aquellos que no cuentan con muchos días de vacaciones y que, por tanto, no les saldría rentable asumir el gasto de una autocaravana. «Si tienes 15 días para irte, es más lógico alquilarla que comprarla, porque ¿para qué vas a querer una que esté parada todo el año?», añade. Pero en el caso de las personas con más tiempo libre disponible y que ya están seguras de que este tipo de ocio es su favorito, la opción más recurrida es la de comprar una autocaravana de segunda mano.

Precio medio Autocaravana nueva 70 mil Autocaravana 2ª mano (10 años de antigüedad) 25/35 mil Precio medio Autocaravana nueva 70 mil Autocaravana 2ª mano (10 años de antigüedad) 25/35 mil Precio medio Autocaravana nueva 70 mil Autocaravana 2ª mano (10 años de antigüedad) 25/35 mil Precio medio Autocaravana nueva 70 mil Autocaravana 2ª mano (10 años de antigüedad) 25/35 mil

El perfil que más hace uso de este tipo de turismo es el de los jóvenes. Es una forma de viajar que les da más «libertad e independencia» y que no requiere tanta organización. Por ejemplo, si quieres ir hasta París por carretera, pero haciendo noche en un hotel de la capital francesa, por mucho que encuentres un lugar bonito, no podrás cambiar tus planes- ya hay una reserva y su pago correspondiente hecho. Sin embargo, si lo haces en autocaravana, sí podrías optar por parar a dormir en algún pueblo o entorno que te ha llamado la atención, puesto que no habría ninguna habitación esperándote. Esta flexibilidad es uno de los grandes atractivos por el que cada vez más personas deciden viajar así.

¿Viajar en coche o autocaravana?

Imaginemos que de las vacaciones queremos aprovechar una semana para ir a Mallorca, pero no tenemos claro si saldría más económico hacerlo en coche o en autocaravana. La gasolina para ir desde Madrid hasta Valencia en un turismo costaría aproximadamente 43 euros, 86 contando el trayecto de vuelta. En el caso de la autocaravana, el precio se situaría en 382 euros- 764 euros teniendo en cuenta el camino de regreso. Una vez llegados a la ciudad, habría que coger un ferry para llegar a la isla cuyo billete es de 113,48 euros (solo la ida) si el viajero va en coche y de 74 euros si es en autocaravana.

Una vez llegados a la isla, el coste de una habitación de hotel, para una persona, sería de 152,7 euros al día, aproximadamente. Si esta cantidad la multiplicamos por los siete días que duraría el viaje, el precio ascendería hasta los 1069 euros. En caso de dormir en la autocaravana, habría que pagar 5 euros por noche. Es decir, 35 euros en total.

Con todos estos datos, el precio total de viajar en coche sería de algo más de 1.380,76 euros, frente a los 947,4 de hacerlo en autocaravana.

Áreas de estacionamiento 1.300 en España 5.000 en Alemania 6.000 en Francia Fuente: ASEICAR Áreas de estacionamiento 1.300 en España 5.000 en Alemania 6.000 en Francia Fuente: ASEICAR Áreas de estacionamiento 1.300 en España 5.000 en Alemania 6.000 en Francia Fuente: ASEICAR Áreas de estacionamiento 1.300 5.000 en España en Alemania 6.000 en Francia Fuente: ASEICAR

Aunque España es un país en el que está en continuo crecimiento el gusto por los viajes en autocaravana, el equipamiento para estacionar todavía es precario en comparación con otros países europeos, en los que la historia de este tipo de turismo es más extensa. Las 1.300 áreas dedicadas a este tipo de vehículos son un bajo porcentaje respecto a las que tienen otros territorios como las 5.000 de Alemania o las 6.000 de Francia, según contabilizan desde Aseicar. Una carencia que se hace más notable en zonas de costa en verano, donde además de los nacionales también hay que contar con los extranjeros que optan por recorrer el litoral de la península.

Aunque el número de espacios habilitados específicamente para caravanas ha ido aumentando en España, sobre todo a raíz de la pandemia, donde la gente apostaba por un turismo seguro por miedo al contagio, todavía hay algunos ayuntamientos que se muestran reticentes a este tipo de viajeros. «Piensan que con el modo tradicional ya está cubierto el cupo y están desperdiciando los ingresos que pueden llevar las personas que utilizan estos vehículos», comenta Jurado. No obstante, cada vez son menos las administraciones que optan por tomar este tipo de medidas y eligen crear zonas específicas para la pernocta.

Manual de buen uso

Uno de los motivos por los que algunos ayuntamientos han aprobado ordenanzas en contra de las autocaravanas radica en la queja de vecinos por un mal uso del espacio que ocupan. Ensuciar el entorno, deshacerse de las aguas sucias en sitios en los que no está permitido o desplegar todo tipo de artilugios en lugares en los que no se puede hacer, según establece la última normativa de la DGT.

Buen uso No dejar huella No provocar deterioro alguno por actividades inadecuadas que puedan dañar el entorno Trato cordial con los vecinos Potenciar y consumir en el comercio local y promocionar emplazamientos donde se es bien recibido Cuidar el entorno No realizar acciones contaminantes. Hay espacios para el vaciado de aguas residuales Cumplir las normas de circulación y pernoctar adecuadamente Utilizar los lugares adecuados para ello, principalmente áreas de autocaravanas y campings. Fuente: ASEICAR Buen uso No dejar huella No provocar deterioro alguno por actividades inadecuadas que puedan dañar el entorno Trato cordial con los vecinos Potenciar y consumir en el comercio local y promocionar emplazamientos donde se es bien recibido Cuidar el entorno No realizar acciones contaminantes. Hay espacios para el vaciado de aguas residuales Cumplir las normas de circulación y pernoctar adecuadamente Utilizar los lugares adecuados para ello, principalmente áreas de autocaravanas y campings. Fuente: ASEICAR Buen uso No dejar huella No provocar deterioro alguno por actividades inadecuadas que puedan dañar el entorno Trato cordial con los vecinos Potenciar y consumir en el comercio local y promocionar emplazamientos donde se es bien recibido Cuidar el entorno No realizar acciones contaminantes. Hay espacios para el vaciado de aguas residuales Cumplir las normas de circulación y pernoctar adecuadamente Utilizar los lugares adecuados para ello, principalmente áreas de autocaravanas y campings. Fuente: ASEICAR Precio medio No dejar huella No provocar deterioro alguno por actividades inadecuadas que puedan dañar el entorno Trato cordial con los vecinos Potenciar y consumir en el comercio local y promocionar emplazamientos donde se es bien recibido Cuidar el entorno No realizar acciones contaminantes. Hay espacios para el vaciado de aguas residuales Cumplir las normas de circulación y pernoctar adecuadamente Utilizar los lugares adecuados para ello, principalmente áreas de autocaravanas y campings. Fuente: ASEICAR

Aparcar la autocaravana está permitido en cualquier lugar, como ocurre con un coche, lo que hace que el alojamiento sea gratis. De hecho, se puede incluso dormir dentro del vehículo. Lo único que se prohíbe es desplegar artilugios en la calle, como mesas para comer o cualquier otro tipo de objetos. No obstante, esto sí está permitido hacerlo en las áreas que habilitan los consistorios para este tipo de actividad a un bajo coste y donde, además, hay que verter las aguas sucias acumuladas.