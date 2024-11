Escapan 43 monos de un centro de investigación de enfermedades en EE UU La empresa Alpha Genesis, en Carolina del Sur, no ha respondido si portan algún virus, mientras se les intenta capturar con comida y se recomienda a los vecinos que cierren sus casas. No es el 'Planeta de los simios', aseguran las autoridades

Doménico Chiappe Madrid Viernes, 8 de noviembre 2024, 14:06 | Actualizado 14:13h.

Los monos vivían en instalaciones con césped, enrejadas y con las típicas barras de zoológicos para sus monerías. Hasta que, la noche de ese miércoles, 43 de estos micos escaparon del perímetro de Alpha Genesis, un centro de investigación de Estados Unidos. Los animales corrieron a los bosques cercanos, donde las autoridades han podido observarlos, mientras desde este jueves les tienden las trampas necesarias para que vuelvan a su encierro.

Para los vecinos de Yemassee, una pequeña ciudad de Carolina del Sur, supone un incordio mientras sigan libres. La policía local les ha pedido que no intenten interactuar con ellos ni les alimenten y que cierren bien puertas y ventanas, porque podrían buscar refugio en sus hogares. El personal de la compañía, que atiende a la industria privada y a entidades públicas en sus requerimientos de ensayos con seres vivos, les intenta atraer con comida.

Aunque no hay información confirmada de la raza de los animales, los que permanecen cautivos en ese lugar son -en su mayoría- macacos y capuchinos. En todo caso, «pequeños», según el alcalde del poblado, que habló a medios locales como 'The Hampton County Guardian'. También dijo que no había punto de comparación con el 'Planeta de los simios'. Pero el silencio de Alpha Genesis despierta sospechas: ¿para qué experimento usaban a los monos? ¿Son portadores de virus o enfermedades?, se preguntan estos diarios.

En la web corporativa informan que utilizan a los «primates no humanos para avanzar en un conocimiento» que ayude a la «salud humana». Con estos fines mantienen a unos 5.000 especímenes, que provienen de África, América del Sur y el Caribe, como los titis y los verdes africanos, que son criados allí. Aclaran que son «humanitarios». Sus primeros estudios, que datan de los años sesenta, desarrollaban la vacuna contra el polio. Ahora también intervienen en ensayos de cáncer, diabetes, esclerosis, distrofia y otras enfermedades.

No es la primera vez que ocurre una evasión en este Alcatraz faunístico. Hace diez años huyeron 26 y hace ocho, 19, informa 'Usa Today'. Al parecer, esta vez un cuidador dejó abierta su jaula. Se desconoce si tenía intención libertaria. Tal vez las investigaciones de «comportamiento» que realizan también tengan relación con la inteligencia de los monos, comparada con la de sus captores. Si salen, ya se sabe quién tiene más cociente intelectual.

