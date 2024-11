Encuentran los cuerpos sin vida de dos personas en Letur La aparición de estas dos personas podría poner fin a las tareas de búsqueda de las seis personas que desaparecieron en la localidad como consecuencia de la DANA, no antes de que se conozca sus identidades

Almudena Santos y J. M. L. Miércoles, 6 de noviembre 2024, 18:25

Durante la tarde de este miércoles, 6 de noviembre, los efectivos que trabajaban en el dispositivo de búsqueda de las personas desaparecidas en Letur, Albacete, han hallado dos cuerpos sin vida. Una noticia que llega el mismo día en el que se ha confirmado la identidad de uno del cuerpos que se encontraron ayer en esta misma localidad.

En un principio, en esta localidad, la Guardia Civil trataba de localizar a 6 personas que habían desparecido como consecuencia de la DANA. Todavía queda comprobar que los cuerpos se corresponden con un operario municipal y una mujer, de nombre Mónica, a quien la corriente arrastró el pasado 29 de octubre junto a su marido Jonathan Muñoz, de 37 años, originario de Archena (Murcia), cuando la casa donde residían colapsó. En caso de que así fuese, los agentes podrían retirar el dispositivo de búsqueda de personas.

No obstante, la fase de búsqueda no se dará todavía por concluida. Es una opción que podría darse una vez que se confirme la identidad de todos los cuerpos, ya que podría tratarse de otra persona de la que no hay denuncia formal de desaparición.

Precisamente, las pruebas de ADN confirmaron este miércoles que uno de los dos cadáveres hallados el martes a cinco kilómetros de Letur era el de Jonathan, que trabajaba en la empresa << El Cantero de Letur >>, especializada en la elaboración de productos lácteos ecológicos. El delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, confirmó el hallazgo de los seis desaparecidos si bien aclaró que las tareas de búsqueda continuarán varios días más ya que es posible que alguna persona más haya podido desaparecer aunque nadie le haya echado en falta.

Las tareas de búsqueda se han centrado en las últimas horas en la zona de la rambla -un delta creado por la riada y lleno de barro y ramas arrastradas- y en el río Segura donde la Confederación Hidrográfica del Segura ha autorizado bajar el caudal para facilitar los trabajos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y de los bomberos. En total, en estos trabajos han trabajado unos 200 efectivos entre bomberos y agentes de la Guardia Civil con unidades especiales de buzos y perros especializados en localizar a personas en el agua.