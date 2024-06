Tres alumnas de 10 en la EBAU: «Me eché a llorar cuando me llamaron de la ULPGC»

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de junio 2024, 17:05 | Actualizado 17:12h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Cuando me llamaron desde la universidad no me lo podía creer, me eché a llorar al instante y junto a mis padres», afirma Emma Guedes, una de las 16 estudiantes homenajeadas este viernes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) por obtener las mejores calificaciones de la provincia de Las Palmas de la fase general de la EBAU, celebrada del 5 al 8 de junio.

Esfuerzo, constancia, disciplina, sacrificio e ilusión. Son los adjetivos que definen a estos estudiantes recibidos por el rector Lluís Serra en la sede institucional de la universidad. Este año, tres alumnas sacaron la máxima calificación en la fase general, un 10. Además, de los 16 galardonados, diez vienen de institutos públicos y seis de centros privados o concertados. Trece son mujeres y tres hombres.

Guedes estudia en el IES Carrizal y fue junto a Irene Díaz-Perona, del Colegio Brains Internacional, y Dafne Pérez Álvarez, del IES Politécnico de Las Palmas, las tres alumnas que sacaron la máxima calificación, un 10.

Enma Guedes quiere estudiar en la ULPGC y realizar el doble grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán e Inglés-Francés, la carrera que exigía este curso un 12,95 para entrar, la nota de corte más alta por delante de Medicina que tuvo un 12,74. Tiene un 13,85, por lo que está muy feliz de ver su sueño «cerca».

La otra alumna de diez presente en el acto en el Rectorado, Dafne Pérez, apuesta por el mismo doble grado en la universidad grancanaria. Con una nota final cercana al 14, su esfuerzo ha tenido una merecida recompensa.

Otra de las estudiantes reconocida este viernes quiere ser médica. Raquel Medina hizo el bachillerato en el IES Politécnico en la capital grancanaria y sacó en la fase general de la selectividad un 9,75. «Estudié día y noche para conseguir una buena calificación, pero no me esperaba sacar tanto», señala con la sonrisa de orgullo de sus padres a sus espaldas.

La ULPGC informó en un comunicado que el 94,3% del alumnado ha aprobado la EBAU en la convocatoria de junio. Entre los destacados por su nota también está Pablo López que también cursó bachiller en el IES Politécnico Las Palmas como Raquel. El joven logró un 9,75, la quinta nota más alta en la fase general de la provincia de Las Palmas. Quiere cursar el grado de Ingeniería Informática en la ULPGC, aunque admite que su sueño es simple: «Ser feliz porque poco más puedo pedir».

«Me quedé sin palabras, empecé a estudiar con mucha antelación ya que quiero estudiar el doble grado de Interpretación y Traducción Inglés-Alemán e Inglés-Francés y tiene una nota de corte muy alta», dice por su parte Ariadna Sánchez, del IES Vecindario, tras recibir el reconocimiento de la ULPGC.

De los 16 alumnos conmemorados por la ULPGC, 13 son mujeres y tres son hombres

«Me falta mirar la calificación final, pero tengo otras opciones por si no logro entrar ya que son solo diez plazas las que oferta la universidad pública de Las Palmas de Gran Canaria para este doble grado», comenta esta estudiante con la satisfacción de haber conseguido una de las notas más altas de la selectividad. Al lado de ella se encuentra Nora Benito, que obtuvo un 9,75. Es estudiante del CPES Brains International School y quiere estudiar también una carrera orientada en traducción como Ariadna Sánchez, aunque ella quiere cursar Traducción e Interpretación Inglés-Alemán.

«No me esperaba esta nota porque mi nota de corte no va a ser tan alta como la de mis compañeras Emma y Ariadna, que quieren hacer el doble grado», afirma esta joven. Sobre como recibió la noticia, Benito asevera que le «llamaron tres veces» pero pensaba que era publicidad. «El vicerrector me mandó un mensaje, no me lo creía», concluye.

Estas alumnas y alumnos son los últimos en realizar la selectividad tal y como la conocemos. En 2025 entrará el nuevo modelo: se llamará Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), las preguntas test no podrán suponer más de tres puntos de los diez del examen y el estudiantado tendrá que estudiar todo el temario de segundo de Bachillerato. Sin embargo, no hay cambios en las materias obligatorias de las que habrá que examinarse, ni en la forma de confeccionar la nota final, ni en la duración máxima de los exámenes en la selectividad.

Una tasa de aptos exitosa

El 94,2% de aprobados en la EBAU en la provincia de Las Palmas es el porcentaje más alto en los últimos cinco años. La rama de Artes, con 176 estudiantes presentados, fue la que más tasa de éxito tuvo con un 97,73%. De los 2.002 examinados de Humanidades y Ciencias Sociales aprobaron un 92,71% de los jóvenes. En Ciencias y Tecnología se presentaron 2.592 estudiantes y lograron aprobar el 96,34%. En Artes (itinerario de Artes Escénicas, Música y Danza), con 104 alumnos presentados de la optativa, el 93,27% fue apto.

Alumnado con mejor nota en la prueba general de la EBAU Emma Guedes Abrante, del IES Carrizal (Ingenio) con un 10 en la prueba

Irene Díaz-Perona Gea, del Colegio Brains Internacional (10)

Dafne Pérez Álvarez, del IES Politécnico de Las Palmas (10)

Natalia Rodríguez del Rosario, del Colegio Salesianos Sagrado Corazón (9,91)

Carlos Cabrera González, del IES San Diego de Alcalá en Fuerteventura (9,87)

Ariadna Sánchez Álvarez, del IES Vecindario (9,83)

Nerea Ordoñez Linares, del IES Pérez Galdós (9,81)

Mar Muñoz Henríquez, del Colegio Salesianos Sagrado Corazón (9,76)

Raquel Medina Marrero, del IES Politécnico de Las Palmas (9,75)

Alicia María Van Isschot Déniz, del Colegio Atlantic School Garoé (9,75)

María Morales Mena, del IES Playa de Arinaga (9,75)

Martina Lodos Falcón, del Colegio San Antonio María Claret (9,75)

Nora Benito Ansola, del Colegio Brains Internacional (9,75)

Pablo López González, del IES Politécnico de Las Palmas (9,75)

Marina Armas Morales, del IES San Bartolomé en Lanzarote (9,65)

Ricardo Curbelo Matos, del IES Las Maretas en Lanzarote (9,65)