«La manera de jugar de un niño es fundamental para revelar señales de problemas en el desarrollo»

La catedrática y psicóloga Dulce María Romero Ayuso, coordinadora del Grado de Terapia Ocupacional en la Universidad de Granada, ha dedicado gran parte de su carrera a la rehabilitación infantil y al desarrollo de intervenciones que promueven la independencia y la autonomía desde edades tempranas. En el marco de la IV edición de las Jornadas Autonómicas de Terapeutas Ocupacionales que este sábado 26 se celebra en Santa María de Guía en la sede de la Universidad Fernando Pessoa, se referirá a la atención temprana en el desarrollo infantil.

«Desde que nacen, los niños desarrollan sus habilidades cognitivas, motoras y sociales a través del juego, que es su principal ocupación en los primeros años de vida. Jugar es esencial para que los niños crezcan en todas las dimensiones. Es a través del juego cómo evaluamos su nivel de desarrollo y cómo intervenimos cuando detectamos problemas», asegura la catedrática. «Cuando un niño no juega de forma adecuada o presenta dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas, el terapeuta ocupacional entra en acción para analizar las barreras que impiden este desarrollo y crear un plan de intervención ajustado a sus necesidades. Muchos niños, por ejemplo, tienen dificultades para jugar con otros o participar en actividades escolares debido a trastornos como el TDAH, la dislexia o la dispraxia. La terapia ocupacional permite identificar las áreas en las que el niño necesita apoyo y trabajar en su autonomía y autoestima, aspectos clave para su éxito académico y social», indica Romero.

La experta, que ofrece su intervención titulada 'Procesos cognitivos en niños eurodivergentes en la vida diaria' en el marco de las jornadas que organiza el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Canarias (COTOC) con motivo del Día Internacional de la Terapia Ocupacional que se celebra este 27 de octubre, abordará otro aspecto clave que preocupa a la sociedad hoy en día: el impacto de la tecnología en el desarrollo cognitivo de los niños.

«Aunque la tecnología puede ser una herramienta poderosa para complementar la intervención terapéutica, también puede generar problemas cuando se usa en exceso o de manera incorrecta», sostiene la especialista. «El uso excesivo de dispositivos puede afectar habilidades como la atención, la planificación o incluso la motricidad fina. Por ejemplo, se ha observado que las habilidades lectoras y de escritura se han modificado. El tipo de información visual frente a la textual también puede influir en el desarrollo de ciertos procesos cognitivos. El uso o no de calculadora científica para calcular, escribir a mano o teclear, pueden afectar al desarrollo de habilidades motoras, cognitivas, al aprendizaje profundo de la información, atención, etc.. Sin embargo, cuando se emplea con control, la tecnología puede convertirse en una aliada de la terapia ocupacional, como lo demuestra el desarrollo de 'serious games' para mejorar habilidades cognitivas y de planificación en niños», avanza Romero Ayuso.

La catedrática lamenta el desconocimiento que aún rodea a la terapia ocupacional, una profesión que tiene un papel notable en el sistema sanitario y educativo, «cuyo enfoque holístico abarca no solo la rehabilitación física, sino también el desarrollo cognitivo, emocional y social».

Romero explica que el terapeuta ocupacional no solo ayuda a las personas a recuperarse de una enfermedad o lesión, sino que trabaja para garantizar que cada individuo pueda ser independiente y autónomo en todas las áreas de su vida. Esta independencia se traduce en la capacidad de realizar actividades cotidianas tan simples como vestirse, comer o interactuar con su entorno, pero que son fundamentales para la calidad de vida. Según Romero, «¡«la ocupación humana —entendida como todas las actividades que realizamos en nuestro día a día— es el núcleo de la intervención de los terapeutas ocupacionales».

A nivel nacional destaca las diferencias entre comunidades autónomas en cuanto al reconocimiento e integración de los terapeutas ocupacionales en los sistemas educativos y sanitarios. Mientras que en el País Vasco la presencia de terapeutas ocupacionales en las escuelas es una realidad consolidada, en comunidades como Canarias aún queda mucho por hacer. «Es esencial que los niños con neurodivergencias tengan acceso a terapias ocupacionales desde edades tempranas y que el apoyo institucional permita que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a los mismos servicios». Para la catedrática, es crucial seguir promoviendo la investigación y la visibilidad de la terapia ocupacional, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el educativo y social. En su ponencia, asimismo compartirá algunos de los resultados más recientes de estudios llevados a cabo en la Universidad de Granada, con el objetivo de mostrar cómo la intervención ocupacional puede mejorar la calidad de vida de niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad o con necesidades especiales.