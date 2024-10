Educación y sindicatos abren «una vía de negociación» sobre cambios en la FP Dual

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 25 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Consejería de Educación y los sindicatos docentes celebraron este jueves la sexta Mesa Técnica dedicada a la FP Dual, cuya implantación este curso está siendo muy contestada desde las centrales sindicales, pero en esta reunión «ha habido un avance» y ven que «se ha abierto una vía de negociación», dicen fuentes sindicales.

A esta reunión acudió, además del viceconsejero de Formación Profesional, Francisco Rodríguez Machado, el consejero de Educación Poli Suárez, para presentar el nuevo aplicativo que facilite a la plantilla docente la gestión de las prácticas, precisamente uno de los puntos de conflicto.

Cabe recordar que desde hace unas semanas los sindicatos docentes se han unido en sus reclamaciones ante Educación organizando concentraciones tanto a las puertas de la Consejería de Educación como en las sedes de Presidencia en las dos capitales isleñas.

A su juicio la nueva FP Dual ha afectado al número de horas lectivas de parte del profesorado, además de que la búsqueda de empresas para realizar las prácticas supone mayor carga de trabajo. A ello se une la reivindicación de que ya había proyectos piloto en determinados centros que tenían unas condiciones horarias diferentes a las que se dan este curso.

Desde Educación se ha tratado de dar respuesta a las diferentes demandas pero no al ritmo que las centrales sindicales desean. No obstante, ya en la reunión del pasado 18 de octubre Rodríguez Machado les dijo que se iba a pagar al profesorado tutor de FP «las horas extras del primer y el segundo trimestres, y que se compensarán las horas de más realizadas en los dos primeros trimestres por el profesorado de proyectos piloto de FP dual detrayéndolas de los horarios del tercer trimestre». La «ponderación» de horas había sido una de las cuestiones que habían desaparecido este año. Y el viceconsejero anunció que la fecha límite para la presentación de las programaciones ya no será el 30 de octubre, como estaba previsto, sino el 20 de diciembre.

Según la Consejería de Educación, los sindicatos docentes reconocieron este jueves que el aplicativo «va a ayudar» a la organización de las prácticas». Y éstos han viso que se abre «una vía de negociación» para que el profesorado se vea «más desahogado» este mismo curso, aunque mantienen las concentraciones de los miércoles en los centros.