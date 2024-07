De la EBAU «única» a la «común»: las universidades buscan armonizar criterios

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Partido Popular ya ha renunciado a una Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU) «única» en todo el territorio nacional por la «inviabilidad» manifiesta de armonizar contenidos en todas las comunidades. Pero ahora apuesta por la EBAU «común», que adoptarán las comunidades donde gobierna y a la que Canarias se ha sumado. La idea es que en todos los territorios las faltas de ortografía resten como máximo 2 puntos -en Canarias este curso restaba un máximo de 3- y celebrarlas en las mismas fechas unificando modelos de examen y criterios de corrección. Pero ese modelo es el que está trabajando la Conferencia de rectores (CRUE).

Así lo explican el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), David Sánchez, y el coordinador de la EBAU de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Adelfo Delgado.

«Efectivamente hay una comisión de responsables y directores de accesos directores de todas las universidades que tiene un plan de trabajo y se está intentando llegar a un acuerdo en los 17 distritos universitarios».

«No se puede hacer una prueba única, eso es inviable y el PP es consciente de ello, mientras tengamos 17 sistemas y especificidades curriculares es un poco difícil llegar a un examen único, pero hay vías intermedias. Lo que ha postulado el PP no es muy diferente a lo que trabajamos las universidades porque no es un examen único sino una serie de elementos comunes que no están claros en la ley», señala Adelfo Delgado.

De hecho, el Ministerio de Educación, que es el competente para regular las características básicas de la prueba de acceso a la universidad, publicó a mediados de junio el decreto por el que se regirá la selectividad en el curso 2024-25.

«Pero la norma no es clara. Te da unos paradigmas de cómo tienen que ser los exámenes, un porcentaje de optatividad, de competencias, pero, en ningún caso, lo define. Por eso en la CRUE vamos a reunirnos y forjar unos criterios mínimos comunes que deben estar listos en octubre», añade. El «poco tiempo» que queda hasta entonces, sin embargo, hacen pensar que «serán unos elementos mínimos» y que estos serán «un punto de partida para la EBAU del curso 2025-26», afirma Adelfo Delgado.

David Sánchez, por su parte, recuerda que la CRUE también estaba trabajando en la propuesta que ha lanzado el PP, de que coincidan en las fechas. «Si todos hacemos la EBAU a la vez el período de primera asignación períodos de plazas también coincidirá», señala el vicerrector de Estudiantes de la ULPGC, una reivindicación de las universidades para evitar las renuncias a las plazas que ofertan. Pese a ello, reconoce Sánchez, también hay que tener en cuenta que hay comunidades en las que se celebran festivos en junio y no coincidirían.

También se trabaja para la armonización «en todos los distritos universitarios del porcentaje de opcionalidad en las pruebas porque el decreto no lo deja claro», afirma David Sánchez, quien recuerda que, en Canarias, después de que se ampliara en el curso 2019-20 por la covid, se volvió al modelo tradicional de no mezclar bloques, pero no así en otras comunidades. De tal forma que el alumnado podía no estudiar toda la materia y sacar un 10, lo que ahora la nueva norma impide.

Ampliar 2.364 estudiantes se presentan hoy a la selectividad de julio 1.212 estudiantes se han matriculado para examinarse en la convocatoria de julio de las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) en las distintas sedes de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a los que hay que sumar otros 1.152 que harán la prueba en la Universidad de La Laguna (ULL). El estudiantado de la ULPGC se reparte entre el campus de Tafira (763), el 62,9% de los inscritos, el sur de Gran Canaria (209) estudiantes, Fuerteventura (99) y Lanzarote (141), mientras que la ULL se reparten entre las islas de Tenerife , donde de examinarán de la fase general 732 en Tenerife, 57 en La Palma, 10 en La Gomera y 11 en El Hierro, además de otros 342 estudiantes que se presentan para subir nota.