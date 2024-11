Delgado defiende unas cuentas de 774 millones que la oposición ve «hipócritas y tramposas»

Efe Santa Cruz de Tenerife Jueves, 7 de noviembre 2024, 16:29 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha presumido este jueves de que en 2025 gestionará 774,24 millones de euros que, con aportación de fondos estatales y europeos, rozarán los mil millones, mientras que para PSOE, NC-BC y Vox las cuentas son «hipócritas, tramposas y tacañas».

La titular de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, Candelaria Delgado, ha señalado ante la comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias que su departamento tendrá en 2025 el mayor crecimiento presupuestario, más del doble que la media del Gobierno regional.

Este incremento se traduce en una subida de 59 millones de euros más respecto a este año y demuestra, ha dicho, «la firme implicación del Gobierno de Canarias con las políticas que afectan a las personas».

A esta cantidad se sumarán unos 225 millones de euros más a lo largo del ejercicio procedentes de fondos europeos y estatales, con lo que en 2025 el departamento gestionará 999,24 millones de euros pese al contexto de incertidumbre por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Candelaria Delgado ha explicado que algunas partidas reflejan descensos «no reales» que ha atribuido a que la compensación por cantidades procedentes del IRPF pasa a ser gestionada por la Secretaría General Técnica, que aumenta su cuantía en un 31 por ciento, con un total de 24.968.131 euros.

La Viceconsejería de Bienestar Social tramitará 1.489.304 euros y la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración 171.086.549 euros, un 4,34% más.

A su vez la Dirección General de Dependencia gestionará 297.792.246 euros, un 5,74% de aumento, la Dirección General de Discapacidad, 69.614.328, un 6,87% más; la de Juventud, 7.700.319 euros, un 32,48% de incremento; y la de Mayores, 15.245.331, con un 6,72% de alza.

Por su parte la Dirección General de Diversidad tendrá 1.079.584 euros, un descenso en un 13,81%, y la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad también registra uno de los recortes anunciados por la consejera, en este caso del 21% y una cifra de 1.835.890 euros.

Asimismo la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias tiene una partida de 104.743.509 euros, un incremento de un 0,36%, y el Instituto Canario de Igualdad (ICI) gestionará 13.718.447 euros, un 0,24% más.

La consejera ha subrayado además la asignación de 117 millones de euros para gestionar la renta canaria de ciudadanía en 2025.

Para la diputada del grupo Socialista Elena Máñez estas partidas son «hipócritas» porque el Gobierno habla de gasto social «cuanto está abandonando a su suerte a quienes más lo necesitan», para considerar que la consejera «se recorta a sí misma» respecto a las cuentas de este año.

Como ejemplo ha indicado que si sigue recortando en igualdad y diversidad «sólo van a quedar vivos sus dos altos cargos», y ha calificado de «absolutamente sangrante» el presupuesto destinado al ICI pese al aumento de la violencia machista.

Natalia Santana, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha objetado que el presupuesto está lleno «de trampas, timos y artificios que dejan a la ciudadanía canaria desprotegida y que sacrifica el bienestar social en favor de medidas regresivas» pese a la situación «crítica» en dependencia y discapacidad.

Además la parlamentaria se ha mostrado «indignada» con «el insulto» a las mujeres víctimas de violencia machista tras el recorte de fondos al ICI, lo que ha calificado de «inadmisible», pues las condena a la pobreza y la exclusión.

Por Vox la diputada Paula Jover ha calificado el presupuesto de «muy tacaño» para las necesidades sociales canarias y continuista «con la propaganda, el adoctrinamiento y el buenismo» ya que, a su juicio, la crisis migratoria es la responsable de que se detraigan recursos de otras áreas.

Al respecto, ha criticado que no haya programas específicos para las familias salvo tramitar el carnet de familia numerosas «a pesar del invierno demográfico» porque la solución del Gobierno es, ha proseguido, «poner la alfombra roja a la inmigración ilegal y a las mafias».

La consejera ha respondido a las críticas que no sabe si es triunfalista o no pero sí que el Gobierno ha realizado todos los esfuerzos para que los ciudadanos tengan las ayudas que les corresponden lo antes posible, y ha indicado como prueba que a estas fechas ha ejecutado casi el 92 por ciento del presupuesto de este año.

Además ha incidido en que «de nada me vale» que el ICI tenga un presupuesto elevado si luego las ayudas no llegan a las mujeres y ha puntualizado que se han resuelto todas las pendientes desde 2022, con 92 resueltas de 211 solicitudes, las que faltan son por algún requerimiento que se debe completar y se ha duplicado la financiación en este ámbito «para no dejar a ninguna mujer sin su ayuda de vida».

Por parte del grupo Nacionalista Canario los diputados Jana González, Jonathan Fumero y Cristina Calero han defendido las partidas y han señalado que obviamente les gustaría que fueran mayores, lo que imposibilita unas reglas fiscales que son «un café para todos» y penalizan a las regiones con las cuentas saneadas.

Para la diputada popular Isabel Saavedra el Gobierno canario «trabaja, se esfuerza y se ha puesto a buscar soluciones» para las personas, algo que nunca es suficiente si se trata de colectivos vulnerables pero para quienes se han aumentado las partidas.

Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, ha considerado que las cuentas reflejan «el gran compromiso social» del Gobierno con los más vulnerables y ha apuntado que los fondos provenientes de otras administraciones también deberán actualizarse, para coincidir con la oposición en que le parece insuficiente la partida destinada al ICI.

No obstante, también ha elogiado una línea novedosa de 470.000 euros destinada a facilitar el acceso a una vivienda para jóvenes sin hogar.

Raúl Acosta, del grupo Mixto por AHI, ha aludido a la necesidad de que se concrete el compromiso político del Gobierno central de dotar cien millones de euros para atender la inmigración, pues el coste real de esta gestión en Canarias supone 160 millones «que asumimos solos, un porcentaje muy elevado del presupuesto autonómico que hemos tenido que detraer de otros lados para atender esta emergencia».