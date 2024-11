Cronología | Una semana que ha cambiado la historia de Valencia

Alejandro Ricós y Mikel Labastida Valencia Martes, 5 de noviembre 2024, 06:38 | Actualizado 08:20h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Una riada devastadora que cambió para siempre la historia de Valencia. Repasamos hora a hora los siete días de una catástrofe que ha sacudido al país entero y que será recordada por la desolación de las víctimas, la solidaridad de los vecinos y los rifirrafes protagonizados por los políticos empeñados en imponer su relato. Realizamos esta cronología teniendo en cuenta los avisos realizados en redes sociales, los correos electrónicos, las comparecencias públicas y las declaraciones.

6:42 horas AEMET lanza un aviso naranja por fuertes lluvias en varias zonas de la provincia de Valencia. Es la cuarta advertencia que realiza la agencia desde el viernes 25.

07:00h La Autoridad Portuaria de Valencia decreta el cierre del puerto.

Ampliar

07:37h Se eleva el nivel a aviso rojo en el interior norte de la provincia, donde la DANA estaba descargando con intensidad

Ampliar

09:48h AEMET lanza el aviso rojo a todo el litoral de Valencia.

10.00h Comienzan los cortes en la A3 y la A7.

10.08h Se interrumpe la circulación entre Chiva y Utiel por las condiciones meteorológicas de la zona, lo qur afecta a los trenes que circulan entre Utiel y Valencia.

10.29h Delegación del Gobierno realiza una reunión de seguimiento de los efectos de la Dana. La Generalitat denuncia que no fue convocada.

11.30h La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, dice en À Punt Ràdio: «La previsión de esta alerta roja es, en principio, hasta las seis de la tarde. Eso no obsta que pueda alargarse, porque la previsión es que haya lluvia durante todo el día».

11:35h El barranco del Poyo se desborda e inunda el municipio de Chiva.

12.00h El río Magro se desborda a su paso por Utiel y empieza a bajar.

Ampliar

12.40h El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece una alerta por los valores hidrológicos registrados en el Barranco del Poyo a la altura de Riba-Roja, tras recibir un primer mail de la Confederación Hidrográfica del Jucar.

13:00h Carlos Mazón anuncia que lo peor ha pasado y que la intensidad de la Dana disminuirá en las horas siguientes.

13:40h La Generalitat recibe un segundo correo de la Confederación del Jucar sobre la rambla del Poyo en el que se señala que se ha descendido del umbral 3.

13.58h Un camión cae de un puente de la N340 a las vías del tren entre Nules y Les Alqueries.

14.00h Abren la A7 al tráfico, pero la A3 sigue cortada.

14.00h El Centro de Coordinación de Emergencias establece el siguiente balance: Emergencia Situación 1 por lluvias en la comarca de la Ribera Alta y la Plana Utiel-Requena; alerta nivel rojo por lluvias en todo el litoral e interior norte de Valencia; y alerta por lluvias nivel naranja en interior sur y por tormentas en todo el interior de Valencia.

14.49h La Guardia Civil busca a un camionero desaparecido en l'Alcúdia.

15.00h Comienza a llover con fuerza en Chiva.

15.00h La jefa de Meteorología de À Punt, Victoria Roselló, alerta a esa hora en la cadena: «He visto muchas DANA y os puedo asegurar que no he visto ninguna como esta».

15.20h La Generalitat solicita la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

15.40h La UME se incorpora a los servicios de emergencia en la zona de Utiel, que está en situación crítica.

16.00h Un gráfico del Sistema Automático de Información Hidrológica señala que el barranco del Poyo estaba prácticamente seco a estas horas.

16.18h Los bomberos rescatan a un camionero arrastrado por el agua en Alzira.

17.30h El caudal del barranco del Poyo alcanza unos 250 metros cúbicos por segundo.

17.35h El Centro de Coordinación de Emergencias emite un aviso especial de alerta hidrológica por el aumento de caudal en el río Magro.

17.54h AEMET actualiza su pronóstico en la Comunitat Valenciana y mantiene el nivel máximo rojo para martes y miércoles.

18.00h La Confederación Hidrográfica del Júcar informa de que se podían alcanzar los 1.000 m3 /s aguas abajo del embalse de Forata, como consecuencia de la precipitación acumulada.

18.10h El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contacta desde la India con Carlos Mazón para conocer el alcance de la Dana.

18.18h Se interrumpe la línea de alta velocidad Madrid-Valencia por acumulación de agua en la infraestructura entre Siete Aguas y Chiva.

18.30h Un tornado sorprende a los vecinos en Benifaió.

18.30h El barranco del Poyo alcanza los 1.750 metros cúbicos y se desborda en Torrent.

18.40h La Generalitat recibe un nuevo correo de la Confederación del Jucar que advierte de una situación incontrolable de la rambla del Poyo.

18.45h El agua del barranco del Poyo inunda Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa y Catarroja.

Ampliar

19.00h Valencia capital entra en alerta roja

Ampliar

19.15h El Magro inunda Carlet y Algemesí.

19.25h El agua del barranco del Poyo se lleva un puente en Picanya.

19.50h Primer fallecido: un vecino de Massanassa.

20:12h La Generalitat lanza una alerta por SMS a todos los vecinos de que se abstengan de salir a la calle.

20.36h El Gobierno recibe la solicitud de actuación de la UME por parte de la Comunidad Valenciana.

21.05h Ford Almussafes cancela el turno de noche y la jornada de mañana.

21.20h El centro comercial Bonaire se inunda.

21.30h Primera comparecencia de Carlos Mazón. El Presidente de la Generalitat dice que estamos ante «una situación inédita».

22.00h El Gobierno crea un comité de crisis ante la gravedad de las inundaciones.

22.17h Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana decide paralizar todas sus líneas en Valencia como consecuencia del aviso de Protección Civil en el que se recomienda evitar cualquier desplazamiento en la provincia de Valencia por la intensidad del temporal.

00.36h Mazón confirma que hay víctimas mortales. El presidente de la Generalitat destaca que el problema no es de falta de medios sino de inaccesibilidad.

1.53h El Ayuntamiento de Valencia abre el Complejo de la Petxina como centro de recepción para personas que no puedan acceder a sus casas.

6.00h Mazón se reúne con su gabinete de crisis para analizar la evolución de la noche

07.11h Se lanza una nueva alerta a los móviles.

Ampliar

10.00h Sánchez reúne de urgencia en la Moncloa al Comité de Crisis de seguimiento de la DANA.

11.40h El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa en la que muestra su solidaridad con los afectados por la DANA en la Comunitat y lanza un mensaje de esperanza: «Unidos vamos a reconstruir vuestras casas».

13.05h La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, informa de que hay movilizados alrededor de mil efectivos de la UME y 200 medios materiales orientados tanto para el rescate como para abrir espacios a la hora de acceder a los municipios incomunicados.

13.06h El Congreso convalida la reforma de RTVE, con la ausencia de PP y Vox, que critican la celebración del pleno por la Dana.

Ampliar

13.12h El Rey expresa su «desolación y preocupación» ante la tragedia vivida anoche en la Comunitat, Castillla-La Mancha y Andalucía. «Me tranquiliza saber que todos los medios y recursos tanto de las comunidades autónomas como del Estado están puestos a disposición de las autoridades», asegura Felipe VI.

14.20h El Valencia CF abre Mestalla para ayudar a los afectados.

Ampliar

14.48h El ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, anuncia que el Gobierno va a declarar la zona altamente afectada por condiciones meteorológicas.

14.53h El Gobierno decreta tres días de luto oficial.

Ampliar

14.58h: Emergencias actualiza el dato de víctimas mortales y lo eleva a 68.

16.16h La vicepresidenta Yolanda Díaz apela a la responsabilidad de todas las empresas para que no exijan a sus empleados acudir a sus puestos de trabajo.

17.25h Adif suspende el servicio de alta velocidad con Valencia hasta el día 4.

19.22h Los datos oficiales indican que el número de víctimas asciende a 92.

20.55h La brigada de emergencias de la UME, junto con el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, trabaja para abrir paso por vía terrestre al municipio de Alfafar.

21.15h Mazón mantiene una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios.

21.22h Mazón ofrece una rueda de prensa y pide que se evite circulación por carretera. En la misma rueda de prensa Pilar Bernabé informa de la movilización que está haciendo el Gobierno: más de 1.060 efectivos y 300 medios materiales en el ámbito del rescate.

23.00h El Ministerio de Interior emite un comunicado en el que afirma que «la activación de los planes territoriales de protección civil ante una emergencia de cualquier tipo y su posterior gestión es responsabilidad exclusiva de las autoridades autonómicas, que son las competentes en la materia según lo dispuesto en la legislación vigente».

7.30h El Centro de Coordinación de Emergencias se reúne para hacer balance de la situación.

8.07h AEMET avisa de que la DANA no ha terminado y advierte de episodios de lluvia intensa en la provincia de Castellón.

Ampliar

8.44h Mazón anuncia una primera línea de ayudas de 250 millones de euros.

8.55h La Diputación de Valencia destinará 25 millones a la reconstrucción de carreteras y puentes.

9.43h La Guardia Civil informa que ahora mismo se encuentran 750 efectivos trabajando en la Comunitat.

9.53h Feijoó comparece junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y responsabiliza a Aemet y las confederaciones hidrográficas, dependientes del Gobierno de la actuación ante la tragedia.

Ampliar

9.59h El ministro Óscar Puente anuncia entre dos y tres semanas de trabajos para restablecer la línea de alta velocidad Valencia-Madrid.

10.30h Pedro Sánchez visita el Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Comunitat Valenciana, desde el que se coordinan las labores de emergencia en las zonas afectadas por la DANA.

10.43h La DGT pide no desplazarse a Valencia durante el puente de Todos los Santos.

Ampliar

10.57h La ministra de Defensa, Margarita Robles, indica que la prioridad es la búsqueda de desaparecidos, pero no puede precisar la cifra de personas que continúan en paradero desconocido tras el temporal.

11.24h Mazón reacciona al comunicado del Ministerio de Interior: «Quiero renunciar a la mala política y no voy a entrar en eso», señala el presidente de la Generalitat. «No somos meteorólogos. Seguimos los protocolos», asegura.

11.5h Protección Civil envía una alerta a los móviles por las lluvias de Castellón.

12.11h Sánchez confirma que el próximo Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica de las áreas afectadas por la DANA.

12.14h Protección Civil envía una alerta por lluvias a la provincia de Valencia.

12.21h Mazón agradece la colaboración del Gobierno de España: «Quiero agradecer al presidente que venga tan pronto».

Ampliar

12.23h Sánchez asegura que la prioridad es encontrar a víctimas y desaparecidos: «Desde que la Comunitat elevó al nivel 2 la situación hemos movilizado todos los recursos posibles. Más de 1000 miembros de la UME, cerca de un millar de guardias civiles y 1.800 policías. Cualquier recurso más que necesiten, aquí está el Gobierno. No vamos a dejar solos a los valencianos».

12.45h La Dana inunda Castellón: se desborda el río Cérvol en Vinaròs y mandan a los trabajadores a sus casas.

12.49h 60 detenidos por los saqueos en las zonas afectadas.

13.14h Se crean Brigadas Ciudadanas para limpieza y ayuda en l'Horta Sud de momento. El objetivo principal es hacer «de ventanas al mundo y llegar a personas que necesitan comunicarse con sus familiares, también intentar ayudar a varias personas que están atrapadas». Se pretende hacerlo con la mayor precaución posible. Se ha creado un canal de WhatsApp para organizar los grupos.

13.44h En un vídeo dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, el Papa Francisco le pide que le haga llegar que «estoy cerca de ellos en este momento de la catástrofe». «Rezo por ellos. Que Dios los bendiga a todos», bendice el Papa a los valencianos.

14.00h El Gobierno de España defiende a la Agencia Estatal de Meteorología y las confederaciones hidrográficas de su labor a la hora de alertar sobre las ingerencias temporales.

16.00h El Centro de Coordinación interna notifica que son 155 las víctimas mortales.

17.22h Mazón mantiene un encuentro de trabajo telemático con los alcaldes de los municipios afectados por la DANA en la provincia de Valencia para coordinar las acciones de ayuda a la población.

17.28h Mazón solicita la intervención del Ejército.

18.50h En un mensaje en sus redes sociales, Mazón explica que tras hablar con Sánchez han acordado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se sumará al equipo de CECOPI del 112 al más alto nivel, de manera permanente.

Ampliar

19.00h Los Reyes de España anuncian su visita para el fin de semana.

19.32h Un primer helicóptero del Ejército aterriza en Valencia. El Ministerio de Defensa aumenta el número de efectivos de la UME, de 1.200 a 1.700.

20.44h La Conselleria de Justicia, Salomé Pradas, anuncia que el Consell ha habilitado Feria Valencia como morgue.

01.08h El Gobierno dice que activará a primera hora a 500 efectivos del Ejército y aumentará «todos los que sean necesarios».

Ampliar

07.00h Decenas de voluntarios acuden a las zonas afectadas para ayudar.

8.46h La Ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura en declaraciones a RTVE que se han desplegado los refuerzos del Ejército que se activaron el día anterior. Y promete que «si fuera necesario se activarán los 120.000 hombres y mujeres» de las Fuerzas Armadas de España, en función de lo que se vayan encontrando los primeros efectivos.

9.15h Llegan las zonas afectadas los 500 militares que se suman a los 1.200 que ya estaban trabajando en ayudar a los afectados por la DANA.

10.00h Emergencias insiste en que la solidaridad llegue sin vehículos o se colapsan los accesos

10.30h Se reabre la Pista de Silla.

12.30h El presidente del Gobierno asegura que habrá «la ayuda que haga falta, el tiempo que haga falta». Así lo expresa tras visitar las intalaciones de la Dirección de Protección Civil para seguir de cerca las labores de actuación ante la catástrofe.

12.50h Emergencias confirma que se elevan ya a 202 las víctimas mortales de la catástrofe.

13.40h El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura en su visita a Valencia que el sábado se movilizarán más miembros del Ejército.

Ampliar

14.30h El Ministerio de Defensa indica que la tarde del viernes 250 militares más, principalmente de ingenieros, se sumarán a los 1.700 ya despegados en Valencia para ayudar con las tareas de rescate y reconstrucción. Además, está previsto que el sábado se incorporen 500 efectivos más del Ejército.

15.38h Fernando Carrillo, General de la Unidad Militar de Emergencias, asegura a RTVE: «Este grado de desolación no lo he visto nunca. Tampoco he visto nunca este ejemplo de fortaleza de estas personas».

19.15h Se anuncia que la Ciudad de las Ciencias permanecerá cerrada el sábado 2 y el domingo 3 de noviembre para acoger a los voluntarios.

Día 5 Sábado 2 de noviembre 08:00/09:00 horas Día 5 Sábado 2 de noviembre 08:00/09:00 horas Día 5 Sábado 2 de noviembre 08:00/09:00 horas Día 5 Sábado 2 de noviembre 08:00/09:00 horas

8.30h Las primeras estimaciones sobre los voluntarios concentrados en la Ciudad de las Ciencias cifran en 10.000 las personas que acuden al llamamiento.

Ampliar

10.50h Mazón solicita al Centro de Coordinación Operativa Integrado que se incorporen 5.000 militares para que se añadan a las tareas de emergencia.

11.15h Pedro Sánchez, en rueda de prensa, anuncia el aumento de efectivos y se pone a disposición de Mazón: «Este es el mayor despliegue jamás realizado en España en fuerzas militares y Fuerzas de Seguridad del Estado. fuera del ámbito de una guerra. Quiero reiterar a la ciudadanía en la Comunitat Valenciana y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento, todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España, y yo personalmente, he trasladado al Govern de la Generalitat de la Comunidat Valenciana y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando, cuando faltan medios. Y ese, ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, si la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará».

12.57h El buque Galicia parte rumbo a Valencia.

14.34h Al menos 20 voluntarios intoxicados por gases en las tareas en Chiva.

19.55h El Ministerio de Transportes anuncia el restablecimiento de los servicios de Media Distancia entre Valencia-Castellón-Vinaròs y Valencia-Teruel-Zaragoza.

20.15h Mazón anuncia la creación de cinco grupos de «respuesta inmediata» ante la Dana y pide la incorporación de varios ministros del Gobierno.

22.00h El Consell prohíbe para el domingo el acceso de voluntarios a las zonas afectadas porque, además, hay alerta amarilla.

22.15 horas: Asciende a 210 el número de víctimas mortales.

12.00h Los Reyes llegan a Valencia.

13.15h En la visita real la comitiva es increpada por una multitud. Los Reyes insisten en continuar y hablar con los ciudadanos.

Ampliar

13.30h Tras ser atacado, se activa el protocolo de seguridad, Sánchez es evacuado y lo desplazan al Puesto de Mando Avanzado.

14.30h Mazón, en redes sociales: «Entiendo la indignación social y por supuesto me quedo a recibirla. Es mi obligación política y moral. La actitud del Rey esta mañana ha sido ejemplar».

15.00h Se suspende la visita real a otras zonas afectadas.

17.00h Sánchez reconoce «el sufrimiento» de los damnificados de las inundaciones en Valencia pero condena la «violencia» que vivido en Paiporta.

18.28h El Centro de Coordinación de Emergencias establece el Nivel Rojo por fuertes lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia.

21.13h Las restricciones sobre la movilidad en carreteras y hacia los municipios afectados continúan 48 horas más.

8.30h El buque de la Armada 'Galicia' llega a Valencia.

Ampliar

8.50h El Rey Felipe VI preside la reunión en el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencia para abordar posibles medidas antes la complicada situación que se vive en las localidades más afectadas por la DANA.

10.06h La AEMET da por finalizada la crisis meteorológica en la Comunitat.

11.22h Mazón reprocha al Gobierno su actuación previa a la DANA: «No se decretó el cierre de ninguna carretera»

12.26h La Guardia Civil de Valencia identifica a varias de las personas que provocaron incidentes durante la visita de los Reyes de España. Los investigadores tratan de averiguar si el grupo de alborotadores más violentos acudió a Paiporta para ayudar a los damnificados a limpiar las calles y las viviendas, o se habrían desplazado a propósito para provocar los incidentes.

13.28h La Confederación Hidrográfica del Júcar emite un comunicado en el que responsabiliza al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat de no enviar una segunda alerta a las 17:30 horas del martes, cuando el Barranco del Poyo alcanzó el mismo nivel de aforo que motivó una alerta previa emitida por el organismo de la Generalitat.

14.11h Feijóo insiste en la necesidad de declarar el estado de Emergencia Nacional ante la situación que vive la provincia de Valencia tras la DANA.

17h El general jefe de la UME apunta a la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en la gestión de la Dana: «No podíamos entrar sin su autorización».

21h Mazón solicita al Gobierno 31.402 millones de euros.

Temas

DANA en Valencia