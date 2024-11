La consejera de Justicia admite que desconocía hasta la tarde de la catástrofe que existía un sistema de alertas La responsable de Justicia, Salomé Pradas, se refiere a Es-alert, como «un mecanismo no reglado, que no está en nuestros planes autonómicos de emergencia»

La consellera de Justicia, Salomé Pradas, ha reconocido este jueves de que no fue hasta la misma tarde de la DANA cuando el Consell conoció la existencia de los avisos Es-Alert que se envían a los teléfonos móviles para alertar a la población de posibles emergencias. «No estaban en nuestros planes autonómicos» ha reconocido en declaraciones a la televisión pública valenciana. «Fue un técnico el que nos avisa de que existe un mecanismo no reglado, que no está en nuestros planes autonómicos de emergencia, que es Es-Alert», ha dicho.

En concreto, Pradas ha situado en torno a las ocho de la tarde el momento en que un técnico habló de este sistema de mensajes para emergencias. «Ahí decidimos activar ese sistema, aconsejados por los técnicos», ha reconocido en À Punt. «Sin información no se podía actuar», ha dicho la consellera de Interior.

Salomé Pradas ha lamentado que a la primera reunión del CECOPI, de ese martes por la tarde, sólo llegara información de la confederación hidrográfica del Júcar mediante e-mails. «Que se iba a desbordar el Poyo lo recibimos cuando ya se estaba desbordando». «Algo inentendible teniendo allí a la confefederación, que es quien mide. Cuando lo hicieron, ya era tarde», ha lamentado. «Nosotros activamos el sistema Es-alert porque ya no podían asegurar que la presa no se fuera desbordar o romper. Si ya era catastrófico lo que podía pasar, esto podía ser apocalíptico».