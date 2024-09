Confunden en el tanatorio los cadáveres de las dos víctimas del kamikaze de Madrid: «Este no es mi hermano»

Lorena Gil Jueves, 5 de septiembre 2024, 08:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Un juez de Majadahonda investiga el intercambio por error de los cadáveres de las dos víctimas mortales que causó el kamikaze de la A-6, el policía, Alberto, de 44 años y su acompañante, Juan Carlos, de 41. Fue Sandra, una hermana de este último, la que el pasado lunes, un día después del accidente y antes de la incineración en el tanatorio, descubrió que el cadáver era el de otra persona: «Este no es mi hermano».

El accidente se produjo el pasado domingo, 1 de septiembre, en la autopista A-6, cerca del municipio madrileño de Las Rozas. Un conductor kamikaze que conducía en sentido contrario causaba un choque frontal sobre las seis de la mañana con otro turismo y una moto. Tres personas fallecieron, entre ellas el propio kamikaze. Al dolor de las familias se ha sumado después un episodio surrealista.

Tal y como revelaron el programa 'Y ahora Sonsoles', la familia de uno de los fallecidos, Juan Carlos Martín-Caro, el hombre de 41 años que viajaba en el asiento del copiloto del coche contra el que impactó el kamikaze, se dio cuenta en el velatorio de que el cuerpo no era el Juan Carlos. ''Se queda mirándolo y dice 'este no es mi hermano'. Y yo me quedo mirándolo y digo 'este no es mi hijo''', relataba Margarita, la madre del fallecido.

En el plató del programa de Antena 3 se encontraba Sandra, la hermana mayor de la víctima, que no daba crédito a lo que había sucedido. ''Cuando llegamos al tanatorio, entró mi marido primero en la sala y dijo que ese no era Juan Carlos. Cuando le vi, me di cuenta que no era mi hermano, no era su cara, sus ojos, sus pestañas, nada, no era él'', relataba. El cuerpo era en realidad el de Alberto, su amigo y agente de la Policía Nacional que conducía el vehículo en el que viajaban ambos.

La familia de Juan Carlos se puso en contacto rápidamente con los parientes del policía nacional, cuyo cadáver estaba siendo velado en el tanatorio de Ávila. Comprobaron también que no era el cadáver de Alberto el que estaba en el féretro. Los parientes comunicaron esa misma tarde los hechos tanto a la Guardia Civil como al juzgado de Majadahonda. El lunes por la noche el juzgado de guardia emitía un exhorto ordenando el traslado de los dos cadáveres de nuevo al Instituto de Medicina Legal. El martes por la mañana los forenses llevaron a cabo una identificación de los dos cadáveres mediante la huella dactilar y se volvieron a poner a disposición de las familias. Este vez de forma correcta.

Se cree que la confusión se produjo tras el accidente, cuando la funeraria Parcesa recogió los cuerpos, muy deteriorados. Fueron etiquetados de forma errónea en ese lugar del accidente sin que nadie se diera cuenta. A las familias les recomendaron no ver los cuerpo debido a su estado. El hecho de que Sandra, hermana de Juan Carlos, decidiera antes verle antes de la incineración destapó el error. Se ha abierto una investigación para determinar qué pudo fallar.