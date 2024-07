Los romanos descubrieron Canarias antes que los bereberes, que en 200 años poblaron todas las islas

El estudio «sienta las bases» para vincular «los cambios ecológicos» insulares a los seres humanos

Jonathan Santana

Las islas no tenían «recursos alimenticios» capaces de sostener a poblaciones humanas como las que llegaron entre el siglo I y III de nuestra era a Canarias, «había pocos animales terrestres de cierto tamaño», explica el historiador de la ULPGC, Jonathan Santana, por eso las poblaciones bereberes que llegaron trajeron consigo «plantas y animales domésticos». En palabras de otro de los investigadores del estudio, y se introdujeron animales y plantas domesticados en todas las islas. Jacob Morales, que difundió el equipo en una nota de prensa, «las primeras personas» que llegaron a las islas «estaban equipadas con un kit de supervivencia hecho de cultivos domésticos y animales que les permitió establecer asentamientos permanentes en cada isla durante más de mil años».

Precisamente por eso, el estudio que publica como investigador principal en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States (PNAS), Jonathan Santana, 'The chronology of the human colonization of the Canary Islands', «sienta las bases de cuándo podemos empezar a achacar al ser humano los cambios en los sistemas ecológicos insulares».

«Hubo cambios en la cobertura vegetal, en la distribución de especies y en las extinciones de otras y no estaba muy claro el rol de los seres humanos, de los aborígenes», explica el investigador. «Ahora, en cambio, podemos distinguir qué impactos se pueden vincular con el ser humano y cuáles son impactos causados por causas naturales, por las fluctuaciones climáticas», aclara.

La investigación se enmarca en el proyecto IsoCAN (Isolation and evolution in oceanic islands: the human colonisation of the Canary Islands), del programa ERC Starting Grant de la Comisión Europea.