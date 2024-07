«Una cortina de un kilómetro de grosor» de desperdicios rodea Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de julio 2024, 18:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«Una cortina de un kilómetro de grosor rodea y contamina Canarias con más de 80 contaminantes detectados en los microplásticos: aditivos, colorantes, retardantes de llama, filtros ultravioleta, hormonas o medicamentos», advierte Greenpeace en el informe 'Crisis a toda costa 2024. Análisis de la situación del litoral ante los riesgos de la emergencia climática' que presentó este martes. Según recientes estudios, señala Greenpeace, hay al menos 50 millones de microplásticos y fibras sintéticas por cada quilómetro cuadrado de océano, y recuerda que no solo estan en la superficie sino que llegan a las profundidades marinas, a 1.150 metros de profundidad al sur de El Hierro. Muchos microplásticos terminan en las playas, especialmente en Lambra (La Graciosa), el Porís (Tenerife) y Arenas Blancas (El Hierro).

Algunas de las zonas amenazadas por la subida del nivel del mar e 2030. Greenpeace

En seis años playas como Maspalomas ya estarán afectadas por la crisis climática

Con la subida media del nivel del mar que se prevé por el cambio climático, entre 27 y 75 centímetros, en un escenario de «bajas emisiones» Canarias perderá el 48% de la superficie de sus playas, pero en el escenario de «altas emisiones» la cifra casi se duplica perdiendo el 80%. A más corto plazo, en 2030, todas las islas, excepto Tenerife, verán afectada la totalidad de su litoral, especialmente playas como Maspalomas o Corralejo. Es lo que advierte Greenpeace en su informe en el que realiza una «radiografía del estado de los más de 8.000 km de costa española ante las amenazas que vienen».

«Urge eliminar las barreras artificiales», señala en conversación telefónica la bióloga María José Caballero, responsable de Costas de Greenpeace España. «Recuperar las características naturales de la costa y quitar las barreras artificiales es la mejor forma de que puedan seguir disfrutando de la costa. Conservar y proteger la costa y las playas va a ser 150 veces mejor que dejar que siga la cosa como está hasta ahora», explica la experta con respecto a la escasa acción de las administraciones públicas para paliar los efectos del cambio climático.

Noticia relacionada Sí, Las Canteras podría desaparecer: los 47 puntos negros de la costa canaria por el cambio climático Luisa del Rosario

Zonas costeras más afectadas

Para 2030, es decir, dentro de seis años, en especial riesgo están Maspalomas, Castillo del Romeral, Arinaga y Las Palmas de Gran Canaria en Gran Canaria y Morro Jable, Corralejo y Majanicho en Fuerteventura. Pero también Acentejo, Adeje, Los Cristianos y El Médano en Tenerife, apunta el informe.

«La subida del nivel del mar no se deja una isla sin tocar», abunda la científica. «Son datos realmente para tenerlos en cuenta. La solución que proponemos es que se busquen planes locales porque lo que vale para Galicia puede no valer para Canarias. Pero, teniendo en cuenta todo lo que se está avanzando el Gobierno de Canarias debería trabajar de la mano de los científicos para ver en cada zona costera qué se puede hacer. Lo imprescindible es proteger a la población de los mayores riesgos. Y la propia industria turística sabe lo que se le viene encima, lo que pasa es que su mirada es muy miope. Pensando en lo que voy a conseguir este verano y no en que esto [las playas] nos tiene que durar muchos años», se queja Caballero.

En su opinión, ya no es que una parte de la población le dé «igual» el cambio climático. «Esto es una realidad. Tendremos temporales cada vez más intensos. El mar se está calentando y eso afecta a la pesca al marisqueo. La contaminación por las aguas residuales es tremenda... No podemos seguir mirando para otro lado porque estamos descuidando nuestro negocio», añade.

El 4% de las viviendas en zonas inundables

Greenpeace pone también el acento en las inundaciones que provocarán los fenómenos meteorológicos extremos unidos a la subida del nivel del mar. Así, dice en el informe, «el 4% de las viviendas canarias están en zonas inundables. El número más elevado corresponde a Las Palmas de Gran Canaria, con más de 13.000 viviendas en zona inundable, casi todas en la playa de Las Canteras».

75 días con el índice Humidex en 35º

También hace hincapié en lo que supondrá para la salud de las personas, Si a las altas temperaturas se suma la humedad, «debemos preocuparnos por la salud humana, pues la combinación de ambos factores supone una amenaza para la vida». Si aumentan los días de calor y humedad, que Greenpeace recuerda que se miden por el índice Humidex, Canarias podría pasar de los casi trece días con 35 grados centígrados de Humidex en un escenario de bajas emisiones, a que sean 75 días al año con este índice tan alto. «Un volcán no sabemos cuándo entra en erupción. La subida del nivel del mar ya está aquí. No podemos seguir mirando para otro lado», dice María José Caballero.

Solo el 28% de los vertidos están autorizados

Además, para Canarias Greenpeace señala otro grave problema, el de los vertidos y la contaminación de las aguas. El 72% de los puntos de vertido de aguas residuales al mar en las islas no está autorizado. «Las consecuencias se hacen más visibles en septiembre con el cierre de playas por la presencia de bacterias dañinas para la salud», dice el estudio en referencia a las «microalgas» que llegan de forma recurrente a las costas canarias. En el archipiélago hay 434 puntos de vertidos censados, pero solo el 28% están autorizados. Precisamente por eso, recuerda Greenpeace en el estudio, Canarias ha pagado ya 7,7 millones de euros por una sanción contra España por «el incumplimiento de la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en Valle de Güímar, en Tenerife. El problema no se solucionará este año, así que el pago de la multa continuará», advierte.