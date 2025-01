Un estudio de la ULPGC avala la viabilidad de los 'barcos voladores' en rutas canarias

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de enero 2025, 16:52 Comenta Compartir

Cuatro viajes al día, durante 250 días al año y con una carga de entre 1.000 y 4.000 kilos haría viable el uso del vehículo Airship, una especie de 'barco volador' –viaja a medio metro del nivel del mar– tripulado por inteligencia artificial, como medio de transporte de mercancías entre islas. Y, además, sería un transporte verde porque no contamina.

Es la conclusión de una investigación financiada por la Unión Europea en la que participan siete universidades, entre ellas la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La catedrática Beatriz Tovar de la Fe, del Departamento de Análisis Económico Aplicado, ha sido la encargada de analizar la viabilidad económica de este vehículo y llama la atención sobre el hecho de que el estudio se ha realizado con un prototipo que es escalable, con lo que también podría pensarse en un futuro en el transporte de personas.

Rutas desde las islas no capitalinas hacia Gran Canaria y Tenerife

El estudio económico ha puesto como mercancía de base pescado y marisco, y analiza su transporte como mercancía fresca hacia los puertos base, situados en las dos capitales canarias, desde zonas como La Restinga, en El Hierro, Arrecife en Lanzarote o Puerto del Rosario en Fuerteventura.

«También podría analizarse si es rentable para mercancías peligrosas», señala la experta.

Según las conclusiones de la investigación, publicadas en la revista 'Tansport and Telecommunication Journal', si este tipo de vehículos transporta durante 250 días al año una media de 2.500 kilos de mercancía haciendo cuatro viajes diarios la inversión privada sería rentable.

Transporte verde

Además, destaca Beatriz Tovar de la Fe, como está tripulado por inteligencia artificial está preparado para sortear las inclemencias climáticas adaptando la altura o la ruta. Y «es un vehículo medioambiental neutro, pues funciona con baterías eléctricas, sin emisiones de CO2» y alcanzar una velocidad mayor que los barcos de carga tradicionales, apuntan en el estudio.

Airship es un proyecto europeo liderado con un consorcio de universidades bajo la coordinación de la Universidad Politécnica de Madrid, y en el que participan las Universidades de Trisolaris, Luxemburgo, Tampere y Tallin, así como La Palma Research Centre (LPRC) y el Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INESCTEC) de Portugal. El proyecto cuenta con financiación del programa Horizon Europe, a través de la HaDEA (Agencia Europea Ejecutiva Digital y de Salud).

El artículo en la revista Transport and Telecommunication Journal, aparece con la firma de Beatriz Tovar y la de los profesores de la Universidad de Tallin Riina Otsason, Olli Pekka Hilmola y Ulla Tapaninen.