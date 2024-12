A la caza del Gordo: «Tenemos comprados unos 30 décimos»

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 19 de diciembre 2024 | Actualizado 20/12/2024 00:23h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Una expresión de asombro y una mirada cómplice casi simultáneamente acaban de tener Gisela Caballero y Gisel Galán cuando recuerdan cuántos décimos tienen para el sorteo de Navidad que se celebrará este domingo en Madrid. «Tenemos comprados como unos 30 números este año», señalan madre e hija justo antes de ir a comprar otro en la administración de lotería La Brujita situada dentro del supermercado de Alcampo en Telde. «Muchos esperan para el último momento y ya no quedan casi números físicos», apunta Alberto Suárez, responsable de este despacho receptor mirando con asombro la larga cola que se ha formado en apenas un momento.

Canarios y canarias como Gisela y Gisel gastarán de media en este sorteo unos 46,19 euros, la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Un dato que Claudia Reyes, encargada de la administración del Centro Comercial El Mirador, nota que se ha superado con creces. «Estoy alucinando este año, no sé de donde están sacando el dinero», afirma Reyes antes de ir corriendo a atender a todas las personas que esperan pacientemente su turno. Con el mismo pensamiento se encuentran Alberto Suárez, dueño de La Brujita, Juana Rosa García, empleada de La suerte de Guanarteme y Miguel González, que regenta la Tabaquería Bazar Itaca en Triana: «Este año han aumentado mucho las ventas».

Todos estos establecimientos han dado en alguna ocasión el Gordo y se nota que «donde hay premio ahí van», comenta la empleada del bazar ubicado en Fernando Guanarteme que el año pasado repartió dos quintos premios y un décimo del Gordo.

Un primer premio que buscan encontrar María Torres y Soledad Alemán que apuraron hasta el último instante para comprar otro número para el sorteo. «Si me toca no me iría de viaje, me gustaría hacerme un buen invernadero con muchas plantas en el campo», confiesa Torres, sonriente tras comprar por fin un número en el bazar Itaca. Por su parte, Alemán le pagaría la hipoteca a sus hijos y guardaría dinero para sus nietos porque a su marido no le gusta viajar.

El sorteo reparte más de 2.702 millones de euros en premios, aunque si el importe premiado es superior a 40.000 euros Hacienda retendrá el 20% de la cantidad. Jesús Fuentes, cliente habitual de Juana Rosa García en Guanarteme apostilla que «si te toca algo no da para nada», aunque si ocurriese dejaría el trabajo y la isla.

46,2 euros es la cantidad estimada que cada canario gastará de media este año en comprar décimos para el sorteo de Navidad. A nivel nacional, cada español gastará una media de 71 euros. 40.000 euros es la cantidad exenta para que Hacienda no aplique gravámenes. Si se supera, el 20% del premio será retenido.

Para llamar a la suerte muchas son las supersticiones o manías que los canarios hacen antes del sorteo. Los 30 boletos que tienen entre manos Gisel y Gisela aguardan su momento debajo de la virgen del Pino y no se pueden ni ver. «Mira, acabo de comprar el número más feo, pero no se lo voy a enseñar a nadie», afirma la madre a su hija mientras guarda el décimo con cariño en su cartera. En cambio, María Torres acaba de comprar uno terminado en 9. «A mi padre le encanta esta terminación, vamos a ver si me da suerte», aclara esta clienta.

Las terminaciones más vendidas este año son el 5, el 7, el 13 y el 69. «Algunos vienen pidiendo ahora el 13 y el 7 y lo tenemos agotado casi desde verano», explica Alberto Suárez al salir con La Brujita de Telde a sus espaldas y tras estar atendiendo sin cesar a los clientes que esperan hasta el final.

Refuerzo extra

Debido a la alta demanda, la administración del C.C. El Mirador, la de Alcampo y la de Triana han tenido que contratar a varias personas para estas navidades. «Siempre contratamos a una persona para estas fechas, pero este año se quedará como fija porque hay mucho trabajo», explica Manuel González. Al igual que Claudia Reyes y Alberto Suárez que no dan abasto: «Necesitamos refuerzos porque no nos da con los que somos».

Este año han notado un aumento en la clientela procedente de la península. «Son los que más gastan, se llevan para toda la familia hojas y hojas de lotería de Navidad, apunta González visiblemente nervioso por el sorteo.