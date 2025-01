El autor del atropello mortal en Santander no tenía carné y había consumido cocaína y marihuana

Homicidio imprudente, abandono del lugar del accidente, allanamiento de morada y hurto de uso. Estos son los delitos a los que se enfrenta el detenido por el atropello mortal de la S-20 (Avenida de la Constitución), Eduardo Mirones Gómez (28 años), que no ... tiene carné de conducir y había consumido cocaína y marihuana en el momento de los hechos, tal y como detalló la Policía Local de Santander, encargada de realizar el atestado del accidente.

Según la información recabada por El Diario Montañés, el detenido (con domicilio oficial en Vega de Pas, pero residente anteriormente en Renedo de Piélagos, Miengo y El Astillero) tiene antecedentes por delitos contra la seguridad vial y en el momento de su detención estaba «ido» y se mostró «violento» y «desafiante» con los agentes de la Policía Nacional que lo hallaron en una vivienda que había allanado.

Hasta esta tarde, Mirones no había prestado aún declaración ante la Policía Nacional y se prevé que pase a disposición judicial entre este, viernes, o el sábado, cuando se cumple el plazo de máximo de las 72 horas de detención. El encargado de tomarle declaración (si no se acoge a su derecho a no hacerlo) y de la correspondiente instrucción del caso es el titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander, Luis Enrique García, en funciones de guardia en el momento del accidente.

Se da la circunstancia de que el supuesto autor de este trágico siniestro está pendiente de un juicio en una causa mediática por la que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de 18 meses de cárcel por un delito continuado de maltrato animal, como responsable de la muerte de 29 perros que fueron hallados en Tagle (Suances) en enero de 2022.

En su escrito provisional de calificación, la representante del Ministerio Público relata que, desde junio de 2021 y hasta el 14 de enero de 2022, el acusado alquiló a un hombre –que estuvo imputado pero fue apartado de la causa y ahora es perjudicado –una nave en la localidad de Tagle, en la que se dedicaría al cuidado y crianza de perros de raza Setter Inglés, un total de 30, de los cuales 18 pertenecían al ahora perjudicado.

En dicho lugar y durante los citados meses, «voluntariamente, sin impedimento alguno y de manera injustificada, dejó de acudir a la nave, sin atender a los perros, sin darles agua ni comida ni sacarles de allí, de manera que 29 de los 30 canes fueron hallados muertos por los agentes de Seprona el 15 de enero de 2022 en el interior de las jaulas de dicha nave, en diferente estado de descomposición, sin ningún tipo de alimento o bebida a su alcance para su sustento mínimo adecuado». Esta causa está pendiente del escrito de defensa del acusado y de que se remita al Juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento.

Mas allá de este asunto y otros relacionados con delitos de seguridad vial, no han trascendido más datos ni información del detenido, que en la prueba de alcoholemia dio negativo.

Lo que sí tienen claro en la Policía Local de Santander es cómo sucedieron los trágicos hechos que desembocaron el miércoles en la muerte de Maite de la Mata, una vecina de Santander, de 72 años, que trabajaba en el puesto de fruta y verduras Ciana, del Mercado de la Esperanza, donde todo el mundo la apreciaba. Que la furgoneta fue robada a las 15.40 horas y realizó un recorrido por la ciudad hasta que acabó atropellando a la vecina de 72 años, causándole la muerte a las 16.35 horas.