Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 20 de julio de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Puede aparecer en su vida una persona muy interesante. Alguien cercano le va a ayudar con su economía. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Si su trabajo es sedentario debe hacer alguna actividad.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Su pareja le animará, ya que comprende su mal humor. El dinero le va a tener algo pensativo. Laboralmente, fin del problema, todo volverá a su cauce. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Su familia ocupará su mente y su corazón. Los astros le empujan a gastar más de lo que debe. Acostúmbrese al ritmo intenso en su jornada de trabajo. Un chequeo viene siempre bien.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Tras unas relaciones turbulentas llega la estabilidad. El sector económico puede tener imprevistos. El ambiente de trabajo será más armonioso. Los nervios acumulados hoy debilitan sus fuerzas.

LEO 23 julio a 22 agosto

No permita que nadie medie en una discusión con su pareja. Beneficios económicos gracias a los juegos de azar. Hable con sus compañeros, ese proyecto no funciona. Física y mentalmente en forma.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Intente ahorrar y no se fíe de la suerte. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Si quiere evitar problemas, cuídese la garganta.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. En su empresa estarán encantados con sus proyectos. Buen momento para un chequeo médico.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Apasionado, su pareja disfrutará de esos momentos. Si presta dinero asegúrese de que se lo van a devolver. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Mímese, lo necesita.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Magnífico momento para el amor. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. Por su profesionalidad, los pedidos le lloverán. La prevención sanitaria mejorará su calidad de vida.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Las suspicacias con su pareja no son adecuadas. Controle en qué gasta el dinero. Controle esa ansiedad, no le favorece para que el trabajo fluya. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Los asuntos económicos permanecen en punto muerto. Sus compañeros no deben ser sus enemigos. No se obsesione con ese malestar.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Las tensiones emocionales le van a desequir. Su economía no está en el mejor momento. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Más enérgico y vitalista de lo habitual.

