La otrora reina de las mañanas durante casi veinte años regresa este lunes a Telecinco. La periodista Ana Rosa Quintana (Madrid, 68 años) conduce la segunda temporada de 'TardeAR' (de lunes a viernes a las 17:30 horas) con una primera entrega que contará con un reencuentro muy especial al lado de Jorge Javier Vázquez. «Hay muchas cosas que tenemos que hablar», avanza la presentadora, que también se moja con la situación política en nuestro país: «No me extrañaría que pasado mañana nos encontremos a Puigdemont en la Puerta del Sol».

-¿Ha recargado pilas este verano?

Hacía años que no tenía un verano tan descansado como este. Sin sobresaltos. En casa y con salud, todo bien. Ha sido muy relajante. El año pasado me tocaron las elecciones y preparar el nuevo programa de la tarde. Fue un verano en el que no me podía bañar mucho ni tomar el sol, pero este año ya lo he hecho todo.

-Tras tantos inicios de temporada, ¿todavía mantiene la ilusión del regreso en septiembre?

-Tengo muchísimas ganas. Creo que somos unos enfermos porque no es normal (risas). Estaba descansado y ya tenía ganas de volver a ver a mi gente y al directo.

-¿Cómo afronta la segunda temporada de 'TardeAR'?

-A veces uno tiene la tentación de hacer cambios, pero hemos apostado por esta fórmula, nos gusta y vamos a seguir manteniéndola. La actualidad seguirá mandando todos los días.

-¿Alguna incorporación nueva?

-Sheila Casas se incorporó en verano y seguirá con nosotros. También Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta, estará en 'TardeAR' y José Luis Vidal se viene de Cuatro como reportero. De momento, creo que no está mal para empezar. Los mejores están con nosotros y es difícil mejorarlo.

-¿Se pone algún objetivo este año?

-Me pongo el objetivo de todos los años. Queremos hacerlo bien, queremos hacerlo mejor y queremos crecer.

-Regresa con Jorge Javier Vázquez, el otro gran comunicador de Telecinco. Hay expectación por el reencuentro.

-Jorge Javier y yo tenemos historia. Él empezó en televisión con Rosa Villacastín y conmigo en Antena 3 y después en 'Sabor a ti'. El nacimiento de Jorge Javier en televisión es a mi lado. Luego hemos coincidido en algunos sitios, en distintos horarios, programas y productoras. También hemos tenido nuestras discrepancias de todo tipo. En política y en muchas cosas, y eso genera morbo. Siempre ha habido respeto y cariño. Jorge es de los mejores comunicadores de televisión y me apetece mucho estar con él. Primero porque hay muchas cosas que tenemos que hablar y después porque creo que Jorge está en un magnífico momento. Ha vuelto el Jorge que a mí me gusta: es rápido y divertido. Hubo un tiempo en el que yo no lo veía así. A mí me encantaría tener a Jorge todos los días.

-En los medios dicen que adelantó el regreso de vacaciones por Sonsoles Ónega. ¿Lo tenía ya planeado?

-El jueves 29 se da a conocer la sentencia en Tailandia (del caso de Daniel Sancho) y llevamos todo un año hablando de ese tema. ¿No íbamos a volver entonces? Supongo que ese es también el mismo motivo por el que ha regresado Sonsoles.

-Su competencia en Antena 3 ha adelantado una hora su emisión. ¿Cómo valora este movimiento de Sonsoles?

-Nosotros empezamos ahora a las 17:30 horas. Esto es como el ratón y el gato. Supongo que al final habrán pensado que es la mejor opción. Para mí lo ideal sería competir directamente en el mismo tiempo y en la misma hora, pero eso no es una decisión mía y supongo que de ella tampoco.

-En una entrevista en el pódcast de Marina Rivers comentó que, de haber seguido en las mañanas, hubiera estado un año o dos más como mucho. ¿Se plantea la segunda temporada de 'TardeAR' como la última?

-No. En la mañana llevábamos casi 20 años, levantándome a las 5:30 horas. ¿Tú sabes lo que es eso? No puedes ir al cine, ir al teatro, acostarte tarde o ver una serie. Era duro, pero también me ha dado muchísimo. Después también teníamos proyectos en la productora a los que había que dedicarle tiempo. Ahora el horario de tarde es mejor, aunque al final estoy todo el día en Telecinco.

-¿Ha pensado alguna vez en cómo sería su retirada de la televisión? ¿Poco a poco, con un programa semanal, o discretamente, a lo Pedro Piqueras?

-La verdad es que no lo he pensado. A mí nunca me ha tocado un programita semanal en toda mi carrera, que llevo 40 años. Ahora hay que sacar adelante ese proyecto, con toda la gente que está involucrada en él. No se puede ser frívola. Cuando eliges algo, hay que llevarlo a cabo. Entonces no, no he pensado en mi retirada. Cuando lo decida, lo haré y me iré discretamente.

-¿La tele le ha robado mucha vida?

-Es una pregunta complicada. Te dejas muchas cosas en el camino, pero compensa. Cuando los niños son pequeños te faltan horas y días y es durísimo. Tienes la sensación de que no estás lo suficiente. Cuando los chicos se hacen mayores te das cuenta que para ellos también es estupendo tener una madre y un ejemplo de una mujer libre, independiente y trabajadora. He hecho lo que me ha gustado.

-Siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa. ¿Se muerde más la lengua ahora?

-Cada vez menos. Creo que la experiencia, no solo en los años de edad, sino en la comunicación, te permite esta ventaja. He sido reportera, corresponsal y redactora. He estado en medio, abajo y arriba. Eso creo que te da permiso para decir lo que piensas.

«Tomadura de pelo»

-¿Le dolió como ciudadana la segunda huida de Puigdemont?

-No me creo nada de lo de Puigdemont. Si no fuera tan patético, sería un chiste. Este señor lleva unos cuantos años fuera. El secretario de Organización del PSOE empezó a negociar con él en Waterloo, todo muy misterioso, y de repente aparece en Barcelona, da un mitin y desaparece. Los Mossos no se enteran y el CNI tampoco. Hombre, esto es una tomadura de pelo. A mí ya no me extrañaría que pasado mañana nos encontremos a Puigdemont en la Puerta del Sol.

-¿Se cree el ultimátum de ERC a Sánchez?

-Hay un acuerdo y está cerrado. Nos van a convencer de que es igualitario para todos los españoles y yo no lo creo. También te digo, si yo fuera ERC o Junts, estaría encantada porque les van a dar lo que quiera y cuándo quieran, porque Pedro Sánchez necesita sus votos para permanecer en Moncloa.

-¿Descarta un adelanto electoral?

-Yo no creo que haya un adelanto electoral. Pedro Sánchez va a aguantar todo lo que pueda.

-Sobre la situación de la derecha en nuestro país, en plena pugna entre PP y Vox. ¿Ve a Feijóo como un candidato sólido?

-Feijóo será un buen gestor. Es serio y lo ha hecho muy bien en Galicia, donde ha conseguido cuatro mayorías absolutas. Lo que pasa es que creo que hay que empezar a trabajar por las cosas serias y dejar el espectáculo. Vamos a buscar a los mejores para que lleven a este país por un camino sensato. A mí me parece que el gran problema de Feijóo se llama Vox, que está haciendo un papel muy raro. Para que el centroderecha gane en España tiene que tener mayoría absoluta y esto ya no existe. Sánchez depende del PNV, ERC, Junts. para seguir en Moncloa. El PP no le va a dar a ninguno de estos partidos lo que está dispuesto a darle Sánchez.

