La propuesta, aceptar el desafío de participar en un concurso de preguntas y respuestas para la televisión mientras caminas por la calle. ¿El reto? Elegir a una de las personas de tu alrededor basándote solo en la intuición para que responda por ti o, por el contrario, no sepa la respuesta. Así es la sencilla pero entretenida mecánica de 'Lo sabe, no lo sabe', el concurso de Cuatro en el que los concursantes pueden conseguir hasta 50.000 euros. Al frente de la nueva etapa del programa, que se emite de lunes a viernes a las 18:00 horas, se pone Xuso Jones (Murcia, 35 años), quien ya era fan del formato cuando lo presentaba Juanra Bonet.

-¿Cómo vive la experiencia?

-A mí me encantaba el programa. Es más, cuando venían a Murcia yo me iba a las calles a ver si me cogían de concursante. Imagínate cómo lo estoy viviendo ahora como presentador. Hacer un programa tan chulo y grabado en la calle, y que pasen mil cosas, es una pasada.

-¿La gente recuerda todavía el programa?

-Mucho. Lo bonito es que vas por la calle con gente que sale a comprar o al trabajo. Entonces conecto con ellos y voy cogiendo a los concursantes. Y esa es la magia de 'Lo sabe, no lo sabe', que vas repartiendo dinero a gente que no se ha presentado a un concurso como tal, sino que los coges por la calle.

-¿Cuesta convencer a la gente para que participe?

-Me ha sorprendido tanta espontaneidad y alegría a la hora de querer participar. Es que repartes dinero y le gente se entrega al 100%.

-¿Qué tal es rodar en la calle?

-A mí me encanta la espontaneidad. Y la calle te regala eso, una señora que de repente te sale y te pega un grito. Todo son sorpresas y me parece muy divertido.

-¿Qué ciudades van a visitar?

-Por toda España. Hemos estado en Murcia, Gijón, Madrid, Barcelona, Zaragoza o Málaga. Nos quedan muchísimas todavía. La gente nos está pidiendo que vayamos a sus ciudades para encontrarnos por la calle y pasar un buen trato.

-Es muy de defender a su tierra. ¿Cómo fue el rodaje en Murcia?

-Vinieron los amigos a verme. Hace doce años fui a ver el programa para intentar participar y ahora lo presento. Fue emocionante grabar en mi tierra y ver a la gente.

-¿Recorriendo España ha notado diferencias entre el norte y el sur o somos más parecidos de lo que creemos?

-Si te digo la verdad, tampoco he notado mucha diferencia. En el clima sí, porque en el sur pasamos un calor de miedo y en el norte se pasa fresco. Pero en cuanto a las personas tampoco he notado mucha diferencia. Es que contactamos con gente para darle dinero o que van ayudar a otra persona, entonces los participantes están a tope.

«Va a funcionar»

-Lo de mirar el dato de audiencia nunca lo había hecho antes, ¿cómo lo va a llevar?

-Nunca lo he hecho. Hago mi trabajo lo mejor posible. Espero tener buenas audiencias, pero rayarme por el dato no me sirve de nada. Lo llevo bastante bien, la verdad y yo confío en que este programa va a funcionar muy bien porque la gente lo está esperando y es muy fácil de ver.

-En Instagram tiene más de 1,7 millones de seguidores. ¿Pero cuenta con 'haters'?

-La verdad es que tengo la suerte de que la gente por la calle me para con un cariño. Vamos, no puedo tener mejor suerte al contar con una comunidad en redes sociales tan bonita. No le puedes gustar a todo el mundo, pero al final te tienes que centrar en ti mismo. Y al final una persona, cuando sabe lo que es, no tiene que estar dando explicaciones de nada ni buscando la validación del resto de personas.

-Se hizo viral con su parodia de 'McAuto' cuando todavía esa palabra ni existía.

-Esos fueron mis comienzos. Me hice viral y me acuerdo que me lo dijeron. No tenía ni idea de que era eso. Ha cambiado todo muchísimo y llevo doce años dedicándome a las redes sociales. Espero seguir por mucho tiempo, porque es el espacio donde yo me siento más cómodo.

-¿Volvería a presentarse para ir a Eurovisión?

-Ya he vivido la experiencia y me gustó tanto que prefiero dejarla ahí. Ahora mismo, participar, así como cantar, mejor verlo desde fuera, que se disfruta mucho más. Presentarte a Eurovisión conlleva psicológicamente prepararte mucho, hacerlo todo muy bien, y estar al 100%. Ahora mismo no me lo planteo, pero ni de lejos.