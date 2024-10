J. Moreno Miércoles, 23 de octubre 2024, 23:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Casi catorce años en emisión y 500 programas lleva Glòria Serra (Barcelona, 60 años) como presentadora de 'Equipo de investigación', el formato de reportajes que La Sexta emite en la noche de los viernes (22:30 horas). En todo este tiempo, la periodista recuerda especialmente cómo le impactaron las entregas que emitieron en directo sobre el volcán de La Palma. «Cada programa nos lo tomamos como si fuera el primero o el más importante de todos», explica la comunicadora.

-'Equipo de investigación' alcanza una cifra redonda. Es un milagro en la televisión de hoy en día permanecer tanto tiempo y llegar a esos 500 programas sobre todo en un formato semanal.

-Siempre digo que si el programa acabara ahora, ya estaríamos en los libros de la historia de la televisión. Se podrá decir que hubo un programa de reportajes, serio y con credibilidad, que permaneció en una cadena privada catorce años, que los cumplimos en enero.

-¿Tienen pensada alguna celebración especial?

No nos da la vida (risas). Solo una vez hemos podido planificar algo, que fue cuando hicimos el programa sobre la huida de Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcàsser, y coincidió con un programa que estábamos elaborando desde hace dos años. Tenemos un sistema de producción tan ajustado que no nos da tiempo para celebraciones.

-¿Discuten muchos los temas para los reportajes?

-Somos todos muy intensitos (risas). Desde que se empieza a plantear un programa, se empieza con una primera discusión y es todo muy apasionado. La pasión que le ponemos al trabajo creo que es una parte de nuestro secreto. Cada programa nos lo tomamos como si fuera el primero o el más importante de todos.

-¿La opinión de la presentadora vale más en estas discusiones?

-Para nada. Propuse hace poco un tema que salió y fue un gran éxito, pero que podía haber sido un fracaso. Fue el de Amadeo Lladós y fui dando ideas. Hubo debate. Algunos no lo veían claro. Somos un programa de equipo, pero de verdad.

-¿Se queda con algún programa en especial?

-Esto es como una madre pedirle que escoja a sus hijos (risas). Esto es muy difícil. Son 500 programas que tienen una larga historia detrás. Hay alguno, como el de Alcàsser, que lo vivimos de manera especial, por la responsabilidad que sentíamos de hacer algo que realmente marcara la diferencia. Sí que nos impactó a todos los programas que hicimos en directo por el volcán de La Palma. Fue de una intensidad increíble. Conseguimos levantar un programa espectacular, honrando, denunciando y dando voz a todos los que estaban en aquel momento sufriendo tanto.

-¿Cómo lleva los 'memes' de las redes sociales y las imitaciones?

-Recuerdo el meme que me hicieron con la vaca, es muy divertido. No se quedaba quieta. Le tengo cariño porque fue algo interno y me lo sacaron. A mí las imitaciones que más me gustan y más ilusión me hacen, además de las que me han hecho los imitadores más grandes de este país, son las privadas. Las que hace la gente. Que de repente te empiecen a imitar, en una despedida de soltero o en un cumpleaños, me parece muy bonito.

-¿Le reconocen por la voz en la calle?

-Sí, sí. Cuando voy andando por la calle, no voy maquillada y paso más desapercibida. Pero en cuanto abro la boca ya es más complicado (risas).

-¿Y se la cuida de alguna forma especial?

-La verdad es que no, y además yo he sido muy fumadora. No me cuido la voz de una manera especial. Siempre llevo un pañuelo para no resfriarme por el cuello. Pero toco madera, que en estos años nunca me he quedado sin hacer un programa por no poder hablar.

-¿Se ve otros 500 programas más presentando 'Equipo de investigación'?

-Creo que 'Equipo de investigación' ha sido la culminación de mi carrera profesional. En este formato he invertido todo lo que he aprendido en los últimos años de periodismo, de información, de locución. Es un programa que ha demostrado que, dándole la vuelta a las cosas y pensándolas, puedes tirar adelante aunque sea con algo tan complejo como un reportaje de racismo. 'Equipo de investigación' tiene una larga vida, siempre y cuando nos mantengamos fieles a ese propósito inicial.