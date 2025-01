Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand serán las presentadoras del Benidorm Fest 2025

Fernando Morales Miércoles, 15 de enero 2025, 10:52 Comenta Compartir

El Benidorm Fest ha desvelado este martes uno de los detalles que aún quedaban en el aire tan solo a dos semanas de que comience el espectáculo. Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand serán las presentadoras de las tres galas del Benidorm Fest 2025, de donde saldrá el representante de España para Eurovisión. Unas galas que por primera vez estarán conducidas por tres mujeres, un «trimonio» como ellas mismas se han definido, y donde competirán entre el 28 de enero y el 1 de febrero 16 artistas por alzarse con el billete para Suiza.

Lorenzo y Hernand, que en esta edición vuelve a la Green Room tras no estar en ella en 2024, son dos rostros conocidos entre los seguidores de este certamen. Sin embargo, Paula Vázquez, que actualmente es la presentador del concurso de cocina de RTVE 'Bake Off', será la primera vez que se ponga al frente de este concurso.

«Poder trabajar con Ruth Lorenzo para mí es un sueño, la conocí hace 20 años en Londres. Y con Inés, de esa generación de mujeres sin miedo al éxito», ha asegurado Vázquez durante una rueda de prensa en la que ha asegurado que la gente joven que ene vuelve al Benidorm Fest «es una juventud que ha venido a cambiar las reglas del juego», por lo que asegura estar emocionada de forma parte de esa realidad.

Aún así, en una edición en la que por primera vez no habrá voto demoscópico, estará acompañada de dos personas que ya conocen la dinámica de un festival no libre de polémica. Es por lo que Ruth Lorenzo, que debutó el pasado año junto a Marc Calderó y Ana Prada y que además fue la encargada de conducir Eurovisión Junior 2024, ha asegurado que al festival «venimos no solo a disfrutar sino a que el espectáculo pueda funcionar de manera correcta». Una edición especial en la que desde la organización tendrán muy en cuenta, tal y como han asegurado, a los afectados y fallecidos por la Dana que el pasado octubre azotó Valencia.

Lo que se ha conocido también ya es el orden de actuación de los participantes. De esta forma, durante la primera semifinal, la del 28 de enero, actuarán Chica Sobresalto, Daniela Blasco, David Afonso, K!ngdom, Kuve, Lachispa, Lucas Bun y Sonia y Selena. Ya el jueves 30, durante la segunda semifinal se subirán al escenario Carla Frigo, Celine van Heel, DeTeresa, Henry Semler, J Kbello, Mawot, Mel Ömana, Melody.