A Guillermo Fesser (Madrid, 64 años) le han tentado más de una vez para regresar a España con un proyecto televisivo. Sin embargo, fue la productora Shine Iberia la que le convenció con un formato pionero en nuestro país, pero que ya había triunfado en Francia. El mítico locutor radiofónico, que se hizo famoso con el dúo Gomaespuma, vuelve a la pequeña pantalla con '100% Únicos' (Cuatro), donde dos celebridades son entrevistadas en cada entrega por un grupo de 30 personas con diferentes Trastornos del Espectro Autista (TEA).

El también escritor, afincado en Estados Unidos, lamenta que la sociedad española no escuche a las personas con autismo y prefiera, en ocasiones, no tener contacto con ellas ni darles la oportunidad de conocerlas «porque no sabemos qué hacer». En su regreso esta noche (23:00 horas) a la cadena de Mediaset, la cantante Rozalén y el chef Dabiz Muñoz visitarán el programa, que en próximas semanas recibirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la periodista Mercedes Milá; los actores Javier Gutiérrez y Daniel Guzmán; la actriz Carmen Maura; o el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

-¿Qué tenía este proyecto que le ha hecho regresar de Estados Unidos?

-Para mí fue muy extraño porque fue una llamada de Macarena Rey (de la productora de Shine Iberia) y no sabía lo que era porque estoy en Estados Unidos. Fue sorprendente, pero me pareció maravilloso que me lo ofrecieran. Me mandaron el formato que es francés, donde entrevistaron a Enmanuel Macron. Y dije, esto hay que hacerlo y qué suerte que lo presente yo.

-¿Qué le han enseñado los chicos que han participado en el programa?

-Cada día aprendo más cosas. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a tener mucha más paciencia con ellos. He aprendido que les cuesta mucho trabajo verbalizar lo que tienen dentro. Según me han explicado, sus pensamientos son como una galaxia, cada uno en una parte del cerebro, y unirlos les cuesta mucho trabajo. También se agobian por verte agobiado por ellos, tienen un sentimiento de culpabilidad enorme. Por eso, mi labor en el programa es también la de tranquilizar al invitado porque pueden levantarse para hacerles una pregunta y quedarse de pie minuto y medio hasta que la hacen. Entonces el invitado me mira, me ve tranquilo, él entiende lo que pasa, y sigue el programa.

-¿Qué invitado le ha sorprendido más?

-Creo que vienen todos con una actitud a favor de obra. A lo mejor unos vienen más sinceros que otros; algunos, quizás más egoístas, pensando que esto les va a hacer quedar bien por un tema de caridad. Yo no sé por qué viene cada uno, pero sí sé que vienen a favor de obra y eso se nota. Estamos hablando que son entrevistas de tres horas.

-¿Cómo era su vida en Nueva York?

-Una vida de corresponsal, preocupado por las noticias que pasaban. Hablando con unos y con otros y preparado para que cuando me llamaran algún día de la semana de 'El intermedio' contar lo que pasaba. A mí lo que más me gusta es interpretar por qué pasa lo que pasa.

-¿Le han ofrecido estos años otros proyectos de televisión?

-Nos han ofrecido varias cosas con Gomaespuma, pero yo no estaba para volver. Aquello fue una etapa, como la primera comunión, que ya la había hecho y no quiero volver a hacer otra. Mira, yo no he tenido carrera en televisión. Estoy orgulloso de los proyectos a los que he dicho que no. Juan Luis y yo, en un momento, podríamos haber hechos cosas con mucho dinero, pero sin mucha dignidad o, quizás, muy superficiales. Y de eso sí que estoy orgulloso. He basado mi carrera y mi vida en lo que me parecía más importante para mi entorno. Cuando dijimos adiós a Gomaespuma en M80 no se creían que me fuera porque no lo hice por dinero. Nos pusieron un cheque en blanco. Juan Luis es un animal más televisivo que yo, soy consciente de que le he imposibilitado hacer cosas en las que él habría brillado porque nos querían a los dos.