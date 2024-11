Los Mozos de Arousa se despiden de 'Reacción en cadena' con un premio de 2,6 millones de euros

J. Moreno Madrid Lunes, 25 de noviembre 2024, 23:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

De Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) llegaron un grupo de tres amigos que ya han hecho historia en la pequeña pantalla. Su primera aparición en 'Reacción en cadena' fue el 25 de mayo de 2023. Raúl y Borjamina, hermanos, y Bruno, un buen amigo de la familia, tenían en común una asociación juvenil sin ánimo de lucro que forjaron en su pueblo, un punto de encuentro para jóvenes que dedicaban a sus actividades culturales y de ocio. Decidieron vivir una nueva aventura como participantes de un concurso de televisión y, casi sin parpadear, se han mantenido durante año y medio en las tardes de Telecinco.

Sin embargo, este lunes por la noche se despidieron de su fiel audiencia en un último programa que la cadena de Mediaset ofreció en pleno 'prime time'. Los Mozos de Arousa se fueron con un premio acumulado que superó los 2,6 millones de euros. De esta manera, entran en los anales de la televisión al conseguir uno de los botes más altos de un concurso, solo por detrás de Los Lobos en '¡Boom!' (acumularon 6.689.700 euros en julio de 2020, lo que les sirvió para entrar en el Libro Guiness de los Record), si bien no han llegado a superar los 505 días que los participantes del extinto formato de Antena 3 permanecieron en emisión.

Los Mozos no lograron superar la prueba de 'Complicidad decisiva' al quedarse con siete aciertos frente a los ocho que consiguieron Los Alhambraos, un grupo de tres amigos que se conocieron juntos en la Universidad de Granada y, desde hoy, los nuevos inquilinos de 'Reacción en cadena' tras desbancar al trío de gallegos.

Y es que tras la eliminación de los participantes más populares del concurso, el presentador, absolutamente emocionado y entre lágrimas, se quedó sin palabras. «Este programa os debe mucho. Hemos crecido como programa y eso también os lo debemos. Y en lo personal a partir de ahora ya somos amigos», aseguró el vasco.

En total, los Mozos han ido forjando su leyenda a golpe de récord: más de 400 participaciones consecutivas, sin faltar un día, que les ha servido para alzarse con un premio que supera los 2,6 millones de euros tras resolver alrededor de 6.000 palabras en la prueba más emblemática y decisiva del concurso, 'Complicidad ganadora', en la que, por cierto, cuentan con la mejor marca histórica: 17 aciertos en tan solo 60 segundos. Además, han llegado a ganar en un único programa la nada desdeñable cifra de 55.000 euros, que pone en juego a diario más de 150.000 euros.

Centrados en la tele

Los Mozos no solo se han permitido la compra de algún capricho durante estos 17 meses en 'Reacción en cadena', sino que también han visto cómo su popularidad ha ido en aumento. Les ha cambiado sus vidas, aunque no se han alejado de sus orígenes. Raúl, en este tiempo, ha dado el salto a la primera línea de la política gallega: fue elegido diputado por el PP de Alfonso Rueda en el Parlamento autonómico tras las últimas elecciones. Tuvo que parar sus oposiciones a maestro para dedicarle tiempo al concurso.

Su hermano Borjamina se dedicaba a la gestión de la asociación juvenil y de otros proyectos internacionales, además de trabajar como DJ y ser un eurofan confeso, que no se pierde ni una edición del festival. En cambio, su amigo Bruno también dejó por el momento los estudios de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela para centrarse en la pequeña pantalla. Además de participar en el concurso vespertino que presenta Ion Aramendi, Telecinco también le fichó como concursante de 'Bailando con las estrellas'. Los tres, eso sí, ya habían probado suerte en otros concursos de la pequeña pantalla, como 'Bloqueados por el muro' en TVE, a donde acudieron con el nombre de 'Los lapas'.

Ellos ya eran conscientes de que su despedida del programa podría llegar en cualquier momento. «El día que me vaya volveré a mi vida de antes con mucha más tranquilidad», reconocía Bruno en una entrevista con este periódico, en la que Raúl desvelaba que querría volver a las oposiciones de profesor, sin dejar la política. «Yo estaba contento con lo que estaba haciendo antes, pero con el salario mínimo tengo complicado el acceso a la vivienda, a tener un coche. Cuando acabe aquí, siguen las puertas abiertas a retomar mi vida pasada con un colchón muy importante», revelaba Borjamina.

No obstante, no les molestaba que Hacienda se pueda llevar un buen mordisco del premio final. «A mí me parece muy bien porque siempre hemos disfrutado de servicios públicos. Veníamos de familias más humildes que aportaban menos porque no podían. Ahora nos toca a nosotros ser los que aportan más», comentaba Bruno.

