Marta Peñate gana la primera edición de 'Supervivientes All Stars' Se impuso a Alejandro Nieto, Sofía Suescun y Jorge Pérez en una final cargada de tensión

G. S. Lunes, 29 de julio 2024, 11:35 | Actualizado 11:41h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«¡He ganado mi primer 'reality' después de ocho!». Esas fueron las primeras palabras de Marta Peñate tras ganar la primera edición de 'Supervivientes All Stars' y hacerse con el cheque de 50.000 euros.

La colaboradora de televisión se impuso a Alejandro Nieto, Sofía Suescun y Jorge Pérez en una final que por primera vez se realizó en Honduras y no en las instalaciones de Mediaset en Madrid. El ex guardia civil era el primer expulsado de la noche y se convertía en el cuarto clasificado, mientras que la conocida como reina de los realities quedó en tercera posición y la final fue entre Marta y Alejandro, tal y como ocurriese en 2022, cuando el concursante de 'La Isla de las tentaciones' se impuso a la canaria.

Laura Madrueño, con Alejandro Nieto y Marta Peñate, cada uno a un lado y preparados para conocer la decisión del público, les decía unas palabras: «Alejandro es un superviviente con todas las letras, es una experiencia hecha para ti, para decir siempre lo que piensas. Marta Peñate, viniste en un momento muy difícil de tu vida -haciendo alusión a los problemas que tiene para convertirse en madre-, pero lo importante era intentarlo, has sido una pieza fundamental en esta edición y, aunque no sepas a veces que Marta eres a nosotros nos gustan todas».

«El público con sus votos en la app de mitele ha decidido que el ganador o ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' sea… Marta», entonaba Jorge Javier Vázquez desde el plató, momento en el que Laura Madrueño levantaba el brazo de la canaria en símbolo de victoria. «¡He ganado mi primer 'reality' después de ocho!», dijo eufórica poco después de asegurar que no volverá a participar en un 'reality' para no separarse de su pareja, Tony Spina.

Y es que Peñate comenzó su andadura en Mediaset hace casi un década, al convertirse en concursante de 'Gran Hermano 16', edición en la que coincidió con Sofía Suescun, con la que entabló una bonita amistad a la que han puesto punto y final en 'Supervivientes All Stars'. De la casa más famosa de Guadalix de la Sierra se fue, años después, a República Dominicana para participar en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', de donde salió sin la que fuese su pareja durante once años, Lester. Tras el brutal éxito del programa, participó en 'Solos', 'La última tentación', 'La casa fuerte' -en el que conoció a Tony Spina-, 'Supervivientes' en el 2022 y '¡Vaya vacaciones!'.