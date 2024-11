«Me gusta la gente que tiene algo interesante que contar»

J. Moreno Sábado, 23 de noviembre 2024, 23:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Fue en una entrevista con Jordi Évole cuando se diseñó su nuevo programa. La cómica y guionista Henar Álvarez (Madrid, 40 años) se pone al frente de 'Al cielo con ella', el nuevo programa de RTVE Play (disponible desde hoy en la plataforma de la radiotelevisión pública) al más puro estilo de un 'late show', donde habrá entrevistas, secciones con colaboradores y hasta una banda de música. Grabado en el teatro Quique San Francisco de Madrid, en la primera entrega ofrece una entrevista a la escritora Elvira Lindo y con portavoz de Las Kellys de Barcelona, Vania Arana.

–Han pasado más de quince quince años del último 'late show' presentado por una mujer, el de Eva Hache en Cuatro.

–El por qué ha tardado tanto en llegar otro 'late show' con una mujer al frente haría que preguntárselo a quienes están en los despachos y diseñaran la programación. Hay mujeres que pueden hacerlo desde hace bastante tiempo. Pero es verdad, y es algo que comentamos en el propio programa. Eva Hache hace un cameo y gasta una broma diciéndome que es normal que me haya olvidado de 'Noche hache' después de que hayan transcurrido tantos años. Tiene que ver con una clarísima falta de oportunidades.

–¿Le ha dado algún consejo más fuera de cámara?

–La verdad es que no. Fuera de cámara lo que estuvimos haciendo es reírnos a mandíbula batiente y hablando de lo divino y lo humano, como se hace en cualquier programa, pero no hubo consejos.

–¿Y qué pensó cuando le ofrecieron 'Al cielo con ella'?

–El programa llegó después de la entrevista que grabé en 'Lo de Évole' para La Sexta ('Al cielo con ella' lo produce el presentador catalán para RTVE). Durante la grabación, el propio Yo le respondí que si la propuesta iba en serio y él insistía en que sí, lo hacía. Luego, más adelante, me volvió a sacar el tema y me preguntó como me imaginaba mi propio programa. Empezamos a fantasear con invitados, a diseñar el proyecto y a moverlo hasta hoy.

–¿Qué hace diferente a 'late show?

–Es que yo lo veo completamente diferente. Pero no sabría decir muy bien por qué es así. Además de que lo presente una mujer, creo que hay un tono en el 'show' que no se ofrece en ninguno de otros programas, que tampoco hay tantos, y ni siquiera se emiten ya en la franja de 'late night'. Diría que la diferencia está en el tono y en la manera de abordar los contenidos.

–¿A quién le pondría la alfombra roja para ser entrevistado?

–En general me interesa la gente que tiene algo que contar. O sea, no me importa especialmente que sea un hombre o una mujer muy reconocidos, como que sea una persona interesante. Me gusta mucho el mundo de la cultura, departir con escritoras, directoras de cine y demás. La verdad es que son temas que me interesan, pero lo que hemos hecho hasta ahora en 'Al cielo con ella' es una especie de mezcla de personas con un nombre más conocido y otras que yo conozco, que son increíbles y que sé positivamente que van a interesar a la gente.

–¿Presentaría este programa a diario?

–Yo me veo haciendo cualquier cosa, pero de momento que funcione donde tiene que funcionar, que es en la plataforma de RTVE Play. Y luego ya veremos. O no. No me gusta anticipar las cosas como en el cuento a la lechera.

–Inicia el primer monólogo hablando sin medias tintas.

–Me callo un montón de cosas y me ha pasado factura muchas veces, claro. Pero bueno, me ha traído también más cosas buenas que malas. El simple hecho de que me hayan dado el programa y anunciarlo en Instagram, y recibir un montón de mensajes de gente contenta, felicitándome y diciéndome que tienen unas ganas locas de verme. Y no solo aquí, es que he visto a gente escribiéndome de fuera de España también. No me ha pasado factura, las facturas las paso yo (risas).

–¿A usted también le han intentado quitar algún invitado?

–No, hombre. Yo no soy competencia para ellos. Prefiero hablar de mi programa.

–Vox ha presentado quejas en el Congreso por el fichaje de Míster Jägger «ofender a las víctimas del terrorismo y las mujeres» en las redes sociales. ¿Se replantea su colaboración?

–Me fui de Twitter hace tres años ya, precisamente para no tener que participar de este tipo de cosas.