La extremeña Chloe DelaRosa representa a España en el Eurovisión Junior que se celebrará en Madrid

RTVE ha dado a conocer a su representante para de Eurovisión Junior 2024, cuya edición se celebrará por primera vez en Madrid tras la renuncia de Francia, la vencedora , a celebrarlo. Será la extremeña Chloe DelaRosa, una niña de 9 años que se define como «cantista» porque, de mayor, quiere ser «cantante y artista». Nacida en el pueblo pacense de Guareña, aunque se define «medio extremeña y andaluza» por sus vínculos con San Fernando (Cádiz), «la isla de Camarón», como recordó, es fan de Marisol y Lola Flores. «Y yo me llamó como una flor que es preciosa», incidió.

La joven, que durante la presentación ante los medios se echo a cantar delante de los periodistas sin vergüenza alguna, se definió como una buena estudiante y superó un proceso interno al que se presentaron 290 candidaturas, de las cuales, la cadena pública seleccionó a 16 en un casting presencial que se celebró esta semana en los estudios de Prado del Rey. «Pues a mí me gustó mucho que cuando salí me lo pasé súper bien y me gustó mucho cantar con vosotros», recordó.

Explicó que le gusta mucho su país, España, por «su arte, su gente su cultura y su comida». «¿Dónde se come mejor que en España? Además, tenemos la mejor selección de fútbol. Que este año ha ganado la Eurocopa», celebró, por lo que reconoció que es «un sueño» representar a nuestro país en Eurovisión Junior «y cantar en ese escenario tan grande, con tantas luces». «Para mí es como un juego. Yo me lo paso bien cantando. Y además yo me paso todo el día cantando con mi padre y mis hermanos», desveló.

Sobre la canción que cantará en el escenario de la Caja Mágica de Madrid el próximo 15 de noviembre, pidió un tema para «ganar». «Yo voy a trabajar un montón y voy a aprender mucho. Pues a ver, hacerme una canción que me represente mucho a mí. Yo quiero que sea como yo, como yo. Quiero que le echéis mucho trabajo para que sea como yo», reivindicó Chloe. Se imagina, eso sí, con un vestido «con muchos lunares y flores». «Mis colores favoritos son el rojo, el negro y blanco», añadió

También mostró su admiración, en concreto, por Dani Martín, a quien le compuso una canción. «Él tiene una canción que se la dedica a su hermana que está en el cielo. Y yo hice como la respuesta de su hermana y se la dediqué. Le encantó y tuve la suerte de conocerlo en persona», reveló.