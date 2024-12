Broncano y LalaChus trolean a Antena 3: «¡Alberto! ¡Cristina!»

Almudena Santos Martes, 31 de diciembre 2024, 23:02 | Actualizado 23:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

¿Broncano o Pedroche? Ha sido una de las preguntas más repetidas desde que se dio a conocer quién daría las 'Campanadas' esta Nochevieja. Unos se mantenían fieles a TVE, aunque este año sin la presencia tradicional de Ramón García y Ane Igartiburu -aunque el año pasado el presentador estuvo acompañado de la futbolista Jenni Hermoso y la cantante Ana Mena. Otros preferían saber cuál iba a ser el vestido de Cristina Pedroche, sobre todo desde que esta publicó un vídeo en sus redes sociales anunciando el embarazo de su segundo hijo. Lo que está claro es que ni los espectadores que optaron por un canal, ni los que lo hicieron por el contrario se han quedado indiferentes.

La presentadora, que estuvo acompañada del concinero Alberto Chicote, Un año más, acaparó, como cada año, millones de miradas en las Campanadas de Antena 3. En esta ocasión, Pedroche, que siempre lanza un mensaje de concienciación con su estilismo, ha querido alzar la voz de la mano de Unicef a favor de la infancia para visibilizar la importancia de protegerla frente a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación. El vestido, ideado por Josie, combina innovación y tradición. Creado con técnicas de alta sombrerería, el diseño incluye croché de algodón y 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada que son un símbolo de protección, resultado del trabajo de la joyera Belén Mazas, de la firma Morir de Amor. Se trata de una oda a lo que el diseñador define como «una deidad femenina asociada a la maternidad, la tierra, la fertilidad, la agricultura y la vida«.

Por su parte, las expectativas por ver el 'show' que iban a ofrecer Broncano y Lalachus crecían horas antes de que comenzase el programa. Tanto que algunos curiosos que se acercaron hasta la Puerta del Sol buscando el balcón que ocuparía Televisión Española y, para su sorpresa, encontraron colocado en la barandilla un luminoso con forma de berrea -que ya se ha convertido en símbolo de La revuelta tras el rifirafe con Pablo Motos. «Los de La revuelta ha colocado un ciervo en el balcón para que no nos confundamos de ventana esta Nochevieja», escribía una persona en redes sociales. Y no es la única referencia al programa. No han faltado el bombo ni el megáfono con el que gritado «televisión» para, posteriormente, recibir de los asistentes a la plaza madrileña, «española».

Y dada la rivalidad que se ha generado entre TVE y de Antena 3 en las últimas semanas, Broncano y Lalachus optaron por tomarse el asunto a broma. Tanto que las cámaras de La 1 cambiaron el plano y comenzaron a enfocar a Cristina Pedroche y a Alberto Chicote. El presentador de La revuelta, tras varios planos dirigidos al balcón de sus 'rivales', acabó diciendo, entre risas,: «Oye, ya basta. Ya no más planos». La anécdota no acabó ahí. Broncano cogió un megáfono y comenzó a gritar el nombre de los otros presentadores mientras agitaba la mano a modo de saludo. Y aunque en un primer momento no lograron captar su atención, finalmente lograron el mismo gesto de vuelta.

Pedroche se viste con su leche materna

El vestido con el que Pedroche ha dado la bienvenida al 2025 es una auténtica obra de arte. Las gotas de leche materna, que Pedroche conservó durante su primera maternidad, han sido transformadas en elementos decorativos que adornan toda la estructura. Desde la cintura, donde se mezclan con pan de plata formando formas de cuarzo, hasta el casquete bordado con plumas de papel.

El resultado es un 'mecano-chandelier' del que emergen más de 40 pezones manando leche materna cristalizada, y que Josie ha definido como «una deidad femenina asociada a la maternidad, la tierra, la fertilidad, la agricultura y la vida; como lo fueron Deméter, Isis, Parvati, Lat, Kubaba, Coatlicue, Cibeles, Houtu, o Hepat». El director creativo ha añadido que se siente muy feliz porque el vestido que ha lucido la presentadora le ha permitido «poner el enorme foco mediático creado hace diez años sobre personalidades del Made in Spain cómo VIVASCARRION, y Morir de Amor«.

Por su parte, la presentadora de Antena 3 ha dicho, al borde de las lágrimas, que este año ha estado «especialmente ilusionada» por la llegada del nuevo año, en gran medida por compartirlo con su hija. Además, ha asgurado que ha sido un «privilegio» poder retransmitir las Campanadas un año más. «Tenemos el deber de luchar para garantizar el bienestar de cada niño y niña, como bien común: para que puedan soñar, para que puedan alcanzar todo su potencial y que todos sus sueños se conviertan en realidad», ha asegurado. Y como último deseo, antes de tomar las 12 uvas, ha hecho un llamamiento a la «paz, tolerancia y responsabilidad.»