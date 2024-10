Sale a la luz un amargo audio de Isabel Pantoja hablando de su hija: «No puedo más»

Joaquina Dueñas Lunes, 28 de octubre 2024, 10:46 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Después de la desgarradora entrevista que concedió Isa Pantoja a 'De viernes' han sido muchos los que han empatizado con la joven y reprochado a Isabel Pantoja la actitud con su hija a lo largo de los años, con la que no tiene contacto alguno en la actualidad. Sin embargo, a la tonadillera no le han faltado apoyos como el de Luis Rollán o el de Raquel Bollo, ya fuera de su círculo más íntimo. El último y más revelador ha sido el de Begoña Gutiérrez, examiga de la sevillana, que, a pesar de su distanciamiento, ha dado la cara por ella: «No quiero ni ver a Isabel, pero no es una mala madre», ha defendido en el programa 'Fiesta'. La examiga de Isabel Pantoja ha sacado a la luz un amargo audio de la artista en el que habla de su hija y lamenta la situación que están atravesando.

El mensaje se remonta a la primera vez que Isa P habló de su madre y de su familia en términos negativos. Rota en lágrimas, una Isabel Pantoja muy disgustada dice no poder más. «No puedo consentir esto, no puedo más. No puedo, no sé qué me pasa, no quiero hablar mal de mi hija porque la amo, aunque ella diga que no», se lamenta. Aunque deja bien claros los límites: «Yo no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza, ni a mí, ni a mi familia. Y si ella no se considera mi familia, yo lo siento en el alma. Que haga lo que quiera hacer, porque yo haré lo que tenga que hacer».

En el audio, la cantante asegura que va a contactar con Asraf, pareja de su hija, para intentar entender qué estaba pasando y para, a buen seguro, intentar seguir en contacto con su nieto, lo que más le importa. «Únicamente siento que no voy a poder ver a mi niño», dice, al tiempo que desmiente que el pequeño haya estado desatendido por ella en ocasión alguna: «Y que no diga más mentiras de que no tenía pañales… Son muchas mentiras las que dice, muchas, y si se lo quieres poner, díselo. Yo he guardado hasta un pañal de cada mes de él, y toda la canastilla se la compré yo».

Más allá del audio, Begoña ha recordado cómo era la relación madre hija cuando ella conoció a la artista: «Cuando yo llegué a la vida de Isabel, su hija ya era mayor, ya no era una niña. La relación entre ellas no era fácil; sus discusiones eran más de mujeres enfrentando posturas que de madre e hija». En este sentido, ha detallado una discusión familiar sucedida en Fuengirola en 2019 en la que es Isa quien arremete contra su madre mientras esta se derrumba. «Isa entró al apartamento de una forma abrupta. Había dos amigos suyos en el portal y una agencia de prensa que ella misma llamó», ha descrito para terminar : «Hay una discusión, la niña empieza a decirle cosas... La madre se viene abajo y la niña insulta a la madre y tengo las pruebas de ello. Isabel se puso a llorar y se queda descolocada».

En el otro lado, quien fuera niñera de Isa durante años y su apoyo durante la adolescencia, también se ha posicionado públicamente, respaldando sin fisuras una vez más a quien considera «su niña». Aunque ha defendido de Isabel Pantoja quería «a los dos hijos por igual», también ha reconocido que la niña pasó por momentos más que duros, como cuando la llevaron al ginecólogo para comprobar si seguía siendo virgen y tras eso le cortaron el pelo «para que no saliera de casa». «Fue brutal y nadie hizo nada. A mí me quitaron del medio por quererlo parar», ha recordado.

Mientras tanto, Kiko Rivera prefiere alejarse de la polémica, por lo que ha tomado una determinación: dejar en manos de profesionales su cuenta de Instagram. «Esta cuenta ya no la gestionaré yo, sino la discográfica», ha explicado el DJ que se ha abierto otro perfil que estará destinado «a los directos y a los videojuegos: que es lo que me gusta, nada de música ni vida personal», ha concluido.