Olga Moreno regresa a televisión como concursante confirmada de 'Supervivientes All Stars'

Joaquina Dueñas Miércoles, 5 de junio 2024, 12:19

Estas últimas semanas Telecinco está desgranando uno a uno los nombres de los participantes de 'Supervivientes All Stars', una edición del programa que reunirá a algunos de los concursantes más exitosos de la historia del concurso. La última confirmación supone el regreso a la televisión de Olga Moreno, exmujer de Antonio David Flores, que ha levantado su antorcha junto a Carlos Sobera con el deseo de volver a ganar, como ya hizo en 2021. Un retorno a la pequeña pantalla que ha coincidido con la reaparición de Marta Riesco de la mano de 'Ni que fuéramos Shhh', el nuevo 'Sálvame' del canal Quickie que cada tarde se emite en Ten.

En su día, las dos mujeres ocuparon horas y horas de televisión a convertirse en las protagonistas de un triángulo amoroso junto a Antonio David, que estaba entonces en el ojo del huracán con la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', una docuserie en la que Rocío Carrasco desvelaba el calvario que había vivido durante su relación con el exguardiacivil y tras su separación. Ahora, ambas tienen una nueva vida alejadas de Antonio David.

Olga Moreno se marchó a 'Supervivientes' en 2021 cuando solo se conocía un avance de lo que la hija de la más grande tenía previsto contar en sus memorias televisadas. Durante su estancia en Honduras ganó hasta en once ocasiones el collar de líder y demostró una fuerza física y mental que la llevó a alzarse con el título de campeona de la edición. El apoyo a su entonces marido y la corriente azul que se creó a su favor en contraposición de la marea fucsia que apoyaba a Rocío Carrasco también fueron clave en su victoria.

A su vuelta, continuaron las polémicas, esta vez, a cuenta del romance que su marido estaba teniendo con la reportera de 'AR' Marta Riesco, para más inri, amiga de la hija mayor de Antonio David, Rocío Flores. Destapada la verdad, el matrimonio emitió un comunicado anunciando su ruptura. Comenzaba así una nueva vida para la andaluza que encontró de nuevo el amor en el representante de artistas Agustín Entienne. «Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio», dijo sobre su actual pareja, todo un dardazo para su exmarido y padre de su hija.

Retirada de la televisión, en agosto del año pasado cerró la tienda que tenía en Málaga. Donde sí está activa es en sus redes sociales donde combina publicaciones personales con colaboraciones con diferentes empresas relacionadas con el mundo de la estética y la imagen.

La retirada de Olga coincidió con la absoluta exposición de Marta Riesco que dejó de ser reportera para convertirse en famosa. Sin embargo, el cambio le costó caro ya que tanto ella como su novio se quedaron sin trabajo. Resistió un tiempo acudiendo como invitada a fiestas y colaborando con diferentes marcas. La reportera, que eligió el amor y la fama se vio envuelta en enfrentamientos con compañeros al tiempo que su noviazgo pasaba por numerosos altibajos. Al final, llegó la inevitable ruptura y Marta se quedó compuesta y sin novio.

Ahora, ha concedido una entrevista a 'Ni que fuéramos Shhh' en la que habla de cómo vivió su final televisivo y los tres años que estuvo con Antonio David. «Yo mostraba frente a la cámara una personalidad, pero cuando los focos se apagaban, me iba a los baños a vomitar. Tomaba pastillas para controlar los nervios, no dormía, lloraba todo el rato, no me quería levantar de la cama», ha recordado.

Un relato en el que ha dicho que el matrimonio de Olga Moreno y Antonio David era solo «para la galería». «Creo que ella estaba enamorada de él o de lo que significaba estar con él. Y a él le venía muy bien porque era una persona que cuidaba a sus hijos y no le daba problemas«, ha dicho, al tiempo que ha confesado que «lloraba cada día y le pedía que dejara públicamente la relación con ella porque yo tenía mucho miedo a que me pillaran». Un relato que los colaboradores del programa han puesto en duda y que podrán confrontar el próximo lunes con la presencia de la reportera en el plató.

Olga y Marta adoptan así el papel protagonista lejos de Antonio David, mientras Rocío Carrasco sigue su camino organizando su preboda, esta vez por la Iglesia, con motivo de su 25 aniversario con Fidel Albiac. Recién estrenado junio, parece que el entretenimiento para el inminente verano está garantizado.